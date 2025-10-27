читать дальше

«секретных» мест и прочувствовав мистику города. И сама атмосфера экскурсии, общение друг с другом, внешний облик Алены — сказочный и мистический — это было необычно и очень интересно! А гномики — ниссе, которые мы сделали на мастер-классе под руководством Алены! Это же просто произведения искусства! И красиво, и познавательно! Спасибо большое! Надеемся до новых встреч и таких же потрясающих экскурсий! Семья Ефремовых -Хельга, Ирэна, Анна, Санкт-Петербург.