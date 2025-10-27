На индивидуальной экскурсии в Выборге вы узнаете о загадочных гномах Томте, которые встречаются на старинных открытках.
Прогулка по городу включает посещение Рыночной площади, Круглой башни и старейшего жилого дома в России.
Участники смогут узнать о традициях празднования Рождества и создать собственного скандинавского гнома. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет. Материалы для мастер-класса включены в стоимость для двух человек
- 🧙♂️ Узнать о гномах Томте
- 🏰 Посетить исторические места
- 🎨 Создать своего гнома
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎄 Открыть традиции Рождества
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Рыночная площадь
- Круглая башня
- Старейший жилой дом
- Усадьба Бюргера
- Часовая башня
- Рыцарский замок
Описание мастер-класса
На прогулке по старинному городу вы увидите:
- Рыночную площадь, бывшую когда-то морем
- Круглую башню, ставшую рестораном
- самый старый во всей России жилой дом
- усадьбу Бюргера и зловредную старуху, в ней обитающую
- когда-то самую красивую в Финляндии улицу и стройную Часовую башню
- настоящий рыцарский замок — с выгодной смотровой точки
Я расскажу:
- как Рождество связано со скандинавским Йолем и как задобрить Томте
- опасаться ли, если к вам на праздник заглянут котик и козлик
- какие традиции празднования Рождества в Выборге были на протяжении долгих веков
В конце экскурсии из обычных носочков и плошки риса вы сделаете домашнего скандинавского гнома Ниссе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены материалы на 2 человек. Если вас будет больше, я попрошу доплатить по 200 ₽ за чел.
- Мастер-класс пройдёт в помещении
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей с 7 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алёна — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 278 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алёна. Более 20 лет я живу между двумя равнолюбимыми городами: Петербургом и Выборгом. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Ленинградской области с 15-летним стажем, а ещё музыкант, артист уличного театра, фольклорист, велосипедист, конник, руководитель коллектива «Три Пингвина». Скучно на моих экскурсиях не бывает — гарантирую!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
О
Ольга
27 окт 2025
Оригинальная экскурсия в волшебном городе)
И
Ирина
28 июл 2025
Выражаем огромную благодарность Алене за потрясающую экскурсию «Выборгские гномы:куда ведут следы» 20 июля 2025г. Мы действительно радовались и удивлялись, окунулись в совершенно другой облик Древнего Выборга, увидев много его тайн,
Наталия
17 янв 2025
Интересная экскурсия, которая заинтересовала и взрослых, и детей. Возраст детей был разнообразный, но понравилось одинаково всем. Экскурсовод Алена очень интересно рассказывала об истории Выборга, но при этом исторические факты, чередовались историями про выборгских домовых. После экскурсии мы побывали на уютном мастер классе, где сделали своих собственных домовых, которых увезли с с собой в качестве выборгских сувениров.
Н
Наталья
9 янв 2025
прекрасная рождественская экскурсия. зарядились новогодним настроением. спасибо Алене, с теплотой будем вспоминать смотря на наших Ниссе
