Когда год спешит к своему завершению, Выборг становится сказочным городом. Пушистый снег мягким одеялом укутывает древний замок, белым пледом ложится на булыжные мостовые. Словно смелой рукой художника вычерчены острые шпили, ярко зажжены огоньки. Всюду аромат глёга, еловых веток, свежевыпеченных кренделей. Приглашаю вас пройтись по городу и почувствовать предвкушение праздника!
Описание экскурсии
Вы пройдёте по улицам самой старой части города и увидите в праздничном убранстве основные достопримечательности:
- Грозную Круглую башню, что стала самым популярным рестораном
- Единственную сохранившуюся от городской стены 15 века башню Ратуши
- Самый старый жилой дом России
- Живописную площадь Старой Ратуши
- С самой красивой видовой точки посмотрите на древний замок, заложенный ещё в 13 веке
- И конечно же, зайдёте в гости к бюргеру. Изнутри оцените пространство средневекового жилища, согреетесь горячим пряным глёгом, попробуете знаменитый выборгский крендель и сделаете множество романтичных фото
Вы узнаете:
- Где провозглашается Рождественский мир
- Что такое «йольское полено» и сколько ему положено гореть
- Какие чудеса случаются на Рождество
- Как «разговаривают» праздничные колокола
- Как праздновали Рождество шведские, немецкие, финские и русские жители города
- Какими были праздничные дни в Средневековье, что принёс петровский век, как встречали Рождество в эпоху модерна
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Во время экскурсии мы зайдём под гостеприимную крышу одного из выборгских домов. Обычно это Усадьба бюргера. Остальные достопримечательности осматриваем снаружи
- Отдельно по желанию оплачивается сувенирная продукция, глёг, крендели
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 8946 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях.
