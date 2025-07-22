Авторская индивидуальная экскурсия о моде XIX века и её актуальности в современном мире будет интересна для вас, если вы творчески относитесь к себе и ко всему вокруг.
Вы по-новому увидите мир вокруг, а фраза «Всё новое — это хорошо забытое старое» обретёт новый смысл. Также на экскурсии вы сможете воспользоваться «прикольными» фотолокациями.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? В самом центре Выборга, в старинном доме династии Валль — уникальном жилом доме с трёхсотлетней историей — вы можете посетить авторскую индивидуальную экскурсию о моде XIX века «Назад в Будущее». Дом Валли имеет статус «Памятник архитектуры федерального значения». Трудно представить более подходящие интерьеры для беседы о моде и стилях XIX века. На примере богатой жизни бывших хозяев дома — представителей династии Валль — ваш личный экскурсовод, кстати, по первой профессии модельер авторской моды, расскажет не только об истории глобального роста модной индустрии в Европе XIX века, но и малоизвестные факты-подробности модных гардеробов богатых горожан того времени. В интерактивной форме вы узнаете об ультра-актуальных стилях и тенденциях моды, которые, оказывается, родом из XIX века! Здесь, в винтажных и даже антикварных интерьерах, вы с удивлением обнаружите, как много общего между модой той эпохи и окружающей нас современной жизнью. Также вы пройдёте тест из журнала Мод XIX века для выявления вашего врождённого имидж-стиля. А после участия в мастер-классе «Амулеты, обереги и талисманы XIX века» вы обязательно унесёте с собой частичку модного тогда и, конечно, сейчас романтического настроения! Важная информация:
Гостям нет необходимости беспокоиться о сменной обуви: вам будут предложены бахилы и одноразовые тапочки.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Напитки
- Бахилы и одноразовые тапочки
- Тест на врождённый имидж-стиль
- Мастер-класс «Амулеты, обереги и талисманы XIX века»
- Стилизованные фотолокации
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Крепостная, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Гостям нет необходимости беспокоиться о сменной обуви: вам будут предложены бахилы и одноразовые тапочки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
22 июл 2025
Это было поистине захватывающе и максимально необычно. При входе нас встретила дружелюбная собака, которую просто невозможно было не погладить. Атмосфера путешествий 19 века, уютный рассказ хозяйки, вкуснейшие напитки и мастер-класс
И
Ирина
13 июн 2025
Экскурсия очень интересная, показывает связь настоящего и прошлого как в интерьерах, так и в одежде. Еще экскурсия не обычная, очень отличается от принятых форматов, но она незабываема и точно останется
В
Виолетта
10 фев 2025
Пришлось уйти, так как странное поведение и самочувствие Снежанны меня очень смутило.
