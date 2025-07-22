Что вас ждёт? В самом центре Выборга, в старинном доме династии Валль — уникальном жилом доме с трёхсотлетней историей — вы можете посетить авторскую индивидуальную экскурсию о моде XIX века «Назад в Будущее»‎. Дом Валли имеет статус «Памятник архитектуры федерального значения»‎. Трудно представить более подходящие интерьеры для беседы о моде и стилях XIX века. На примере богатой жизни бывших хозяев дома — представителей династии Валль — ваш личный экскурсовод, кстати, по первой профессии модельер авторской моды, расскажет не только об истории глобального роста модной индустрии в Европе XIX века, но и малоизвестные факты-подробности модных гардеробов богатых горожан того времени. В интерактивной форме вы узнаете об ультра-актуальных стилях и тенденциях моды, которые, оказывается, родом из XIX века! Здесь, в винтажных и даже антикварных интерьерах, вы с удивлением обнаружите, как много общего между модой той эпохи и окружающей нас современной жизнью. Также вы пройдёте тест из журнала Мод XIX века для выявления вашего врождённого имидж-стиля. А после участия в мастер-классе «Амулеты, обереги и талисманы XIX века» вы обязательно унесёте с собой частичку модного тогда и, конечно, сейчас романтического настроения! Важная информация:

Гостям нет необходимости беспокоиться о сменной обуви: вам будут предложены бахилы и одноразовые тапочки.