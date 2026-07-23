Мои заказы

По Выборгу на авто: башни, шведы и замок

Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Вы познакомитесь с Выборгом во всём его многообразии. Узнаете, каким он был в европейский, советский и российский периоды. Оцените архитектуру города-музея — увидите руины средневековой церкви и замок власть имущих шведов.

Услышите имена тех, кто строил город, и узнаете, какие политические баталии происходили здесь много лет назад.
5
126 отзывов
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок

Описание экскурсии

Мы проедем по городу и будем останавливаться у важных локаций. Вы увидите Рыночную площадь и Круглую башню, построенную в 16 веке. Посмотрите на башню Ратуши и трамвай-памятник. Также на нашем маршруте — руины Старого кафедрального собора и Замковый остров, на котором в 13 веке была построена резиденция шведских наместников.

Я расскажу, почему Выборг был ареной противостояния двух сильных держав — России и Швеции. Поделюсь историей появления Рыцарского замка и раскрою, как он связан с крестовым походом. Покажу, где остались следы финского города, и объясню, какие события от Северной войны до Великой Отечественной оставили след в истории Выборга.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta Family 2025 г. в.
  • Программа рассчитана на участников старше 14 лет
  • По запросу можно дополнить экскурсию поездкой к Восточно-Выборгским укреплениям и другим локациям. Детали уточняйте в переписке
  • Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ресторан Круглая башня Рыночная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1764 туристов
Я представитель профессиональных гидов в Выборге. Мы с радостью покажем самые красивые места любимого города и за его пределами, расскажем о них занимательные факты. Путешествуйте и узнавайте Выборг вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 126 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
122
4
3
3
2
1
1
П
Дата посещения: 23 июл 2026
Все было замечательно и интересно. Большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
В Выборге с мужем были впервые, проездом на туристическом поезде из Карелии. Из четырех часов пребывания в городе - три были на данной экскурсии.
Город Выборг удивил и покорил. За восьмивековую
читать дальшеуменьшить

историю он успел побыть шведским, финским и российским. В нем много нетипичных для России достопримечательностей: руины шведских бастионов и старые финские замки. На некоторых улицах советские здания соседствуют с финскими модернистскими постройками начала 20 века. Город необычный. После краткого его посещения в него захотелось вернуться. Если кто-то еще не бывал, рекомендуем рассмотреть этот город к посещению.

Отдельно хочется сказать слова благодарности Андрею за интересную и прекрасно организованную экскурсию! Мы, практически не выходя из машины, смогли увидеть и основные достопримечательности города, и его укромные уголки, услышать много содержательной и познавательной информации из истории региона и города. В машине было тепло и комфортно, рассказ – увлекательный, локации – интересные. Андрей внимательный, позитивный человек. Получили большое удовольствие от посещения города и общения с профессионалом своего дела.

Убеждена, чтобы город понравился - его должен показать тот, кто его любит.
Если вы хотите побывать на экскурсии с человеком неравнодушным и умеющим заинтересовать историей города, то не сомневайтесь, на этой экскурсии вы получите максимум. Однозначно рекомендуем эту экскурсию с Андреем!

В Выборге с мужем были впервые, проездом на туристическом поезде из Карелии. Из четырех часов пребывания в городе - три были на данной экскурсии.
В Выборге с мужем были впервые, проездом на туристическом поезде из Карелии. Из четырех часов пребывания в городе - три были на данной экскурсии.
В Выборге с мужем были впервые, проездом на туристическом поезде из Карелии. Из четырех часов пребывания в городе - три были на данной экскурсии.
В Выборге с мужем были впервые, проездом на туристическом поезде из Карелии. Из четырех часов пребывания в городе - три были на данной экскурсии.
В Выборге с мужем были впервые, проездом на туристическом поезде из Карелии. Из четырех часов пребывания в городе - три были на данной экскурсии.
В Выборге с мужем были впервые, проездом на туристическом поезде из Карелии. Из четырех часов пребывания в городе - три были на данной экскурсии.
В Выборге с мужем были впервые, проездом на туристическом поезде из Карелии. Из четырех часов пребывания в городе - три были на данной экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Богдан
Экскурсия по Выборгу с Андреем 01.05.26 прошла отлично! Гид встретил нас вовремя в оговоренном месте. Очень удобно, что экскурсия проходит на авто. Экономит много времени и сил. За 3 часа
читать дальшеуменьшить

успели осмотреть все основные достопримечательности (кроме Монрепо). Андрей прекрасный рассказчик, просто кладезь информации об истории. При этом регулярно спрашивает, какие есть вопросы, всё ли понятно, то есть находится в диалоге с туристами. Наше первое знакомство с Выборгом удалось на 100%, благодаря Андрею, однозначно рекомендуем.

Экскурсия по Выборгу с Андреем 01.05.26 прошла отлично! Гид встретил нас вовремя в оговоренном месте. Очень
Экскурсия по Выборгу с Андреем 01.05.26 прошла отлично! Гид встретил нас вовремя в оговоренном месте. Очень
Вам был полезен этот отзыв?
ИРИНА
Экскурсия очень понравилась, Андрей интересно рассказывает, три часа пролетели незаметно. Он отлично знает материал, ответил на все вопросы. . Мы в Выборге уже бывали, но все равно было интересно смотреть и слушать.
Экскурсия очень понравилась, Андрей интересно рассказывает, три часа пролетели незаметно. Он отлично знает материал, ответил на
Экскурсия очень понравилась, Андрей интересно рассказывает, три часа пролетели незаметно. Он отлично знает материал, ответил на
Экскурсия очень понравилась, Андрей интересно рассказывает, три часа пролетели незаметно. Он отлично знает материал, ответил на
Экскурсия очень понравилась, Андрей интересно рассказывает, три часа пролетели незаметно. Он отлично знает материал, ответил на
Экскурсия очень понравилась, Андрей интересно рассказывает, три часа пролетели незаметно. Он отлично знает материал, ответил на
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Андрей прекрасно провел экскурсию! Всё продумано до деталей. Успели посмотреть множество интересных мест Выборга, получили подробный экскурс в историю его создания, полностью погрузились в атмосферу средневекового европейского города.
Спасибо большое Андрею за профессионализм, интересный рассказ и доброе отношние к гостям.
Экскурсию с данным гидом однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Любовь
Отличная интересная прогулка по Выборгу и его окрестностям.
Отличная интересная прогулка по Выборгу и его окрестностям.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Выборга

Похожие экскурсии на «По Выборгу на авто: башни, шведы и замок»

Замок и улочки средневекового Выборга
Пешая
3 часа
577 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
950 ₽ за человека
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (в группе)
Пешая
1 час
81 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (в группе)
Познакомиться с историей рыцарской крепости, а также бытом и нравом её обитателей
Начало: Возле замка
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 12:00
19 авг в 14:00
850 ₽ за человека
Гранд-вояж по Выборгу
На машине
4.5 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-вояж по Выборгу
Средневековый Старый город, центр с северным модерном и функционализмом, природа и другие места
11 авг в 16:30
12 авг в 16:30
от 13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Выборг сквозь эпохи
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Выборг сквозь эпохи
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 08:00
22 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 25 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Выборге
от 6400 ₽ за экскурсию