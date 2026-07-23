Вы познакомитесь с Выборгом во всём его многообразии. Узнаете, каким он был в европейский, советский и российский периоды. Оцените архитектуру города-музея — увидите руины средневековой церкви и замок власть имущих шведов. Услышите имена тех, кто строил город, и узнаете, какие политические баталии происходили здесь много лет назад.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы проедем по городу и будем останавливаться у важных локаций. Вы увидите Рыночную площадь и Круглую башню, построенную в 16 веке. Посмотрите на башню Ратуши и трамвай-памятник. Также на нашем маршруте — руины Старого кафедрального собора и Замковый остров, на котором в 13 веке была построена резиденция шведских наместников.

Я расскажу, почему Выборг был ареной противостояния двух сильных держав — России и Швеции. Поделюсь историей появления Рыцарского замка и раскрою, как он связан с крестовым походом. Покажу, где остались следы финского города, и объясню, какие события от Северной войны до Великой Отечественной оставили след в истории Выборга.

Организационные детали