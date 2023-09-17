Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Вы познакомитесь с Выборгом во всём его многообразии. Узнаете, каким он был в европейский, советский и российский периоды. Оцените архитектуру города-музея — увидите руины средневековой церкви и замок власть имущих шведов.
Услышите имена тех, кто строил город, и узнаете, какие политические баталии происходили здесь много лет назад.
Услышите имена тех, кто строил город, и узнаете, какие политические баталии происходили здесь много лет назад.
Ближайшие даты:
28
сен
сен
30
сен
сен
1
окт
окт
2
окт
окт
3
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы проедем по городу и будем останавливаться у важных локаций. Вы увидите Рыночную площадь и Круглую башню, построенную в 16 веке. Посмотрите на башню Ратуши и трамвай-памятник. Также на нашем маршруте — руины Старого кафедрального собора и Замковый остров, на котором в 13 веке была построена резиденция шведских наместников.
Я расскажу, почему Выборг был ареной противостояния двух сильных держав — России и Швеции. Поделюсь историей появления Рыцарского замка и раскрою, как он связан с крестовым походом. Покажу, где остались следы финского города, и объясню, какие события от Северной войны до Великой Отечественной оставили след в истории Выборга.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Есть детское кресло и бустер.
- По запросу можно дополнить экскурсию поездкой к Восточно-Выборгским укреплениям и другим локациям. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 42 туристов
Меня зовут Андрей. Я представитель профессиональных гидов в Выборге. Мы с радостью покажем самые красивые места любимого города и за его пределами, расскажем о них занимательные факты. Путешествуйте и узнавайте Выборг вместе с нами!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
17 сен 2023
Мне очень понравилась экскурсия с Андреем. Гид учел интересы и пожелания, рассказывал интересно, не переносыщено лишней информацией. Экскурсия сопровождалась демонстрацией фото, исторических планов и карт. На следующий день я уже вящала приехавшим на выходные друзьям то, что узнала от Андрея на день ранее. Все было супер! Спасибо большое.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Рыночная площадь
Популярные места
Круглая Башня
Для студентов
Дворцы, замки и особняки
Похожие туры из Выборга
Индивидуальная
3 часа
По Выборгу на автомобиле
Главные достопримечательности и захватывающие истории старинного городка на обзорной экскурсии
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
55004 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Знакомство с Выборгом: автобусный маршрут с аудиогидом
Увидеть главные достопримечательности города, зимой - в тепле, летом - с кондиционером
у железнодорожного вокзала Выборга
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
400₽ за человека
Мини-группа
1 час
По Выборгскому заливу - на драккаре викингов: прогулка в мини-группе
Перенестись на час в Средневековье, прокатившись на стилизованном древнескандинавском корабле
на причале на Крепостном мосту
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
900₽ за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду