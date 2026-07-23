Вы познакомитесь с Выборгом во всём его многообразии. Узнаете, каким он был в европейский, советский и российский периоды. Оцените архитектуру города-музея — увидите руины средневековой церкви и замок власть имущих шведов.
Услышите имена тех, кто строил город, и узнаете, какие политические баталии происходили здесь много лет назад.
Услышите имена тех, кто строил город, и узнаете, какие политические баталии происходили здесь много лет назад.
Описание экскурсии
Мы проедем по городу и будем останавливаться у важных локаций. Вы увидите Рыночную площадь и Круглую башню, построенную в 16 веке. Посмотрите на башню Ратуши и трамвай-памятник. Также на нашем маршруте — руины Старого кафедрального собора и Замковый остров, на котором в 13 веке была построена резиденция шведских наместников.
Я расскажу, почему Выборг был ареной противостояния двух сильных держав — России и Швеции. Поделюсь историей появления Рыцарского замка и раскрою, как он связан с крестовым походом. Покажу, где остались следы финского города, и объясню, какие события от Северной войны до Великой Отечественной оставили след в истории Выборга.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta Family 2025 г. в.
- Программа рассчитана на участников старше 14 лет
- По запросу можно дополнить экскурсию поездкой к Восточно-Выборгским укреплениям и другим локациям. Детали уточняйте в переписке
- Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ресторан Круглая башня Рыночная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1764 туристов
Я представитель профессиональных гидов в Выборге. Мы с радостью покажем самые красивые места любимого города и за его пределами, расскажем о них занимательные факты. Путешествуйте и узнавайте Выборг вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 126 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Дата посещения: 23 июл 2026
Все было замечательно и интересно. Большое спасибо.
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В Выборге с мужем были впервые, проездом на туристическом поезде из Карелии. Из четырех часов пребывания в городе - три были на данной экскурсии.
Город Выборг удивил и покорил. За восьмивековую
Город Выборг удивил и покорил. За восьмивековую
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Экскурсия по Выборгу с Андреем 01.05.26 прошла отлично! Гид встретил нас вовремя в оговоренном месте. Очень удобно, что экскурсия проходит на авто. Экономит много времени и сил. За 3 часа
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Экскурсия очень понравилась, Андрей интересно рассказывает, три часа пролетели незаметно. Он отлично знает материал, ответил на все вопросы. . Мы в Выборге уже бывали, но все равно было интересно смотреть и слушать.
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Т
Андрей прекрасно провел экскурсию! Всё продумано до деталей. Успели посмотреть множество интересных мест Выборга, получили подробный экскурс в историю его создания, полностью погрузились в атмосферу средневекового европейского города.
Спасибо большое Андрею за профессионализм, интересный рассказ и доброе отношние к гостям.
Экскурсию с данным гидом однозначно рекомендую!
Спасибо большое Андрею за профессионализм, интересный рассказ и доброе отношние к гостям.
Экскурсию с данным гидом однозначно рекомендую!
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Отличная интересная прогулка по Выборгу и его окрестностям.
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