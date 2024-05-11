читать дальше лучшим решением. Время, погода, толпа туристов всё неважно, азарт, смех и общение внутри команды- важно. Рекомендую всем кому надоели монологи экскурсоводов и стандартное хождение по достопримечательностям. С детьми среднего школьного возраста особенно.

Выбрали квест-экскурсию первый раз. Очень понравилось. Для холодной погоды побегать по Выборгу с картой, ошибаясь и пытаясь найти ответы было