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Квест
2 часа
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - погружение в эпохи
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна11 мая 2024Выбрали квест-экскурсию первый раз. Очень понравилось. Для холодной погоды побегать по Выборгу с картой, ошибаясь и пытаясь найти ответы было
- ЕЕлена10 мая 2024Прекрасная экскурсия с Андреем. Много интересной информации. Рекомендую
- ЛЛюдмила30 апреля 2024Посмотрели весь город - старую и более современную часть, гид очень много всего знает. Не торопясь прогулялись, попробовали крендель. Впечатления остались прекрасные, большие спасибо гиду Елена.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Оригинальные маршруты»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Оригинальные маршруты" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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