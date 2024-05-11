Оригинальные маршруты – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Оригинальные маршруты» в Выборге, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400 за всё до 5 чел.
Выборг - погружение в эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Выборг - погружение в эпохи
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 300 за всё до 5 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
    Выбрали квест-экскурсию первый раз. Очень понравилось. Для холодной погоды побегать по Выборгу с картой, ошибаясь и пытаясь найти ответы было
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    лучшим решением. Время, погода, толпа туристов всё неважно, азарт, смех и общение внутри команды- важно. Рекомендую всем кому надоели монологи экскурсоводов и стандартное хождение по достопримечательностям. С детьми среднего школьного возраста особенно.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
    Прекрасная экскурсия с Андреем. Много интересной информации. Рекомендую
  • Л
    Людмила
    30 апреля 2024
    Выборг - погружение в эпохи
    Посмотрели весь город - старую и более современную часть, гид очень много всего знает. Не торопясь прогулялись, попробовали крендель. Впечатления остались прекрасные, большие спасибо гиду Елена.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Оригинальные маршруты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
  2. Выборг - погружение в эпохи
  3. Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Оригинальные маршруты" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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