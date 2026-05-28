Выборг — это не только замок и Крепостная улица. Значимые исторические районы незаслуженно остаются вдали от путешественников. И я хочу вам их показать. Вас ждут необычные названия улиц и площадей, места коммерсантов, писателей и ремесленников. Вы увидите здания в стиле функционализма и инженерные шедевры, а ещё пройдёте по самой широкой улице города.

Функционализм 1930-х. Вы увидите здание на валу Рогатой крепости 16 века, и оцените панораму залива и района Панцерлакс. Здесь соседствуют технологичные строения мебельной фабрики, трамвайного депо и электростанции.

Архитектура разных годов. Рассмотрите гранитные колонны под валом, оцените экстерьер элитного дома «Агрикола» и современной Морской школы.

Видовые точки и Русская крепость. Подниметесь к открытому театру на Интендантской горе и насладитесь панорамой города. Пройдёте под стенами огромных профессиональных школ, перегонной фабрики купца Жаворонкова и подниметесь к восточным укреплениям 19 века.

Инженерные шедевры. Увидите стадион с уникальным полем, Водонапорную башню с резервуарами на 4 миллиона литров. С вала — проспект Ленина как на ладони.

Золотой век архитектуры. Окажетесь в парке Торккеля и на самой широкой улице города, где сосредоточены шедевры выборгского модерна и функционализма. Завершится экскурсия в здании банка с подлинными интерьерами 1912 года.

об истории Выборга: почему замок основан именно на острове и чем город 19 века отличается от современного

диаспорах, национальных школах, коммерсантах, фабричных и частных домах

разных архитекторах и их стилях

укреплениях и забавных случаях из военной жизни города

