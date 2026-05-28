Выборг: взгляд с другой стороны

Погулять по неизведанным уголкам города, подняться на крепостной вал и узнать о функционализме
Выборг — это не только замок и Крепостная улица. Значимые исторические районы незаслуженно остаются вдали от путешественников. И я хочу вам их показать. Вас ждут необычные названия улиц и площадей, места коммерсантов, писателей и ремесленников.

Вы увидите здания в стиле функционализма и инженерные шедевры, а ещё пройдёте по самой широкой улице города.
Описание экскурсии

Функционализм 1930-х. Вы увидите здание на валу Рогатой крепости 16 века, и оцените панораму залива и района Панцерлакс. Здесь соседствуют технологичные строения мебельной фабрики, трамвайного депо и электростанции.

Архитектура разных годов. Рассмотрите гранитные колонны под валом, оцените экстерьер элитного дома «Агрикола» и современной Морской школы.

Видовые точки и Русская крепость. Подниметесь к открытому театру на Интендантской горе и насладитесь панорамой города. Пройдёте под стенами огромных профессиональных школ, перегонной фабрики купца Жаворонкова и подниметесь к восточным укреплениям 19 века.

Инженерные шедевры. Увидите стадион с уникальным полем, Водонапорную башню с резервуарами на 4 миллиона литров. С вала — проспект Ленина как на ладони.

Золотой век архитектуры. Окажетесь в парке Торккеля и на самой широкой улице города, где сосредоточены шедевры выборгского модерна и функционализма. Завершится экскурсия в здании банка с подлинными интерьерами 1912 года.

Я расскажу:

  • об истории Выборга: почему замок основан именно на острове и чем город 19 века отличается от современного
  • диаспорах, национальных школах, коммерсантах, фабричных и частных домах
  • разных архитекторах и их стилях
  • укреплениях и забавных случаях из военной жизни города

Организационные детали

  • Можно взять с собой туристическую седушку, чтобы передохнуть сидя во время прогулки
  • На маршруте есть подъёмы и спуски, которые могут показаться сложными для людей пожилого возраста

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ВЦ «Эрмитаж-Выборг»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я с 2010 года занимаюсь историей Выборга. Работал в архивах Швеции, Финляндии и России. Перевёл большое количество текстов с финского на русский. Написал 12 книг, касающихся истории Выборга. Неоднократно выступал в телепередачах и публиковался в периодических изданиях.

