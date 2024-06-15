Главный герой моей экскурсии — великолепный город, который мне очень хочется вам показать с разных сторон. Их у Выборга немало! Его архитектура, как и история, славится разнообразием и непохожестью на другие города. Вы вряд ли останетесь к ней безразличны. Но насколько сильно понравится вам Выборг, решит… сам Выборг. Он — магический, и он умеет влиять на людей!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Выборгский замок — место, откуда начиналась история города.

Площадь Старой Ратуши — самая древняя площадь Выборга, где вы увидите памятник основателю города.

Улица Крепостная — самая длинная и старая улица Выборга. Расскажу, сколько названий она сменила.

Часовая башня, когда-то бывшая колокольней средневекового собора. Набатный колокол на башню подарила городу Екатерина Великая. Вы узнаете, для какого кино это место послужило декорацией.

Памятник трамваю. Сегодня это и арт-объект, и модная кофейня. Объясню, почему памятник установлен именно в этом месте города.

Каскад площадей — редко встречающийся архитектурный ансамбль, который в Выборге представлен тремя площадями: Соборной, Театральной и Рыночной.

Круглая башня 16 века, которая вот уже более 100 лет является рестораном. Вспомним её историю и заглянем внутрь.

Усадьба Бюргера 16 века. Вы узнаете, кто таков этот бюргер и почему его дом выделяется среди остальной застройки улицы.

Местный крендель и глёг — традиционный стритфуд Выборга.

Поговорим:

О развитии Выборга — от Cредних веков до наших дней

Шведском, российском, финском и советском периодах в истории города

Разнообразии выборгской архитектуры — от готики до функционализма

Поэзии, легендах и реальных историях из жизни людей разных эпох

На память о путешествии в Выборг вам останутся не только приятные эмоции, но и небольшой сувенир.

Организационные детали

Стритфуд оплачивается дополнительно и по желанию.