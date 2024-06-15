Познакомиться с городом и… попробовать ему понравиться
Главный герой моей экскурсии — великолепный город, который мне очень хочется вам показать с разных сторон.
Их у Выборга немало! Его архитектура, как и история, славится разнообразием и непохожестью на другие города. Вы вряд ли останетесь к ней безразличны. Но насколько сильно понравится вам Выборг, решит… сам Выборг. Он — магический, и он умеет влиять на людей!
Выборгский замок — место, откуда начиналась история города. Площадь Старой Ратуши — самая древняя площадь Выборга, где вы увидите памятник основателю города. Улица Крепостная — самая длинная и старая улица Выборга. Расскажу, сколько названий она сменила. Часовая башня, когда-то бывшая колокольней средневекового собора. Набатный колокол на башню подарила городу Екатерина Великая. Вы узнаете, для какого кино это место послужило декорацией. Памятник трамваю. Сегодня это и арт-объект, и модная кофейня. Объясню, почему памятник установлен именно в этом месте города. Каскад площадей — редко встречающийся архитектурный ансамбль, который в Выборге представлен тремя площадями: Соборной, Театральной и Рыночной. Круглая башня 16 века, которая вот уже более 100 лет является рестораном. Вспомним её историю и заглянем внутрь. Усадьба Бюргера 16 века. Вы узнаете, кто таков этот бюргер и почему его дом выделяется среди остальной застройки улицы. Местный крендель и глёг — традиционный стритфуд Выборга.
Поговорим:
О развитии Выборга — от Cредних веков до наших дней
Шведском, российском, финском и советском периодах в истории города
Разнообразии выборгской архитектуры — от готики до функционализма
Поэзии, легендах и реальных историях из жизни людей разных эпох
На память о путешествии в Выборг вам останутся не только приятные эмоции, но и небольшой сувенир.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Носов — ваш гид в Выборге
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юрий. Я родился и живу в Выборге. Окончил РГПУ им. А. И. Герцена по специальности культурология. Являюсь аккредитованным экскурсоводом по Замковому острову и парку Монрепо, а также аттестованным гидом по всей Ленинградской области.