Всё о Выборге

Познакомиться с городом и… попробовать ему понравиться
Главный герой моей экскурсии — великолепный город, который мне очень хочется вам показать с разных сторон.

Их у Выборга немало! Его архитектура, как и история, славится разнообразием и непохожестью на другие города. Вы вряд ли останетесь к ней безразличны. Но насколько сильно понравится вам Выборг, решит… сам Выборг. Он — магический, и он умеет влиять на людей!
Всё о Выборге
Всё о Выборге
Всё о Выборге
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Выборгский замок — место, откуда начиналась история города.
Площадь Старой Ратуши — самая древняя площадь Выборга, где вы увидите памятник основателю города.
Улица Крепостная — самая длинная и старая улица Выборга. Расскажу, сколько названий она сменила.
Часовая башня, когда-то бывшая колокольней средневекового собора. Набатный колокол на башню подарила городу Екатерина Великая. Вы узнаете, для какого кино это место послужило декорацией.
Памятник трамваю. Сегодня это и арт-объект, и модная кофейня. Объясню, почему памятник установлен именно в этом месте города.
Каскад площадей — редко встречающийся архитектурный ансамбль, который в Выборге представлен тремя площадями: Соборной, Театральной и Рыночной.
Круглая башня 16 века, которая вот уже более 100 лет является рестораном. Вспомним её историю и заглянем внутрь.
Усадьба Бюргера 16 века. Вы узнаете, кто таков этот бюргер и почему его дом выделяется среди остальной застройки улицы.
Местный крендель и глёг — традиционный стритфуд Выборга.

Поговорим:

  • О развитии Выборга — от Cредних веков до наших дней
  • Шведском, российском, финском и советском периодах в истории города
  • Разнообразии выборгской архитектуры — от готики до функционализма
  • Поэзии, легендах и реальных историях из жизни людей разных эпох

На память о путешествии в Выборг вам останутся не только приятные эмоции, но и небольшой сувенир.

Организационные детали

Стритфуд оплачивается дополнительно и по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураЛетниеУлицы и переулкиРыночная площадьПопулярные местаВыборгский замокДворцы, замки и особнякиКруглая БашняЧасовая башняСоборная площадьСвятые местаУсадьба БюргераВыборгская Старая РатушаСамое главноеПлощадь Старой Ратуши
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Выборге
ХорошоТам