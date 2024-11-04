Прогулка на катере — отличная возможность с нового ракурса насладиться видами скального пейзажного парка. Тем более, некоторые из них открываются только со стороны воды! Вы расположитесь на удобных диванах, будете любоваться удивительной архитектурой Монрепо и карельской природой. А я поделюсь с вами историей этого места.

Описание водной прогулки

Мы встретимся в самом центре средневекового Выборга — я расскажу о правилах поведения на борту. А затем отправимся в путь! Пройдём вдоль морского фасада города через несколько бухт. И вот оно — побережье скального пейзажного парка.

Вы увидите:

усадьбу барона Николаи

храм Нептуна

китайские веерные мостики

библиотечный флигель

чайную беседку

грот Медузы

остров Людвигсбург

остров Любви

склепы-усыпальницы

и многое, многое другое!

А я расскажу вам о многовековой истории этих мест, обо всех владельцах усадьбы и этапах её развития.

Организационные детали