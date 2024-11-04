К волшебному Монрепо - на катере

С борта комфортабельного катера увидеть сказочный парк и познакомиться с его историей
Прогулка на катере — отличная возможность с нового ракурса насладиться видами скального пейзажного парка.

Тем более, некоторые из них открываются только со стороны воды! Вы расположитесь на удобных диванах, будете любоваться удивительной архитектурой Монрепо и карельской природой. А я поделюсь с вами историей этого места.
К волшебному Монрепо - на катере
К волшебному Монрепо - на катере
К волшебному Монрепо - на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание водной прогулки

Мы встретимся в самом центре средневекового Выборга — я расскажу о правилах поведения на борту. А затем отправимся в путь! Пройдём вдоль морского фасада города через несколько бухт. И вот оно — побережье скального пейзажного парка.

Вы увидите:

  • усадьбу барона Николаи
  • храм Нептуна
  • китайские веерные мостики
  • библиотечный флигель
  • чайную беседку
  • грот Медузы
  • остров Людвигсбург
  • остров Любви
  • склепы-усыпальницы
  • и многое, многое другое!

А я расскажу вам о многовековой истории этих мест, обо всех владельцах усадьбы и этапах её развития.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном катере Silver Eagle Star Cabin 650
  • На катере есть кабина с панорамным остеклением и отоплением и открытая палуба для любителей прогулок на свежем воздухе

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На наб. 30-го Гвардейского корпуса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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