Прогулка на катере — отличная возможность с нового ракурса насладиться видами скального пейзажного парка.
Тем более, некоторые из них открываются только со стороны воды! Вы расположитесь на удобных диванах, будете любоваться удивительной архитектурой Монрепо и карельской природой. А я поделюсь с вами историей этого места.
Тем более, некоторые из них открываются только со стороны воды! Вы расположитесь на удобных диванах, будете любоваться удивительной архитектурой Монрепо и карельской природой. А я поделюсь с вами историей этого места.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание водной прогулки
Мы встретимся в самом центре средневекового Выборга — я расскажу о правилах поведения на борту. А затем отправимся в путь! Пройдём вдоль морского фасада города через несколько бухт. И вот оно — побережье скального пейзажного парка.
Вы увидите:
- усадьбу барона Николаи
- храм Нептуна
- китайские веерные мостики
- библиотечный флигель
- чайную беседку
- грот Медузы
- остров Людвигсбург
- остров Любви
- склепы-усыпальницы
- и многое, многое другое!
А я расскажу вам о многовековой истории этих мест, обо всех владельцах усадьбы и этапах её развития.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном катере Silver Eagle Star Cabin 650
- На катере есть кабина с панорамным остеклением и отоплением и открытая палуба для любителей прогулок на свежем воздухе
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На наб. 30-го Гвардейского корпуса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Выборге
Провёл экскурсии для 389 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я живу в Выборге более 40 лет. За это время очень хорошо изучил историю родного города и с большим удовольствием поделюсь с вами своими знаниями. Являюсь капитаном катера более 25 лет и отлично знаю акваторию Выборгского залива. Также имею диплом гида-экскурсовода, профессионально занимаюсь экскурсиями на катере уже более 5 лет. Со мной будет интересно и познавательно!Задать вопрос
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