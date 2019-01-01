Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Выборг сквозь столетия

Вы проедете вдоль водных границ города, рассмотрите с разных ракурсов Выборгский средневековый замок 🏰 и насладитесь панорамой колоритных старинных кварталов с высоты Петровской горки. Кроме того, услышите историю 📖 Рогатой крепости и увидите руины Кафедрального собора с колокольней в виде Часовой башни. А еще оцените парк 🌳 Эспланада, возникший благодаря разрушению крепостных стен и оборонительных рвов и соединяющий Старый город 🏙️ с современным центром.

Многогранный Выборг

Расцвет Выборга пришелся на вторую половину ХIХ века. Вы узнаете, почему его называли «северный Париж» и расшифруете архитектурные особенности города. Мы покажем классицистический Спасо-Преображенский собор, дом Хакмана в стиле северный модерн и прекрасный образец функционализма — библиотеку Алвара Аалто. Кроме того, раскроем связанные с Выборгом таинственные истории и расскажем, как менялся с годами состав местного населения.

Организационные детали

Если у вас мало времени, можно сократить маршрут до 1 часа.