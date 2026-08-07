Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в историю Выборга, исследуя его архитектурные шедевры и узнавая о его развитии. Автоэкскурсия откроет все грани этого удивительного города
Выборг, город с богатой историей, предлагает путешествие сквозь века.
Экскурсия на авто покажет главные достопримечательности: средневековый замок, Петровскую горку с панорамными видами, руины Кафедрального собора и парк Эспланада.
Участники узнают, почему Выборг называли «северным Парижем», и увидят такие архитектурные жемчужины, как Спасо-Преображенский собор и библиотека Алвара Аалто. Истории о таинственных событиях и изменениях в составе населения добавят интриги
Лучшее время для экскурсии по Выборгу - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотой города и его достопримечательностями. В апреле и октябре тоже можно посетить Выборг, но стоит учитывать, что может быть прохладнее и дождливее. В зимние месяцы, хотя город выглядит сказочно под снегом, прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Выборгский замок
Петровская горка
Рогатая крепость
Кафедральный собор
Спасо-Преображенский собор
Дом Хакмана
Библиотека Алвара Аалто
Парк Эспланада
Описание экскурсии
Выборг сквозь столетия
Вы проедете вдоль водных границ города, рассмотрите с разных ракурсов Выборгский средневековый замок и насладитесь панорамой колоритных старинных кварталов с высоты Петровской горки. Услышите историю Рогатой крепости и увидите руины Кафедрального собора с колокольней в виде Часовой башни. А еще оцените парк Эспланада, возникший благодаря разрушению крепостных стен и оборонительных рвов и соединяющий Старый город с современным центром.
Многогранный Выборг
Расцвет Выборга пришелся на вторую половину ХIХ века. Вы узнаете, почему его называли «северный Париж», и расшифруете архитектурные особенности города. Мы покажем классицистический Спасо-Преображенский собор, дом Хакмана в стиле северный модерн и прекрасный образец функционализма — библиотеку Алвара Аалто. Кроме того, раскроем связанные с Выборгом таинственные истории и расскажем, как менялся с годами состав местного населения.
Организационные детали
Если у вас мало времени, можно сократить маршрут до 1 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Демьян — Организатор в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 11474 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — единственная компания в Выборге, работающая в сфере туризма почти три десятилетия. Наши профессиональные гиды с радостью покажут вам главные и тайные места города и раскроют его многовековую историю.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 175 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
170
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2
3
–
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3
1
–
Юля
Провели эксурсию по основным достопримечательностям Выборга. Маршрут комбинированный - авто/пешая. Рассказали про историю города, где-то иллюстрации старого города для наглядности. Хорошая грамотная речь, доступная подача, как для взрослого, так и для подростка. Посоветовали места куда можно заглянуть после, на что обратить внимание… Рекомендую!
+4
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Раиса
Чудесная экскурсия с Демьяном по Выборгу на авто 26.04.2026. В этот день выпал снег, было ветрено и холодно. В такой день из дома выходить не хочется. Но с Демьяном было читать дальшеуменьшить
не только тепло, но и очень интересно. Он ответил на все наши вопросы, прокатил и провел по самым интересным местам Выборга. Экскурсия незабываемая! Время прошло незаметно. Надеюсь, что мы еще встретимся с Демьяном.
+2
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Е
Елена
Были на экскурсии 'Всё краски Выборга". В полном восторге от видов города, а ещё больше от рассказов Демьяна. В Выборге были впервые и даже не подозревали что это город с такой историей. Огромное спасибо Демьяну, что открыл для нас город.
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С
Сергей
Экскурсия прошла на одном дыхании. Демьян очень любит Выборг и увлечен его историей, с ходу дает исчерпывающие ответы на все вопросы. Отдельное спасибо Демьяну, что забрал и высадил нас в удобных для нас местах.
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О
Ольга
Спасибо, Демьяну за интересное путешествие во времени по Выборгу. Хотелось бы отметить высокий профессионализм и любовь к городу, которая передалась нам. Интересно было и внучке 8 лет. При следующем посещении Выборга непременно обратимся за экскурсией к Демьяну.