Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Выборг, город с богатой историей, предлагает путешествие сквозь века.



Экскурсия на авто покажет главные достопримечательности: средневековый замок, Петровскую горку с панорамными видами, руины Кафедрального собора и парк Эспланада.



Участники узнают, почему Выборг называли «северным Парижем», и увидят такие архитектурные жемчужины, как Спасо-Преображенский собор и библиотека Алвара Аалто. Истории о таинственных событиях и изменениях в составе населения добавят интриги

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Выборгу - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотой города и его достопримечательностями. В апреле и октябре тоже можно посетить Выборг, но стоит учитывать, что может быть прохладнее и дождливее. В зимние месяцы, хотя город выглядит сказочно под снегом, прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур.

Сейчас август — это идеальное время.