Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Все краски Выборга на авто

Проехать по старинным и современным кварталам и получить объемное представление о городе

Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Выборга
Выборг пережил множество славных и трагических событий.

Мы покажем его главные достопримечательности 🏛️ и поможем разобраться в особенностях местной архитектуры.

А также расскажем, как менялся город 🏙️ на протяжении веков: как он вырастал из крепостных стен, обретал строгую европейскую планировку и становился крупным банковским и промышленным центром.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Все краски Выборга на авто
Все краски Выборга на авто

Что вас ожидает

Выборг сквозь столетия
Вы проедете вдоль водных границ города, рассмотрите с разных ракурсов Выборгский средневековый замок 🏰 и насладитесь панорамой колоритных старинных кварталов с высоты Петровской горки. Кроме того, услышите историю 📖 Рогатой крепости и увидите руины Кафедрального собора с колокольней в виде Часовой башни. А еще оцените парк 🌳 Эспланада, возникший благодаря разрушению крепостных стен и оборонительных рвов и соединяющий Старый город 🏙️ с современным центром.

Многогранный Выборг
Расцвет Выборга пришелся на вторую половину ХIХ века. Вы узнаете, почему его называли «северный Париж» и расшифруете архитектурные особенности города. Мы покажем классицистический Спасо-Преображенский собор, дом Хакмана в стиле северный модерн и прекрасный образец функционализма — библиотеку Алвара Аалто. Кроме того, раскроем связанные с Выборгом таинственные истории и расскажем, как менялся с годами состав местного населения.

Организационные детали

Если у вас мало времени, можно сократить маршрут до 1 часа.

Начало и место завершения
🚩 перед ж/д вокзалом
Все краски Выборга на авто
Все краски Выборга на авто
Все краски Выборга на авто
Все краски Выборга на авто
Все краски Выборга на авто
Все краски Выборга на авто
Все краски Выборга на авто
Все краски Выборга на авто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — единственная компания в Выборге, работающая в сфере туризма почти три десятилетия. Наши профессиональные гиды с радостью покажут вам главные и тайные места города и раскроют его многовековую историю.
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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