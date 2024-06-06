🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 483 отзыва Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов Начало: ЖД вокзал Выборга «Мы расскажем, почему жителям Выборга приходилось подталкивать в горку местный трамвайчик, как получил своё название «Перекрёсток четырех сплетниц» и где найти красивейшую, по мнению финской поэтессы, улицу Скандинавии» 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 465 отзывов Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями Начало: На площади перед ж/д вокзалом «Вы погуляете по его старинным улицам и отыщете на них следы финской и шведской эпох» 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 95 отзывов Популярное предложение О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений Начало: На Рыночной площади «Пройдете по старинным улицам, заглянете в тайные дворики и отыщете необычные здания» 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 285 отзывов Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории Начало: У Круглой башни на Рыночной площади «Мы расскажем, почему жителям Выборга приходилось подталкивать в горку местный трамвайчик, как получил своё название «Перекрёсток четырех сплетниц» и где найти красивейшую, по мнению финской поэтессы, улицу Скандинавии» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 39 отзывов Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным Начало: возле Дворца культуры «Заглянем к банку Северных стран, пройдёмся по древнейшей улице города и отыщем самый старый жилой дом в России» Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 372 отзыва Погружение в атмосферу единственного шведского города в России Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю «Узкие улицы старого города напоминают исторический центр Стокгольма» 3 250 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 205 отзывов Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас Начало: У Круглой башни «Вы прогуляетесь по местам, которые помнят шведских королей, и по улицам, где ходил Петр I и проезжала Екатерина II» 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Популярное предложение Выборг в компании художника Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора Начало: У вокзала «Вы увидите его главные и секретные места, услышите городские легенды, раскроете тайны улиц, площадей и водных просторов» 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 64 отзыва В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города Начало: Рыночная площадь Выборга «А наш путь по вымощенным брусчаткой улицам погрузит вас в европейскую атмосферу уютного городка на границе с Финляндией и познакомит с его архитектурой» 6 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 112 отзывов История Выборга. Обзорная экскурсия Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города Начало: От Красной площади на пр. Ленина «Пройдете по самой живописной улице Финляндии первой половины XX века и посмотрите на бастион Панцерлакс с музеем искусств и филиалом государственного Эрмитажа» 3 333 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо Начало: На Рыночной площади «Улица Чёрных братьев-монахов, которые «пекли» кирпичи» 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Гранд-тур по Выборгу: История и природа Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас «Почему в Выборге такие крутые улицы» от 9 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов НЕсредневековый Выборг: два века истории Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города Начало: На Вокзальной площади «Вы пройдёте по площадям и улицам, увидите здания в стиле модерн, а также посетите знаменитую библиотеку и поймете, в чем ее ценность» 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Выборг - город, затерянный во времени Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории Начало: На Рыночной площади «Мы прогуляемся по главным улицам и обсудим историю Круглой башни, Ратуши, Кафедрального собора и колоритного памятника трамваю» 3 700 ₽ за всё до 8 чел.