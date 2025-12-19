Хотите встретить самого настоящего выборгского гнома? Не теряйте ни минуты! Мы отправимся на поиски забавных тонтту, которые столетиями живут бок о бок с людьми.
Вы услышите их озорные истории, увидите следы их присутствия на улицах и даже создадите своего собственного гнома-помощника в память об этом волшебном путешествии.
Вы услышите их озорные истории, увидите следы их присутствия на улицах и даже создадите своего собственного гнома-помощника в память об этом волшебном путешествии.
Описание экскурсииВ Выборге живут гномы. Самые что ни на есть настоящие — смешные, озорные проказники. Много веков рядом с человеком они, как домовые, обеспечивали покой и достаток в доме. Но под Рождество требовали обязательно свою кашу с маслом. Не верите? Тогда посмотрите на старинные открытки: здесь тонтту катаются на санках, водят хороводы, носятся на коньках. Да и на улицах города появляются памятники маленьким жителям! Мы пройдем по городу легенд и удивительных историй, поговорим о традициях и фактах, а в конце даже сделаем своими руками личного гнома-помощника.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наш маршрут пройдет:
- По Старому городу от Круглой Башни
- Через Крепостную улицу
- Часовую башню
- Площадь Старой Ратуши
- К Усадьбе Бюргера
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Мастер-класс
- Материалы для 2-х участников
Что не входит в цену
- Шведский глёг
- Выборгский крендель
- Материалы для мастер-класса для 3-го и последующих участников (200 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыночная площадь, 1
Завершение: Усадьба Бюргера, Прогонная 7а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии из Выборга
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборгские гномы: куда ведут следы
Погрузитесь в мир выборгских гномов, следуя по их следам. Откройте для себя тайны Томте и создайте собственного гнома-помощника
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 18:00
22 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам выборгских гномов: новогоднее приключение для юных следопытов 5-10 лет
Интерактивное погружение в мир скандинавских легенд и рождественских традиций
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6200 ₽ за всё до 8 чел.