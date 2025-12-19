Описание Фото Ответы на вопросы Хотите встретить самого настоящего выборгского гнома? Не теряйте ни минуты! Мы отправимся на поиски забавных тонтту, которые столетиями живут бок о бок с людьми.



Вы услышите их озорные истории, увидите следы их присутствия на улицах и даже создадите своего собственного гнома-помощника в память об этом волшебном путешествии.

Алёна Ваш гид в Выборге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2.5 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии В Выборге живут гномы. Самые что ни на есть настоящие — смешные, озорные проказники. Много веков рядом с человеком они, как домовые, обеспечивали покой и достаток в доме. Но под Рождество требовали обязательно свою кашу с маслом. Не верите? Тогда посмотрите на старинные открытки: здесь тонтту катаются на санках, водят хороводы, носятся на коньках. Да и на улицах города появляются памятники маленьким жителям! Мы пройдем по городу легенд и удивительных историй, поговорим о традициях и фактах, а в конце даже сделаем своими руками личного гнома-помощника.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату