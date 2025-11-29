Мои заказы

По следам выборгских гномов: новогоднее приключение для юных следопытов 5-10 лет

Интерактивное погружение в мир скандинавских легенд и рождественских традиций
Когда снег укутывает старинные мостовые Выборга, в городе просыпается волшебство.

Приглашаю стать частью рождественской сказки с участием выборгских гномов — маленьких хранителей города. Если верить легендам, они готовят особенные чудеса для тех, кто умеет слушать и верить. Вместе мы раскроем их секреты, отыщем укрытия и выясним, какие сладости им по душе.
По следам выборгских гномов: новогоднее приключение для юных следопытов 5-10 лет© Анжелика
По следам выборгских гномов: новогоднее приключение для юных следопытов 5-10 лет© Анжелика
По следам выборгских гномов: новогоднее приключение для юных следопытов 5-10 лет© Анжелика

Описание экскурсии

Это не просто прогулка, а погружение в мир скандинавских легенд и рождественских традиций. Вас ждёт интерактивная программа, созданная специально для детей и их родителей:

  • знакомство с разными гномами: томте, ниссе и Юльтомтен — вы узнаете, чем они отличаются
  • старинный обычай: вы научитесь правильно подкармливать гномов, чтобы заручиться их удачей на весь будущий год
  • легенды о связи этих маленьких существ с современными обычаями
  • загадки, интересные факты о смене времён года и их влиянии на праздник

Ваше путешествие в сказку

Я заранее прошла весь маршрут и расспросила гномов об их секретах. И вот что мы с ними покажем вам:

  • Круглая башня — здесь, у древних стен, гномы открывают свои первые тайны. Вы узнаете, какие волшебные игрушки они мастерят долгими зимними ночами
  • Театральная площадь — на этом месте гномы впервые зажгли огни на главной ёлке. Они расскажут о заветных желаниях, которые хранят эти огни
  • Фонтан с медведем — приготовьтесь ответить на каверзные вопросы о рождественских подарках
  • Башня ратуши — здесь гномы слушают все городские новости и обожают делиться праздничными традициями
  • Дом купеческой гильдии Святого Духа — обсудим секреты лучших рецептов согревающего глинтвейна и ароматных пряников
  • Часовая башня — самое время заглянуть в будущее и загадать сокровенное желание под бой старинных курантов
  • Ратушная площадь — устроим здесь хоровод и споём песни
  • Смотровая площадка Выборгского замка — и вид на заснеженный город, укрытый ночью. Гномы покажут вам, как ярко сияют над Выборгом звёзды

Организационные детали

  • Экскурсия адаптирована для детской аудитории и включает интерактивные элементы, такие как загадки, вопросы и поиски следов гномов
  • Программа особенно понравится детям от 5 лет, но и взрослым скучать не придётся
  • Обед или кофе-паузы не предусмотрены
  • Фигурка гнома или сладкие подарки (по запросу) оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 630 туристов
В культурном путешествии вас будет сопровождать Проничева Анжелика Васильевна — специалист в области архитектуры и градостроительства, педагогике, член проектного офиса по развитию молодёжного туризма, гид-экскурсовод Ленинградской области, аккредитованный экскурсовод «Выборгского
читать дальше

замка», гид выставки-форума «Россия» и международного фестиваля молодёжи «ВФМ 2024» в Сочи. Создаю атмосферу, в которой дети могут изучать город через призму фантазии и творчества, обогащая знания о его истории и архитектуре. Помогаю родителям вовлечь своих детей в мир науки и искусства, проявить свою индивидуальность в креативных заданиях, что подкрепит их интерес к исторической и культурной среде и научит работать в команде.

Входит в следующие категории Выборга

Похожие экскурсии из Выборга

Средневековое приключение в Выборге
Пешая
3 часа
150 отзывов
Квест
до 12 чел.
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6810 ₽ за всё до 12 чел.
Выборг, в который невозможно не влюбиться
Пешая
2.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в средневековый Выборг
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:00
8960 ₽ за всё до 10 чел.
«Калевала» - песнь Севера на фасадах Выборга
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Калевала» - песнь Севера на фасадах Выборга
Путешествие по Выборгу откроет перед вами мир Калевалы. Взгляните на архитектурные шедевры, вдохновленные древними легендами, и почувствуйте дух Севера
Начало: На Ленинградском проспекте
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
4200 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Выборге