Когда снег укутывает старинные мостовые Выборга, в городе просыпается волшебство. Приглашаю стать частью рождественской сказки с участием выборгских гномов — маленьких хранителей города. Если верить легендам, они готовят особенные чудеса для тех, кто умеет слушать и верить. Вместе мы раскроем их секреты, отыщем укрытия и выясним, какие сладости им по душе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Это не просто прогулка, а погружение в мир скандинавских легенд и рождественских традиций. Вас ждёт интерактивная программа, созданная специально для детей и их родителей:

знакомство с разными гномами: томте, ниссе и Юльтомтен — вы узнаете, чем они отличаются

старинный обычай: вы научитесь правильно подкармливать гномов, чтобы заручиться их удачей на весь будущий год

легенды о связи этих маленьких существ с современными обычаями

загадки, интересные факты о смене времён года и их влиянии на праздник

Ваше путешествие в сказку

Я заранее прошла весь маршрут и расспросила гномов об их секретах. И вот что мы с ними покажем вам:

Круглая башня — здесь, у древних стен, гномы открывают свои первые тайны. Вы узнаете, какие волшебные игрушки они мастерят долгими зимними ночами

— здесь, у древних стен, гномы открывают свои первые тайны. Вы узнаете, какие волшебные игрушки они мастерят долгими зимними ночами Театральная площадь — на этом месте гномы впервые зажгли огни на главной ёлке. Они расскажут о заветных желаниях, которые хранят эти огни

— на этом месте гномы впервые зажгли огни на главной ёлке. Они расскажут о заветных желаниях, которые хранят эти огни Фонтан с медведем — приготовьтесь ответить на каверзные вопросы о рождественских подарках

— приготовьтесь ответить на каверзные вопросы о рождественских подарках Башня ратуши — здесь гномы слушают все городские новости и обожают делиться праздничными традициями

— здесь гномы слушают все городские новости и обожают делиться праздничными традициями Дом купеческой гильдии Святого Духа — обсудим секреты лучших рецептов согревающего глинтвейна и ароматных пряников

— обсудим секреты лучших рецептов согревающего глинтвейна и ароматных пряников Часовая башня — самое время заглянуть в будущее и загадать сокровенное желание под бой старинных курантов

— самое время заглянуть в будущее и загадать сокровенное желание под бой старинных курантов Ратушная площадь — устроим здесь хоровод и споём песни

— устроим здесь хоровод и споём песни Смотровая площадка Выборгского замка — и вид на заснеженный город, укрытый ночью. Гномы покажут вам, как ярко сияют над Выборгом звёзды

Организационные детали