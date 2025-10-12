Выборг — это город, где история и современность переплетаются в уникальном взаимодействии. Расположенный на берегу Финского залива, он славится своими узкими улочками, живописными видами.
Выборгский замок, построенный в XIII веке, является символом города и одной из главных его достопримечательностей.
Выборг — это место, где можно почувствовать дух прошлого, прогуливаясь по его старинным улицам и наслаждаясь видами на крепостные стены и башни.
Выборгский замок, построенный в XIII веке, является символом города и одной из главных его достопримечательностей.
Выборг — это место, где можно почувствовать дух прошлого, прогуливаясь по его старинным улицам и наслаждаясь видами на крепостные стены и башни.
Описание экскурсииСамые интересные и значимые места Выборга Вы начнете свое путешествие с величественной крепости, узнаете о ее истории и значении для города. Затем вы пройдете по старинным улочкам, где каждый камень хранит свою тайну, и завершите экскурсию на центральной площади, где вас ждут удивительные истории и легенды. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу средневекового города и узнать его секреты. Вы увидите:
- Выборгский замок: XIII век, он является одним из старейших замков в России.
- Круглая башня, построенная в XVI веке. Она служила оборонительным сооружением и имеет уникальную круглую форму, что делало ее более устойчивой к артиллерийским обстрелам.
- Собор Петра и Павла. Это одно из самых красивых зданий в Выборге, выполненное в стиле барокко.
- Башня Ратуши, откуда открывается потрясающий вид на город. Здесь можно узнать о истории Выборга и его архитектуре. Но подниматься на нее не будем, это отдельная история.
- Дом купеческой гильдии Святого Духа, где можно узнать о торговых традициях города.
- Часовая башня: Одна из самых известных достопримечательностей города, построенная в XVI веке. Она служила колокольней для кафедрального собора и является архитектурной доминантой Старого города.
- Усадьба Бюргера: Комплекс старинных зданий, построенных в готическом стиле. Здесь можно увидеть средневековые интерьеры и узнать о жизни горожан в прошлом.
- Костёл Святого Гиацинта: Одно из старейших каменных зданий в Выборге, построенное в конце XVI — начале XVII века.
- Площадь Старой Ратуши: Одна из самых старинных и значимых площадей города, где проходили важные городские мероприятия и собрания.
- Крепостная улица: Одна из старейших и самых живописных улиц города, проходящая вдоль крепостных стен и соединяющая несколько ключевых достопримечательностей.
- Спасо-Преображенский собор: Православный храм, расположенный на Соборной площади. Он является кафедральным собором Выборгской епархии Русской православной церкви и считается одним из самых значимых памятников архитектуры классицизма в городе.
- Александровский лицей: Историческое здание, основанное в 1811 году по указу императора Александра I. Лицей предназначался для обучения детей дворян и готовил их к государственной службе. Этот маршрут позволит вам увидеть основные достопримечательности Выборга и узнать много интересного о его истории и культуре. Приятного путешествия!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Выборгский замок: Символ города, построенный в XIII веке
- Круглая башня: Оборонительное сооружение XVI века
- Собор Петра и Павла: Прекрасный образец барочной архитектуры XVIII века
- Башня Ратуши: Историческое здание с потрясающим видом на город
- Дом купеческой гильдии Святого Духа: Уникальный памятник архитектуры XIV века
- Часовая башня: Колокольня XVI века, символ Старого города
- Усадьба бюргера: Средневековый комплекс зданий
- Костёл Святого Гиацинта: Одно из старейших каменных зданий в Выборге
- Площадь Старой Ратуши: Историческая площадь города
- Крепостная улица: Живописная улица вдоль крепостных стен
- Спасо-Преображенский собор: Кафедральный собор Выборгской епархии
- Александровский лицей: Историческое здание, основанное в 1811 году
- Русское реальное училище: Среднее общеобразовательное заведение XIX века
- Этот маршрут позволит вам увидеть основные достопримечательности Выборга и узнать много интересного о его истории и культуре. Приятного путешествия
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресторан Круглая башня Рыночная площадь
Завершение: Точный адрес зависит от выбранного Вами маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
12 окт 2025
Очень классный динамичный рассказ. Хороший гид. Нам безумно понравилось.
О
Ольга
9 авг 2025
Важные и знаковые исторические факты, интересное повествование. Спасибо за экскурсию!
М
Марина
4 июн 2025
И
Инна
31 мая 2025
Особая благодарность за гибкий подход в проведении экскурсии, с учетом погоды, возраста экскурсантов.
Н
Наталья
25 мая 2025
Очень понравилось!!! Рекомендую!!!
Г
Галина
25 мар 2025
Знакомство с Выборгом прошло очень удачно. И хотя был дождь, но он не стал помехой. Экскурсовод Андрей З. отлично провел по городу, показана архитектура в разное время правления, эпохи жизни
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии из Выборга
Групповая
до 25 чел.
Выборг - путешествие во времени
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте о его богатой истории и насладитесь уникальной архитектурой, сохранившейся до наших дней
Начало: У железнодорожного вокзала
Расписание: во вторник и четверг в 11:00 и 15:30
18 ноя в 11:00
20 ноя в 11:00
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Выборгу: от средневековья до современности
Выборг - город трех религий и двух башен. Прогуляйтесь по старинным улицам, откройте для себя следы финской и шведской эпох
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу многоликого Выборга. Вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и увлекательные рассказы о прошлом города
Начало: город Выборг
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
6600 ₽ за всё до 3 чел.