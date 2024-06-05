🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 483 отзыва Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов Начало: ЖД вокзал Выборга 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 95 отзывов Популярное предложение О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений Начало: На Рыночной площади 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 285 отзывов Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории Начало: У Круглой башни на Рыночной площади 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 117 отзывов Выборг: история на каждом шагу - погружение в века Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 39 отзывов Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным Начало: возле Дворца культуры Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Популярное предложение Выборг в компании художника Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора Начало: У вокзала 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами Начало: На Ратушной площади 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Многогранный Выборг: прогулка со старожилом Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать Начало: На Рыночной площади 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо Начало: На Рыночной площади 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 161 отзыв Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва История и достопримечательности Выборга и его окрестностей Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Выборг сквозь эпохи Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии Начало: На Ратушной площади 5 000 ₽ за всё до 25 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Гранд-тур по Выборгу: История и природа Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас от 9 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Квест 2 часа 50 отзывов Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры Начало: У вокзала 1860 1 395 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 969 отзывов Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории Расписание: по расписанию от 400 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе Начало: По согласованию с гидом Расписание: По договоренности с гидом 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 162 отзыва Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок Начало: Круглая башня на Рыночной площади Расписание: Ежедневно, по договоренности 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России» Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1 Расписание: Ежедневно, в любое время 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 45 отзывов По Выборгу на микроавтобусе Начало: По договоренности Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00 6 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва Исторический квест в Выборге Начало: Вокзал города Выборг Расписание: Ежедневно, в любое удобное время 1 302 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Шведский Выборг: торговля и война Начало: Рыночная пл. Круглая башня Расписание: каждый день, с 10 до 18 часов от 3 100 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Выборг - отличный для путешествия выбор Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни) 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Выборг из окна автомобиля Начало: Рыночная площадь, Выборг 5 200 ₽ за всё до 4 чел.