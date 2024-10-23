Выборг - путешествие во времени. Групповая экскурсия

Погружение в историю Выборга: шведские и финские эпохи, старинные улицы и уникальные достопримечательности. Узнайте, как живется в приграничном городе
Выборг - город трех религий, двух башен и многочисленных площадей. Прогулка по старинным улицам откроет следы финской и шведской эпох.

Рассмотрите главные достопримечательности, узнайте о местных традициях и фестивалях, а также
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о жизни в небольшом приграничном городе с богатой историей. Посетите Дом на скале, Круглую башню, бастион Панцерлакс и Рыцарский дом. Узнайте о Спасо-Преображенском соборе, лютеранской церкви Петра и Павла и библиотеке Алвара Аалто. Прогулка по брусчатке и старинной булыжной мостовой добавит аутентичности вашему путешествию

4.89
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные достопримечательности
  • 🌍 Исторические эпохи
  • 🎉 Местные традиции и фестивали
  • 🕍 Архитектурные памятники
  • 🚶 Прогулка по старинным улицам
    • Выборг - путешествие во времени. Групповая экскурсия
    Выборг - путешествие во времени. Групповая экскурсия
    Выборг - путешествие во времени. Групповая экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 15:30

    Что можно увидеть

  • Дом на скале
  • Круглая башня
  • Бастион Панцерлакс
  • Рыцарский дом
  • Спасо-Преображенский собор
  • Лютеранская церковь Петра и Павла
  • Библиотека Алвара Аалто

    • Описание экскурсии

    «Окно в Европу»

    История Выборга тесно связана со скандинавскими странами. О шведском периоде вам напомнят: Дом на скале, Круглая башня, бастион Панцерлакс и Рыцарский дом. А расшифровать финские страницы биографии города помогут Спасо-Преображенский собор, лютеранская церковь Петра и Павла и библиотека Алвара Аалто. Кроме того, мы покажем дендропарк, руины культовых построек, древние укрепления и морской порт. Расскажем, как развивался Выборг и чем он знаменит в наши дни.

    Выборг сквозь столетия

    Вы узнаете, почему Выборг называют «лакомым куском и разменной монетой Средневековья» и каково жить в современном русском городе, сохранившем дух шведских рыцарских турниров. А также представите времена, когда на побережье Балтийского моря торговали салакой, смолой и солью. Отыщете творения знаменитых итальянских и финских архитекторов с необычными для русского слуха именами и раскроете, какие еще известные личности связаны в Выборгом.

    Организационные детали

    Рекомендуем одеваться по погоде, иметь удобную обувь, т. к. прогулка по старому городу проходит по брусчатке и старинной булыжной мостовой.

    во вторник и четверг в 11:00 и 15:30

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет650 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У железнодорожного вокзала
    Когда и сколько длится?
    Когда: во вторник и четверг в 11:00 и 15:30
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 9 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    1
    З
    23 окт 2024
    Очень интересно и познавательно, отличный гид
    Очень интересно и познавательно, отличный гидОчень интересно и познавательно, отличный гидОчень интересно и познавательно, отличный гидОчень интересно и познавательно, отличный гид
    Е
    23 окт 2024
    Очень понравилась экскурсия!
    Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!
    Юлия
    18 окт 2024
    Очень понравилась экскурсия! Оригинальная, интересная, содержательная! Это была увлекательная и познавательная прогулка по прекрасному Выборгу! Экскурсовод Демьян - обаятельный, эрудированный. Очень интересно с ним гулять по городу, т. к он прекрасный рассказчик, который умело разжигает интерес и держит внимание слушателей! Очень рекомендую!
    Е
    17 окт 2024
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Демьян - СУПЕР гид, знающий историю своего города с момента основания. Огромная благодарность за проведенную экскурсию
    А
    4 окт 2024
    Супер экскурсия! Огромное спасибо Демьяну, показал места, которые не показывают на стандартной экскурсии. Одним словом влюбил в Выборг! Хочется еще приехать!
    Супер экскурсия! Огромное спасибо Демьяну, показал места, которые не показывают на стандартной экскурсии. Одним словом влюбилСупер экскурсия! Огромное спасибо Демьяну, показал места, которые не показывают на стандартной экскурсии. Одним словом влюбилСупер экскурсия! Огромное спасибо Демьяну, показал места, которые не показывают на стандартной экскурсии. Одним словом влюбилСупер экскурсия! Огромное спасибо Демьяну, показал места, которые не показывают на стандартной экскурсии. Одним словом влюбил
    Ирина
    4 окт 2024
    Прекраснейшая экскурсия! Демьян настолько весело,живо и интересно рассказывает,что 2,5 часа пролетели незаметно! Очень много интересных небанальных историй,рассказанных с чувством юмора. Браво гиду!
    Т
    27 сен 2024
    Все прошло отлично. По времени начали вовремя, экскурсия ровно 2,5 часа. Демьян отличный гид, много исторических фактов, цифр, разбавляет современными аналогиями. Рекомендую!
    Инна
    5 сен 2024
    Экскурсия в целом понравилась, наш экскурсовод Демьян - человек, обладающий глубокими знаниями, понимающий историю Выборга, любящий и чувствующий этот уникальный, самобытный и сказочный город, именно поэтому и хотелось слушать только о нем, не отвлекаясь на посторонние темы
    Е
    5 сен 2024
    Отличная экскурсия! Интересно, познавательно и с искренней любовью к городу. При большом багаже информации, который чувствуется, Демьян старался не перегружать рассказ. Мне всё понравилось. Выбирайте удобную обувь и хорошую погоду)). Спасибо Демьяну за замечательное знакомство с Выборгом!

    Входит в следующие категории Выборга

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