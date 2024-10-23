Выборг - путешествие во времени. Групповая экскурсия
Погружение в историю Выборга: шведские и финские эпохи, старинные улицы и уникальные достопримечательности. Узнайте, как живется в приграничном городе
Выборг - город трех религий, двух башен и многочисленных площадей. Прогулка по старинным улицам откроет следы финской и шведской эпох.
Рассмотрите главные достопримечательности, узнайте о местных традициях и фестивалях, а также читать дальше
о жизни в небольшом приграничном городе с богатой историей. Посетите Дом на скале, Круглую башню, бастион Панцерлакс и Рыцарский дом. Узнайте о Спасо-Преображенском соборе, лютеранской церкви Петра и Павла и библиотеке Алвара Аалто. Прогулка по брусчатке и старинной булыжной мостовой добавит аутентичности вашему путешествию
4.89
9 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Уникальные достопримечательности
🌍 Исторические эпохи
🎉 Местные традиции и фестивали
🕍 Архитектурные памятники
🚶 Прогулка по старинным улицам
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:30
Что можно увидеть
Дом на скале
Круглая башня
Бастион Панцерлакс
Рыцарский дом
Спасо-Преображенский собор
Лютеранская церковь Петра и Павла
Библиотека Алвара Аалто
Описание экскурсии
«Окно в Европу»
История Выборга тесно связана со скандинавскими странами. О шведском периоде вам напомнят: Дом на скале, Круглая башня, бастион Панцерлакс и Рыцарский дом. А расшифровать финские страницы биографии города помогут Спасо-Преображенский собор, лютеранская церковь Петра и Павла и библиотека Алвара Аалто. Кроме того, мы покажем дендропарк, руины культовых построек, древние укрепления и морской порт. Расскажем, как развивался Выборг и чем он знаменит в наши дни.
Выборг сквозь столетия
Вы узнаете, почему Выборг называют «лакомым куском и разменной монетой Средневековья» и каково жить в современном русском городе, сохранившем дух шведских рыцарских турниров. А также представите времена, когда на побережье Балтийского моря торговали салакой, смолой и солью. Отыщете творения знаменитых итальянских и финских архитекторов с необычными для русского слуха именами и раскроете, какие еще известные личности связаны в Выборгом.
Организационные детали
Рекомендуем одеваться по погоде, иметь удобную обувь, т. к. прогулка по старому городу проходит по брусчатке и старинной булыжной мостовой.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 11:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Демьян — Организатор в Выборге
Провёл экскурсии для 7886 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — единственная компания в Выборге, работающая в сфере туризма почти три десятилетия. Наши профессиональные гиды с радостью покажут вам главные и тайные места города и раскроют его многовековую историю.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Зинаида
23 окт 2024
Очень интересно и познавательно, отличный гид
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Екатерина
23 окт 2024
Очень понравилась экскурсия!
Юлия
18 окт 2024
Очень понравилась экскурсия! Оригинальная, интересная, содержательная! Это была увлекательная и познавательная прогулка по прекрасному Выборгу! Экскурсовод Демьян - обаятельный, эрудированный. Очень интересно с ним гулять по городу, т. к он прекрасный рассказчик, который умело разжигает интерес и держит внимание слушателей! Очень рекомендую!
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Елена
17 окт 2024
Экскурсия прошла на одном дыхании. Демьян - СУПЕР гид, знающий историю своего города с момента основания. Огромная благодарность за проведенную экскурсию
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Александра
4 окт 2024
Супер экскурсия! Огромное спасибо Демьяну, показал места, которые не показывают на стандартной экскурсии. Одним словом влюбил в Выборг! Хочется еще приехать!
Ирина
4 окт 2024
Прекраснейшая экскурсия! Демьян настолько весело,живо и интересно рассказывает,что 2,5 часа пролетели незаметно! Очень много интересных небанальных историй,рассказанных с чувством юмора. Браво гиду!
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Татьяна
27 сен 2024
Все прошло отлично. По времени начали вовремя, экскурсия ровно 2,5 часа. Демьян отличный гид, много исторических фактов, цифр, разбавляет современными аналогиями. Рекомендую!
Инна
5 сен 2024
Экскурсия в целом понравилась, наш экскурсовод Демьян - человек, обладающий глубокими знаниями, понимающий историю Выборга, любящий и чувствующий этот уникальный, самобытный и сказочный город, именно поэтому и хотелось слушать только о нем, не отвлекаясь на посторонние темы
Е
ЕЛЕНА
5 сен 2024
Отличная экскурсия! Интересно, познавательно и с искренней любовью к городу. При большом багаже информации, который чувствуется, Демьян старался не перегружать рассказ. Мне всё понравилось. Выбирайте удобную обувь и хорошую погоду)). Спасибо Демьяну за замечательное знакомство с Выборгом!