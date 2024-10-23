Выборг - город трех религий, двух башен и многочисленных площадей. Прогулка по старинным улицам откроет следы финской и шведской эпох.Рассмотрите главные достопримечательности, узнайте о местных традициях и фестивалях, а также

о жизни в небольшом приграничном городе с богатой историей. Посетите Дом на скале, Круглую башню, бастион Панцерлакс и Рыцарский дом. Узнайте о Спасо-Преображенском соборе, лютеранской церкви Петра и Павла и библиотеке Алвара Аалто. Прогулка по брусчатке и старинной булыжной мостовой добавит аутентичности вашему путешествию

Описание экскурсии

«Окно в Европу»

История Выборга тесно связана со скандинавскими странами. О шведском периоде вам напомнят: Дом на скале, Круглая башня, бастион Панцерлакс и Рыцарский дом. А расшифровать финские страницы биографии города помогут Спасо-Преображенский собор, лютеранская церковь Петра и Павла и библиотека Алвара Аалто. Кроме того, мы покажем дендропарк, руины культовых построек, древние укрепления и морской порт. Расскажем, как развивался Выборг и чем он знаменит в наши дни.

Выборг сквозь столетия

Вы узнаете, почему Выборг называют «лакомым куском и разменной монетой Средневековья» и каково жить в современном русском городе, сохранившем дух шведских рыцарских турниров. А также представите времена, когда на побережье Балтийского моря торговали салакой, смолой и солью. Отыщете творения знаменитых итальянских и финских архитекторов с необычными для русского слуха именами и раскроете, какие еще известные личности связаны в Выборгом.

Организационные детали

Рекомендуем одеваться по погоде, иметь удобную обувь, т. к. прогулка по старому городу проходит по брусчатке и старинной булыжной мостовой.