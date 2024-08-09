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это что-то. Программа экскурсии была разнообразная. Расстояние от Петербурга до Выборга около 120 км., преодолели его на комфортном автобусе, с замечательным водителем Игорем. Всю экскурсию сопровождала замечательный экскурсовод Нелли. По дороге она рассказывала об истории города, его легендах и тайнах и не только. Самая главная оценка тура была от моего 12 летнего сына, который сказал, что обязательно сюда ещё раз приедет с братьями.