2 дня
Истории и тайны средневекового Выборга. Осень-весна
Начало: Россия, Санкт-Петербург
21 сен в 10:00
12 окт в 10:00
от 7 700₽ за человека
3 дня
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (ноябрь-апрель навигация закрыта)»
2 ноя в 10:00
1 янв в 10:00
от 11 000₽ за человека
2 дня
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
от 9 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтепан9 августа 2024Было здорово. Организовано на 5.
- ММаксим30 июля 2024Все очень понравилось и с погодой супер повезло. Прошлись в том числе по не туристическим местам, а в Выборге гид с нами прокатилась на катере и устроила потрясающую экскурсию
- ООльга19 июня 2024Первый раз была в Выборге и влюбилась в его историю и улочки, в чудесный парк Монрепо. А библиотека Алвара Аалто,
- ООльга17 июня 2024Слова благодарности гиду Нелли, за вашу профессионализм и организацию. Водителю Игорю, за надежность и предоставленный комфорт. И всем кто организовал экскурсию Средневековый Выборг с 15 по 16.06, большое спасибо.
- ТТатьяна17 февраля 2024Тур классный! Здоровски организовано!
- ТТатьяна15 января 2024Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много интересного узнали о городе. Спасибо нашему гиду. Наше пожелание: побольше вариантов предлагать с размещением, т. е. отелей.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Весенние»
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Сколько стоит тур в Выборге в августе 2024
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