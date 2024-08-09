Туры в Выборге весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Выборге, цены от 7 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Истории и тайны средневекового Выборга. Осень-весна
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Истории и тайны средневекового Выборга. Осень-весна
Начало: Россия, Санкт-Петербург
21 сен в 10:00
12 окт в 10:00
от 7 700 за человека
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (ноябрь-апрель навигация закрыта)»
2 ноя в 10:00
1 янв в 10:00
от 11 000 за человека
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
от 9 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Степан
    9 августа 2024
    Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
    Было здорово. Организовано на 5.
  • М
    Максим
    30 июля 2024
    Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
    Все очень понравилось и с погодой супер повезло. Прошлись в том числе по не туристическим местам, а в Выборге гид с нами прокатилась на катере и устроила потрясающую экскурсию
  • О
    Ольга
    19 июня 2024
    Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
    Первый раз была в Выборге и влюбилась в его историю и улочки, в чудесный парк Монрепо. А библиотека Алвара Аалто,
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    это что-то. Программа экскурсии была разнообразная. Расстояние от Петербурга до Выборга около 120 км., преодолели его на комфортном автобусе, с замечательным водителем Игорем. Всю экскурсию сопровождала замечательный экскурсовод Нелли. По дороге она рассказывала об истории города, его легендах и тайнах и не только. Самая главная оценка тура была от моего 12 летнего сына, который сказал, что обязательно сюда ещё раз приедет с братьями.

  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
    Слова благодарности гиду Нелли, за вашу профессионализм и организацию. Водителю Игорю, за надежность и предоставленный комфорт. И всем кто организовал экскурсию Средневековый Выборг с 15 по 16.06, большое спасибо.
  • Т
    Татьяна
    17 февраля 2024
    Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
    Тур классный! Здоровски организовано!
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
    Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много интересного узнали о городе. Спасибо нашему гиду. Наше пожелание: побольше вариантов предлагать с размещением, т. е. отелей.
    Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. МногоУже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. МногоУже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Весенние»

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Сколько стоит тур в Выборге в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 7 700 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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