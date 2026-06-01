3 день

Парк Монрепо - Кронштадт

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

10:00 Посещение ландшафтного парка Монрепо. К северу от Выборгского замка, на берегу моря, находится знаменитый на весь мир ландшафтный парк Монрепо.

Расцвет его связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году.

Он представляет собой уникальный образец паркового искусства той эпохи. Знакомство с архитектурой парка начнется на первых шагах, с проходом Ворот «Монрепо».

Далее уже вы сможете оценить разнообразие достопримечательностей, раскинутых по всей территории парка: это и Усадебный дом, и хижина отшельника, храм Нептуна и остров Людвигштайн.

Территория вокруг усадьбы больше похожа на парк, в то время как северная часть Монрепо плавно переходит в первозданную тайгу.

В восточной части парка расположены Китайские мостики, переброшенные через пруд к искусственно созданным островкам. В некоторых местах имеются беседки, лавочки и ротонды, где вы можете насладиться потрясающими видами на залив.

Переезд в Кронштадт (~130 км, 2 часа).

Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).

Свободное время, около 45 мин (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

Кронштадт – город, овеянный романтическими историями о походах русского флота. Именно оттуда в кругосветные плавания и морские походы отправлялись русские моряки.

Во время экскурсии по городу Вы узнаете, как был основан Кронштадт и почему на гербе Кронштадта изображен котел, полюбуетесь учебными кораблями Балтийского флота в Средней гавани и, наконец, окажетесь на Якорной площади.

Завершится экскурсия осмотром главного храма русских моряков – Морского собора святителя Николая Чудотворца.

Морской собор (самостоятельное посещение) святителя Николая Чудотворца заложен в городе-крепости Кронштадт по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году.

Это последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской храм России сегодня.

Морской собор является не только храмом, но и музеем. В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях, и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота.

На стенах собора белые и черные мраморные доски, на которых высечены около 1000 имен моряков и священнослужителей, погибших за Отечество.

Музейно-исторический парк «Остров фортов» (прогулка по парку) – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.

Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней, и заглянуть в яблоневый сад с прудом.

~17:00 Отправление домой.

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