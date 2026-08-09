Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Выксы - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и архитектурой. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и одеться теплее.

Индивидуальная экскурсия по Выксе познакомит с её богатым промышленным прошлым. Начав с Красной площади и арт-объекта «Про. Ёлка», маршрут продолжится через площадь Металлургов с её скульптурами и памятниками. Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых станет главным украшением тура. Путешествие завершится посещением Советской площади и Парка культуры, где можно увидеть уникальные граффити и скульптуры. Экскурсия подарит возможность узнать больше о металлургическом заводе и его истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ваш гид в Выксе

Описание экскурсии

История Выксы и ее металлургическое наследие

Вся история Выксы неразрывно связана с деятельностью местного металлургического завода, который считается крупнейшим российским предприятием по производству сварных труб. Это место имеет много интересного, что стоит увидеть.

Начало экскурсии

Экскурсия по уютным улочкам Выксы позволит вам погрузиться в промышленное прошлое города. Мы начнем наше знакомство с исторического центра, который открывает свои двери на Красной площади. Здесь вы сможете увидеть уникальный арт-объект под названием «Про. Ёлка».

Площадь Металлургов

Следующим шагом будет площадь Металлургов. Здесь вас ждут:

Скульптура «Выксунь вверх!»

Арт-объект «Маленькие города большие люди»

Памятник основателям города

Остатки стен старого литейного корпуса

Главной жемчужиной площади является Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых, который включает в себя старинную усадьбу, заводские здания, хозяйственные постройки и живописный парк с прудами.

Советская площадь

Далее мы направимся к Советской площади, где возвышаются:

Церковь Варнавы Гефсиманского

Величественный собор Рождества Христова, построенный в 1773 году на средства Баташевых

Парк культуры

Следующий пункт нашего маршрута — Парк культуры. Это место стало любимым как для горожан, так и для туристов. Прогулявшись по парку, вы увидите:

Граффити Nootk

«Железную розу», созданную на городском заводе

Интересные скульптуры – Единорог, Акт Деконструктивизма, Экзистанс Дэнс IV

Завершение прогулки

Прогулка по Выксе завершится на площади Октябрьской революции, где мы осмотрим арт-объект «Все это не сон». После этого вы сможете более подробно узнать об усадьбе Баташевых и посетить Музей Выксунского металлургического завода.

Музей Выксунского металлургического завода

В музее представлены 30 экспозиций с мультимедийными и интерактивными технологиями. Вы сможете увидеть:

Личные вещи Баташевых

Изделия изобразительного искусства

Экземпляры чугунного литья

На третьем этаже расположена коллекция «Металлургия и время», где подробно рассказывается о каждой исторической эпохе.

Важно знать!

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