Вся история Выксы тесно связана с работой местного металлургического завода, который является крупнейшим российским предприятием по производству сварных труб. Экскурсия по городским улочкам позволит вам познакомиться с промышленным прошлым Выксы и увидеть усадьбу основателей города – братьев Баташевых.

Знакомство с историческим центром начнется с Красной площади, где располагается необычный арт-объект «Про. Ёлка». Мы осмотрим эту оригинальную композицию, а затем направимся к площади Металлургов. Здесь располагаются еще несколько инсталляций – скульптура «Выксунь вверх!», арт-объект «Маленькие города большие люди», а также памятник основателям города и остатки стен старого литейного корпуса.

Главным украшением площади Металлургов является Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых, который включает в себя старинную усадьбу основателей города, здания завода, хозяйственные постройки, живописный липовый парк и комплекс прудов. От площади Металлургов мы проследуем к Советской площади. На ее территории возвышаются церковь Варнавы Гефсиманского и величественный собор Рождества Христова, построенный в 1773 году на средства Баташевых.

Знакомство с городом продолжится в Парке культуры, который любят посещать и горожане, и туристы. В ходе прогулки по парковым дорожкам вы осмотрите граффити Nootk, «железную розу», выкованную на городском заводе, а также несколько интересных скульптур – Единорог, Акт Деконструктивизма, Экзистанс Дэнс IV. Завершится прогулка по Выксе посещением площади Октябрьской революции и осмотром арт-объекта «Все это не сон».

После обзорной экскурсии вы сможете более детально познакомиться с усадьбой Баташевых и посетить Музей Выксунского металлургического завода, где работают 30 музейных экспозиций с применением мультимедийных и интерактивных технологий. Здесь можно увидеть личные вещи Баташевых, предметы изобразительного искусства, изделия чугунного литья. На третьем этаже размещается коллекция «Металлургия и время», где детально освещается каждая историческая эпоха.