Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых

Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых
Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых
Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых
Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых
Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых
Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых
Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Арт-объект «Про. Ёлка»
  • Площадь Металлургов
  • Дом-музей Баташевых
  • Музей Выксунского металлургического завода
  • Скульптура «Выксунь вверх!»
  • Арт-объект – «Маленькие города, большие люди»
  • Советская площадь
  • Церковь Варнавы Гефсиманского
  • Собор Рождества Христова
  • Городской Парк культуры
  • Площадь Октябрьской революции
Вся история Выксы тесно связана с работой местного металлургического завода, который является крупнейшим российским предприятием по производству сварных труб. Экскурсия по городским улочкам позволит вам познакомиться с промышленным прошлым Выксы и увидеть усадьбу основателей города – братьев Баташевых.
Знакомство с историческим центром начнется с Красной площади, где располагается необычный арт-объект «Про. Ёлка». Мы осмотрим эту оригинальную композицию, а затем направимся к площади Металлургов. Здесь располагаются еще несколько инсталляций – скульптура «Выксунь вверх!», арт-объект «Маленькие города большие люди», а также памятник основателям города и остатки стен старого литейного корпуса.
Главным украшением площади Металлургов является Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых, который включает в себя старинную усадьбу основателей города, здания завода, хозяйственные постройки, живописный липовый парк и комплекс прудов. От площади Металлургов мы проследуем к Советской площади. На ее территории возвышаются церковь Варнавы Гефсиманского и величественный собор Рождества Христова, построенный в 1773 году на средства Баташевых.
Знакомство с городом продолжится в Парке культуры, который любят посещать и горожане, и туристы. В ходе прогулки по парковым дорожкам вы осмотрите граффити Nootk, «железную розу», выкованную на городском заводе, а также несколько интересных скульптур – Единорог, Акт Деконструктивизма, Экзистанс Дэнс IV. Завершится прогулка по Выксе посещением площади Октябрьской революции и осмотром арт-объекта «Все это не сон».
После обзорной экскурсии вы сможете более детально познакомиться с усадьбой Баташевых и посетить Музей Выксунского металлургического завода, где работают 30 музейных экспозиций с применением мультимедийных и интерактивных технологий. Здесь можно увидеть личные вещи Баташевых, предметы изобразительного искусства, изделия чугунного литья. На третьем этаже размещается коллекция «Металлургия и время», где детально освещается каждая историческая эпоха.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выксы

🎩Индивидуальные🔭ОбзорныеУсадьбы и дворцы

Еще несколько похожих предложений в Выксе

Удивительная Выкса
3 часа
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Удивительная Выкса
Дорогие друзья! Приглашаю на экскурсию в Выксу - город, расположенный в
3 000 за 1-10 чел.
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Сложить альтернативную историю города и приоткрыть его старинные тайны на ночной экскурсии
25 мая
26 мая
27 мая
3 000 за 1-10 чел.
Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
2 отзыва
Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
Сказ о том, как тульские заводчики, советские инженеры и современные художники сотворили чудо-город
Завтра
21 мая
22 мая
2 700 за 1-10 чел.
Знакомство с «Железной Розой»
5 часов
Мини-группа
Михаил
Нет отзывов
Знакомство с «Железной Розой»
Система искусственных прудов, существующее сейчас металлургическое производство, центр современного искусства
22 мая
29 мая
5 июня
1 500 за 1 человека
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
5
9 отзывов
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта
Прогуляться по старинному городу и увидеть единорога, арт-дворы и новые бинарные часы
22 мая
23 мая
24 мая
3 000 за 1-8 чел.
Незабываемая Выкса
3 часа
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Незабываемая Выкса
22 июня
от 3 000 за 1-2 чел.
Ночная эксурсия «Выкса, которой не было»
1 час
Мини-группа
Александр
5
1 отзыв
Ночная эксурсия «Выкса, которой не было»
500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Выксе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Выксе
ХОРОШО
🧭
ТАМ