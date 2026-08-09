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Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых

Погрузитесь в атмосферу Выксы, изучая её промышленное наследие и архитектурные жемчужины, такие как усадьба Баташевых
Индивидуальная экскурсия по Выксе познакомит с её богатым промышленным прошлым. Начав с Красной площади и арт-объекта «Про. Ёлка», маршрут продолжится через площадь Металлургов с её скульптурами и памятниками. Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых станет главным украшением тура.

Путешествие завершится посещением Советской площади и Парка культуры, где можно увидеть уникальные граффити и скульптуры. Экскурсия подарит возможность узнать больше о металлургическом заводе и его истории

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные арт-объекты
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🏞 Живописные парки
  • 🏭 Металлургическое наследие
  • 🎨 Современные инсталляции

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Выксы - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и архитектурой. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых

Что можно увидеть

  • Красная площадь
  • Усадьба Баташевых
  • Площадь Металлургов
  • Советская площадь
  • Парк культуры

Описание экскурсии

История Выксы и ее металлургическое наследие

Вся история Выксы неразрывно связана с деятельностью местного металлургического завода, который считается крупнейшим российским предприятием по производству сварных труб. Это место имеет много интересного, что стоит увидеть.

Начало экскурсии

Экскурсия по уютным улочкам Выксы позволит вам погрузиться в промышленное прошлое города. Мы начнем наше знакомство с исторического центра, который открывает свои двери на Красной площади. Здесь вы сможете увидеть уникальный арт-объект под названием «Про. Ёлка».

Площадь Металлургов

Следующим шагом будет площадь Металлургов. Здесь вас ждут:

  • Скульптура «Выксунь вверх!»
  • Арт-объект «Маленькие города большие люди»
  • Памятник основателям города
  • Остатки стен старого литейного корпуса

Главной жемчужиной площади является Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых, который включает в себя старинную усадьбу, заводские здания, хозяйственные постройки и живописный парк с прудами.

Советская площадь

Далее мы направимся к Советской площади, где возвышаются:

  • Церковь Варнавы Гефсиманского
  • Величественный собор Рождества Христова, построенный в 1773 году на средства Баташевых

Парк культуры

Следующий пункт нашего маршрута — Парк культуры. Это место стало любимым как для горожан, так и для туристов. Прогулявшись по парку, вы увидите:

  • Граффити Nootk
  • «Железную розу», созданную на городском заводе
  • Интересные скульптуры – Единорог, Акт Деконструктивизма, Экзистанс Дэнс IV

Завершение прогулки

Прогулка по Выксе завершится на площади Октябрьской революции, где мы осмотрим арт-объект «Все это не сон». После этого вы сможете более подробно узнать об усадьбе Баташевых и посетить Музей Выксунского металлургического завода.

Музей Выксунского металлургического завода

В музее представлены 30 экспозиций с мультимедийными и интерактивными технологиями. Вы сможете увидеть:

  • Личные вещи Баташевых
  • Изделия изобразительного искусства
  • Экземпляры чугунного литья

На третьем этаже расположена коллекция «Металлургия и время», где подробно рассказывается о каждой исторической эпохе.

Важно знать!

Для бронирования экскурсий в праздничные даты мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная площадь
  • Арт-объект «Про. Ёлка»
  • Площадь Металлургов
  • Дом-музей Баташевых
  • Музей Выксунского металлургического завода
  • Скульптура «Выксунь вверх!»
  • Арт-объект - «Маленькие города, большие люди»
  • Советская площадь
  • Церковь Варнавы Гефсиманского
  • Собор Рождества Христова
  • Городской Парк культуры
  • Площадь Октябрьской революции
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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