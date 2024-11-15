3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Познакомьтесь с культурой Выксы, изучая её современные арт-объекты и исторические реликвии
Начало: у дома №1 на Красной Площади
Завтра в 13:30
8 дек в 10:30
3 500₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Выксе: металлурги, парки, храмы
Узнайте о металлургическом прошлом Выксы, прогуляйтесь по старинным паркам и посетите нарядные храмы. Экскурсия удивит вас уникальными достопримечательностями
Начало: На площади Металлургов
7 дек в 10:00
10 дек в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Рождение труб большого диаметра
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
8 дек в 10:00
22 дек в 10:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 ноября 2024Замечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых парках погуляли. Александр очень знающий
- аанна7 октября 2024супер! Гид Алина отличный экскурсовод, полное вовлечение группы в процесс. Маршрут - высший балл. Большое спасибо за отлично проведенное время.
- ААнна3 сентября 2024Отлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. Мы очень благодарны Александру за оригинальный и творческий подход к знакомству с городом
- MMarina12 августа 2024Александр - интересный рассказчик, глубоко знающий историю своего города. Были приятно удивлены, что такой небольшой город имеет такую историю. Впечатлил сохранившийся парк со времен Баташевых. С удовольствием провели время в компании Александра.
- ЯЯна23 июля 2024Очень содержательно, интересно! Я столько нового узнала, особенно о семье Баташевых. Ещё больше любви к городу почувствовало! Невероятные ощущения от истории! Благодарю Елену от всего сердца. Было приятно познакомить друзей - новых посетителей города таким образом! Они очень вдохновились атмосферой тоже.
- ЕЕлизавета11 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Особенно для первого знакомства с городом - неспешно, с душой, обо всем и самом интересном.
- ННастя21 февраля 2024У нас была экскурсия «Удивительные превращения стали». Совершенно невероятная экскурсия!!! На наших глазах происходит выплавка стали, едет огромный ковш с
- ААндрей4 января 2023Елена - необычный гид! Она знает историю города Выкса и городские легенды столь глубоко, что слушаешь ее с огромным интересом и хочешь, чтобы ее экскурсия ещё долго не заканчивалась!
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