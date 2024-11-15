О Ольга Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто) читать дальше экскурсовод и приятный человек. Отвечал на все возникающие вопросы, рассказал очень много и интересно. По нашей просьбе организовал нам мастер-класс. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо большое! Замечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых парках погуляли. Александр очень знающий

а анна Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра» супер! Гид Алина отличный экскурсовод, полное вовлечение группы в процесс. Маршрут - высший балл. Большое спасибо за отлично проведенное время.

А Анна Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто) Отлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. Мы очень благодарны Александру за оригинальный и творческий подход к знакомству с городом

M Marina Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто) Александр - интересный рассказчик, глубоко знающий историю своего города. Были приятно удивлены, что такой небольшой город имеет такую историю. Впечатлил сохранившийся парк со времен Баташевых. С удовольствием провели время в компании Александра.

Я Яна Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину Очень содержательно, интересно! Я столько нового узнала, особенно о семье Баташевых. Ещё больше любви к городу почувствовало! Невероятные ощущения от истории! Благодарю Елену от всего сердца. Было приятно познакомить друзей - новых посетителей города таким образом! Они очень вдохновились атмосферой тоже.

Е Елизавета Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину читать дальше Музей ВМЗ может похвастаться прекрасными артефактами чугунно-литейной промышленности и не только, хорошо представлена вся история в лицах и событиях. Елена сама в определенной степени создатель и хранитель этого прекрасного музейно-исторического наследия. Город оставил очень приятные впечатления, много интересных общественных пространств, продолжает благоустраиваться и развиваться. Очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Особенно для первого знакомства с городом - неспешно, с душой, обо всем и самом интересном.

Н Настя Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра» читать дальше жидким металлом, из металла получаются листы, а из листов трубы - рассказан и показан весь технологический процесс. Потрясающие масштабы, километровые цеха (внутри ж/д вагоны выглядят небольшими вагончиками). Очень шумно и жарко, хотя выдают наушники и каски - но мы все в восторге! Ребенок 14 лет признал лучшей экскурсией в жизни;)) У нас была экскурсия «Удивительные превращения стали». Совершенно невероятная экскурсия!!! На наших глазах происходит выплавка стали, едет огромный ковш с