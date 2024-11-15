Экскурсии выходного дня в Выксе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Выксе, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
27 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Познакомьтесь с культурой Выксы, изучая её современные арт-объекты и исторические реликвии
Начало: у дома №1 на Красной Площади
Завтра в 13:30
8 дек в 10:30
3 500 за всё до 7 чел.
Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
Пешая
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Выксе: металлурги, парки, храмы
Узнайте о металлургическом прошлом Выксы, прогуляйтесь по старинным паркам и посетите нарядные храмы. Экскурсия удивит вас уникальными достопримечательностями
Начало: На площади Металлургов
7 дек в 10:00
10 дек в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
На автобусе
2 отзыва
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Рождение труб большого диаметра
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
8 дек в 10:00
22 дек в 10:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 ноября 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Замечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых парках погуляли. Александр очень знающий
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    экскурсовод и приятный человек. Отвечал на все возникающие вопросы, рассказал очень много и интересно. По нашей просьбе организовал нам мастер-класс. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо большое!

    Замечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых паркахЗамечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых паркахЗамечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых паркахЗамечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых паркахЗамечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых паркахЗамечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых паркахЗамечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых парках
  • а
    анна
    7 октября 2024
    Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
    супер! Гид Алина отличный экскурсовод, полное вовлечение группы в процесс. Маршрут - высший балл. Большое спасибо за отлично проведенное время.
  • А
    Анна
    3 сентября 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Отлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. Мы очень благодарны Александру за оригинальный и творческий подход к знакомству с городом
    Отлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. МыОтлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. МыОтлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. МыОтлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. МыОтлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. МыОтлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. МыОтлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. Мы
  • M
    Marina
    12 августа 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Александр - интересный рассказчик, глубоко знающий историю своего города. Были приятно удивлены, что такой небольшой город имеет такую историю. Впечатлил сохранившийся парк со времен Баташевых. С удовольствием провели время в компании Александра.
    Александр - интересный рассказчик, глубоко знающий историю своего города. Были приятно удивлены, что такой небольшой городАлександр - интересный рассказчик, глубоко знающий историю своего города. Были приятно удивлены, что такой небольшой городАлександр - интересный рассказчик, глубоко знающий историю своего города. Были приятно удивлены, что такой небольшой город
  • Я
    Яна
    23 июля 2024
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Очень содержательно, интересно! Я столько нового узнала, особенно о семье Баташевых. Ещё больше любви к городу почувствовало! Невероятные ощущения от истории! Благодарю Елену от всего сердца. Было приятно познакомить друзей - новых посетителей города таким образом! Они очень вдохновились атмосферой тоже.
    Очень содержательно, интересно!Очень содержательно, интересно!
  • Е
    Елизавета
    11 июля 2024
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Особенно для первого знакомства с городом - неспешно, с душой, обо всем и самом интересном.
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    Музей ВМЗ может похвастаться прекрасными артефактами чугунно-литейной промышленности и не только, хорошо представлена вся история в лицах и событиях. Елена сама в определенной степени создатель и хранитель этого прекрасного музейно-исторического наследия. Город оставил очень приятные впечатления, много интересных общественных пространств, продолжает благоустраиваться и развиваться.

  • Н
    Настя
    21 февраля 2024
    Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
    У нас была экскурсия «Удивительные превращения стали». Совершенно невероятная экскурсия!!! На наших глазах происходит выплавка стали, едет огромный ковш с
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    жидким металлом, из металла получаются листы, а из листов трубы - рассказан и показан весь технологический процесс. Потрясающие масштабы, километровые цеха (внутри ж/д вагоны выглядят небольшими вагончиками). Очень шумно и жарко, хотя выдают наушники и каски - но мы все в восторге! Ребенок 14 лет признал лучшей экскурсией в жизни;))

  • А
    Андрей
    4 января 2023
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Елена - необычный гид! Она знает историю города Выкса и городские легенды столь глубоко, что слушаешь ее с огромным интересом и хочешь, чтобы ее экскурсия ещё долго не заканчивалась!

Ответы на вопросы от путешественников по Выксе в категории «На выходные»

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  3. Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
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  2. Шуховская башня
  3. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Выксе в декабре 2024
Сейчас в Выксе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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