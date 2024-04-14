Экскурсии по паркам Выксы

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Выксе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Прогуляться по старинному городу и увидеть единорога, арт-дворы и новые бинарные часы
Начало: у дома №1 на Красной Площади
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
3 500 за всё до 8 чел.
Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
Сказ о том, как тульские заводчики, советские инженеры и современные художники сотворили чудо-город
Начало: На площади Металлургов
«Парки, пруды, фестивали, стрит-арт и не только»
Завтра в 14:00
15 июня в 13:00
5 400 за всё до 8 чел.
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Сложить альтернативную историю города и приоткрыть его старинные тайны на ночной экскурсии
Начало: У ТИЦ в Выксе
«Правда ли, что в старинном парке Баташевых-Шепелевых зарыт клад»
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    14 апреля 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Спасибо за теплый приём. Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод - профессионал своего дела. Планируем к вам вернуться летом.
  • И
    Игорь
    29 февраля 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Отлично составленный маршрут. Вначале пешая прогулка, затем на машине. Интересный и познавательный рассказ. Хочется вернутся еще и узнать больше.
    Отлично составленный маршрут. Вначале пешая прогулка, затем на машине. Интересный и познавательный рассказ. Хочется вернутся еще и узнать больше
  • П
    Полина
    3 января 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Однажды в студеную зимнюю пору мы гуляли по Выксе, был сильный мороз (-22градуса)… В такой мороз пешеходно-автомобильный формат экскурсии был
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    как никогда кстати. Александр - настоящий знаток города, в экстремальных условиях ему удалось познакомить нас с Выксой, её историей и современностью. Нам захотелось побывать в замечательной Выксе ещё раз, особенно летом, чтобы насладиться красотой прудов и замечательного парка с нежным названием" Лебединый рай". Глубочайшее уважание и признание выксунцам, которые берегут свой город и трудятся для его настоящего и будущего!!!

  • А
    Андрей
    4 января 2023
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Елена - необычный гид! Она знает историю города Выкса и городские легенды столь глубоко, что слушаешь ее с огромным интересом и хочешь, чтобы ее экскурсия ещё долго не заканчивалась!
  • C
    Cофья
    8 августа 2022
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Спасибо большое Елене за экскурсию, понравилось!
  • А
    Алексей
    25 сентября 2021
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Мы очень довольны! Елена шикарно провела экскурсию, громадное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Выксе в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выксе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
  2. Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
  3. Выкса, которой не было: мистическая прогулка
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Усадьба Баташева
  2. Шуховская башня
  3. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Выксе в июне 2024
Сейчас в Выксе в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 5 400. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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