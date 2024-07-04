1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Якутия в лицах» в Якутске
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В Храме Богородицы
Завтра в 15:00
7 июля в 10:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
Завтра в 12:00
7 июля в 12:00
от 2 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
Наденьте беспроводные наушники и отправьтесь в увлекательное путешествие по Якутску, раскрывая его тайны и слушая голоса из прошлого
Начало: У памятника Русским землепроходцам
7 июля в 18:00
10 июля в 18:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июля 2024Дмитрий провел интересную экскурсию по городу, рассказал много мистических историй. Было очень интересно, хотя шел дождь. Дмитрий очень хороший гид, маршрут был интересен, рассказ необычен.
- ВВера17 июня 2024Отличная экскурсия! 👍 Светлана молодец! 🙌
- ЕЕлена13 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Увидели все что запланировали. Объездили очень удобно все музеи и приехали в аэропорт вовремя. Спасибо!!!
- ДДмитрий23 апреля 2024Все понравилось! Рекомендую!
- ВВера8 апреля 2024Ребята провели отличную экскурсию. Все было замечательно.
- AAngelina21 сентября 2023Очень интересная и познавательная экскурсия! Нам очень понравилось. Дмитрий гибко подстраивал маршрут под интересующие нас темы. Очень советую Якутск смотреть именно с гидом!
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Якутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Якутске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Якутску в июле 2024
Сейчас в Якутске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Якутске на 2024 год на выходные, 18 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь