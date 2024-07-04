Экскурсии выходного дня в Якутске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Якутске, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Якутия в лицах
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Якутия в лицах» в Якутске
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В Храме Богородицы
Завтра в 15:00
7 июля в 10:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Тайны Старого Якутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
Завтра в 12:00
7 июля в 12:00
от 2 000 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
1 отзыв
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
Наденьте беспроводные наушники и отправьтесь в увлекательное путешествие по Якутску, раскрывая его тайны и слушая голоса из прошлого
Начало: У памятника Русским землепроходцам
7 июля в 18:00
10 июля в 18:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    Тайны Старого Якутска
    Дмитрий провел интересную экскурсию по городу, рассказал много мистических историй. Было очень интересно, хотя шел дождь. Дмитрий очень хороший гид, маршрут был интересен, рассказ необычен.
  • В
    Вера
    17 июня 2024
    Тайны Старого Якутска
    Отличная экскурсия! 👍 Светлана молодец! 🙌
  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Якутия в лицах
    Экскурсия нам очень понравилась. Увидели все что запланировали. Объездили очень удобно все музеи и приехали в аэропорт вовремя. Спасибо!!!
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Якутия в лицах
    Все понравилось! Рекомендую!
  • В
    Вера
    8 апреля 2024
    Якутия в лицах
    Ребята провели отличную экскурсию. Все было замечательно.
  • A
    Angelina
    21 сентября 2023
    Тайны Старого Якутска
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Нам очень понравилось. Дмитрий гибко подстраивал маршрут под интересующие нас темы. Очень советую Якутск смотреть именно с гидом!

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Якутия в лицах
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  3. Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
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  1. Старый город
  2. Ленские столбы
Сколько стоит экскурсия по Якутску в июле 2024
Сейчас в Якутске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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