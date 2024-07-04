О Ольга Тайны Старого Якутска Дмитрий провел интересную экскурсию по городу, рассказал много мистических историй. Было очень интересно, хотя шел дождь. Дмитрий очень хороший гид, маршрут был интересен, рассказ необычен.

В Вера Тайны Старого Якутска Отличная экскурсия! 👍 Светлана молодец! 🙌

Е Елена Якутия в лицах Экскурсия нам очень понравилась. Увидели все что запланировали. Объездили очень удобно все музеи и приехали в аэропорт вовремя. Спасибо!!!

Д Дмитрий Якутия в лицах Все понравилось! Рекомендую!

В Вера Якутия в лицах Ребята провели отличную экскурсию. Все было замечательно.