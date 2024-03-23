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Авторский тур
8 дней
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Маршрут проходит по территориям природных парков «Синяя» и «Ленские Столбы», охватывая все скалы реки Синяя и Ленских Столбов»
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
20 дней
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Сплав до района кордона природного парка «Большое Токко» (2 км ниже устья р»
18 авг в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«В последний день маршрут проходит под Ленскими Столбами и поэтому есть возможность посетить этот уникальный памятник природы, занесенный в список Всемирного наследия Юнеско»
18 июля в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Осматриваем природные памятники и достопримечательности реки Лена без какой-либо спешки»
5 июля в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
11 дней
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Вы знали, что на Полюсе Холода существуют такие горы и водопады»
16 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
«Мы осваивали этот водный маршрут, отличающийся потрясающими природными видами, на протяжении многих лет, за исключением небольшого участка между селом Хонуу и поселком Белая Гора»
1 авг в 10:00
от 95 000₽ за человека
скидка
16%
Авторский тур
8 дней
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Начало: Г. Якутск
«останавливаемся на противоположном берегу на возвышенности и смотрим на зимний пейзаж реки и Якутска под белым одеялом тумана»
21 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 172000145 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Начало: Г. Якутск
«Останавливаемся на противоположном берегу на возвышенности и смотрим на зимний пейзаж реки и Якутска под белым одеялом тумана»
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 147000125 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экспедиция к Полюсу Холода
Начало: г. Якутск
«Ярославского, где можно познакомиться с культурой народов Якутии и убедиться в разнообразии ее природного мира»
3 янв в 10:00
от 150 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
«На второй день встать придется очень рано — ведь вам предстоит сплав по красивейшей извилистой реке Синяя над одним из чудес якутской природы — Синских столбов»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ССергей13 марта 2024Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного). Повезло с погодой! Все
- ННаталья27 февраля 2024Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ММарина27 февраля 2024Все было замечательно
- ЕЕвгений26 февраля 2024Надежно, качественно, безопасно!
- ЕЕкатерина17 января 2024Обалденно, потрясающе и все остальные подобные эпитеты))) Красота, вкуснота, море впечатлений, замечательные теплые люди и -57°С))) Ни одного минуса -
- NNikita13 августа 2023Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
- NNikita13 августа 2023Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
- ППавел22 марта 2023Вчера вернулись из очень интересного и познавательного тура "Тур в Якутию, Оймякон и к Ленским столбам" Очень хорошо было организовано
- ММухин10 января 2023Очень красиво и интересно. Несмотря на длительные перегоны не успеваешь заскучать-программа очень насыщенная. Питание "от пуза". На ночевках очень тепло.
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Природа и пейзажи»
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