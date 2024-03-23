Познавательные туры на природе в Якутске

Найдено 25 туров в категории «Природа и пейзажи» в Якутске, цены от 19 900 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Маршрут проходит по территориям природных парков «Синяя» и «Ленские Столбы», охватывая все скалы реки Синяя и Ленских Столбов»
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Авторский тур
20 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Сплав до района кордона природного парка «Большое Токко» (2 км ниже устья р»
18 авг в 10:00
от 145 000 за человека
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«В последний день маршрут проходит под Ленскими Столбами и поэтому есть возможность посетить этот уникальный памятник природы, занесенный в список Всемирного наследия Юнеско»
18 июля в 10:00
от 91 000 за человека
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Осматриваем природные памятники и достопримечательности реки Лена без какой-либо спешки»
5 июля в 10:00
от 19 900 за человека
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Вы знали, что на Полюсе Холода существуют такие горы и водопады»
16 июля в 10:00
110 000 за человека
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
«Мы осваивали этот водный маршрут, отличающийся потрясающими природными видами, на протяжении многих лет, за исключением небольшого участка между селом Хонуу и поселком Белая Гора»
1 авг в 10:00
от 95 000 за человека
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
🚌 На автобусе
скидка
16%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Начало: Г. Якутск
«останавливаемся на противоположном берегу на возвышенности и смотрим на зимний пейзаж реки и Якутска под белым одеялом тумана»
21 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 172000145 000 за человека
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Начало: Г. Якутск
«Останавливаемся на противоположном берегу на возвышенности и смотрим на зимний пейзаж реки и Якутска под белым одеялом тумана»
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 147000125 000 за человека
Экспедиция к Полюсу Холода
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экспедиция к Полюсу Холода
Начало: г. Якутск
«Ярославского, где можно познакомиться с культурой народов Якутии и убедиться в разнообразии ее природного мира»
3 янв в 10:00
от 150 000 за человека
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
«На второй день встать придется очень рано — ведь вам предстоит сплав по красивейшей извилистой реке Синяя над одним из чудес якутской природы — Синских столбов»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • С
    Сергей
    13 марта 2024
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного). Повезло с погодой! Все
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    мероприятия были интересно преподнесены и спланированы. Дорога до Оймякона и обратно не была в тягость). Везде нас встречали радушно и гостеприимно! Спасибо большое за отдых!!!

    Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
    Все было замечательно
    Все было замечательноВсе было замечательноВсе было замечательноВсе было замечательно
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
    Надежно, качественно, безопасно!
    Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Обалденно, потрясающе и все остальные подобные эпитеты))) Красота, вкуснота, море впечатлений, замечательные теплые люди и -57°С))) Ни одного минуса -
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    одни сплошные плюсы. Единственное, что может кому-то показаться минусом, но для меня - экстремальный незабываемый опыт (а посему тоже плюс): традиционные туалеты на улице (не везде, только в некоторых местах). Непередаваемые ощущения))) Хотя бы раз стОит попробовать))) В общем, оценка тура: 10 из 5)))

  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
    Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
  • П
    Павел
    22 марта 2023
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Вчера вернулись из очень интересного и познавательного тура "Тур в Якутию, Оймякон и к Ленским столбам" Очень хорошо было организовано
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    посещение наиболее интересных мест такой огромной республики Саха. Программа очень насыщенная и интересная! Нам повезло с погодой, не было сильных морозов, поэтому мы много времени проводили на улице, оценив все красоты здешних мест. Особую благодарность хочу высказать турлидеру Алексею Ремпелю из принимающей компании, очень тактичный, хорошо знающий свой край, прекрасный гид и водитель. Большое спасибо всем кто подготовил и провел для нас этот тур! Советую всем, кто не был в этих краях обязательно посетить красивую, запоминающуюся Якутию. Моя оценка по организации и проведению тура -5

  • М
    Мухин
    10 января 2023
    Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
    Очень красиво и интересно. Несмотря на длительные перегоны не успеваешь заскучать-программа очень насыщенная. Питание "от пуза". На ночевках очень тепло.

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Золотые скалы реки Синяя. Сплав
  2. Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
  3. Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
  4. Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
  5. «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Сколько стоит тур в Якутске в июне 2024
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