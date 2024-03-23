читать дальше

посещение наиболее интересных мест такой огромной республики Саха. Программа очень насыщенная и интересная! Нам повезло с погодой, не было сильных морозов, поэтому мы много времени проводили на улице, оценив все красоты здешних мест. Особую благодарность хочу высказать турлидеру Алексею Ремпелю из принимающей компании, очень тактичный, хорошо знающий свой край, прекрасный гид и водитель. Большое спасибо всем кто подготовил и провел для нас этот тур! Советую всем, кто не был в этих краях обязательно посетить красивую, запоминающуюся Якутию. Моя оценка по организации и проведению тура -5