Автопутешествие по легендарной трассе «Колыма» — это глубокое погружение в сердце суровой и одновременно прекрасной земли. Дорога, выкованная руками узников ГУЛАГа, — живая летопись нашей Родины. Вдали от людских глаз, среди гор северо-востока России, она хранит память о силе духа, стойкости и мужества.

Наледи речки Сатарын и рубеж Оймяконья. Среди скалистых ущелий петляет река Сатарын, чьи воды закованы в причудливые, невероятно красивые наледи. Высоко над этим ледяным потоком вьется дорога, поднимаясь на перевале между бассейнами Лены и Индигирки до отметки 1311 метров. Отсюда до границы Оймякона, легендарного «Полюса холода», недалеко. Здесь зимой столбик термометра нередко замирает на отметке -65°C, а максимально низкая отметка, которая была зафиксирована в Оймяконе, составляет -71.2С. Маршрут достигает границ Оймякона.

Восточная Хандыга – настоящая жемчужина Якутии. Её изумрудная чистота, заключённая в объятия величественных гор, завораживает и покоряет. Здесь, среди первозданной красоты, невольно вырывается восклицание: «Лучше гор могут быть только горы!»

Идеальный сплав по этой горной реке – это недолгое, но достаточное приключение, чтобы по-настоящему ощутить её мощь и красоту. Всего несколько дней позволят вам погрузиться в её величие и в полной мере насладиться первозданной природой.

Истоки Восточной Хандыги теряются на западных склонах хребта Сунтар-Хаята, откуда она стремительно прорезает Скалистый хребет. Река течёт преимущественно на запад, почти по всей своей длине следуя вдоль трассы М56 «Колыма». Местами она проносится в узких каньонах, где нависающие скалы создают ощущение уединения. Русло реки – это царство валунов и гальки, усеянное крупными камнями и постоянно разветвляющееся на рукава. Один за другим следуют стремительные перекаты, часто с крутыми сливами и опасными прижимами.

На этой реке мы с 2011-го года. Прошло 15 лет после нашего сплава по этой величественной реке. Здесь, в горах, проложены наши пешие маршруты, т. е. эта река и окружающие ее горы нам хорошо знакомы.

Сопровождают группы опытные сертифицированные инструкторы-проводники, которые обеспечат надежность и безопасность во время сплавов. Все необходимое снаряжение для этого похода предоставляется.

Для сплава привлекаются специальные катамараны для горных рек.