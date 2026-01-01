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Восточная Якутия: карта новых приключений

Мечтаете вырваться из городской суеты и увидеть чарующую Якутию? Авто-водный тур по Колымской трассе и реке Восточная Хандыга станет для вас настоящим открытием! В этом приключении вы отправитесь в путешествие
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по легендарной трассе «Колыма», совершите погружение в сердце суровой и одновременно прекрасной земли, увидите наледи реки Сатарын и рубеж Оймяконья, а также насладитесь красотой Восточной Хандыги, которая по праву считается одной из жемчужин Якутии. Её изумрудная чистота, заключённая в объятия величественных гор, завораживает и покоряет.

Восточная Якутия: карта новых приключенийФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Восточная Якутия: карта новых приключенийФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Восточная Якутия: карта новых приключенийФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Сбор и ранний выезд из Якутска. Путь до Алдана

06:00 Сбор и выезд от остановки «Академический русский драматический театр» (проспект Ленина, 21).

Ранний выезд необходим, так как в этот день нас ждут две паромные переправы через реки Лена и Алдан. Переправа через Алдан может быть более проблематичной из-за отсутствия чёткого расписания.

Маршрут пролегает по легендарной автодороге «Колыма», построенной в сталинскую эпоху узниками ГУЛАГа.

До Алдана дорога проходит по равнинной местности, изобилующей аласами — уникальными ландшафтными образованиями вечной мерзлоты, характерными для центральной Якутии.

  1. Утренний перекус: в кафе посёлка Тенгюлю.
  2. Обед: в придорожном кафе у реки Алдан.
  3. После переправы через реку Алдан мы разобьём лагерь на берегу протоки. Здесь отличные условия для рыбалки на спиннинг и поплавочную удочку.
  4. Ужин: костровое питание.
  5. Ночёвка: в палатках.
  6. Длина автомобильного маршрута: 370 км.
Сбор и ранний выезд из Якутска. Путь до АлданаСбор и ранний выезд из Якутска. Путь до Алдана
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Продолжение маршрута. Прибытие к начальной точке сплава

07:00 Подъём, завтрак.

Продолжение пути.

От посёлка Хандыга начинается дорога, построенная узниками ГУЛАГа в 40-е годы XX века. Вдоль неё каждые 20-30 км располагались лагеря, ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через живописные хребты Сэттэ Дабан и Сунтар Хаята. По пути будут остановки в самых красивых местах для фотосъёмки.

Прибытие к турбазе «Одо» — начальной точке сплава.

Разбивка лагеря.

Желающие могут разместиться в домах (за дополнительную плату).

  1. Обед: костровое питание. Есть возможность пообедать в кафе турбазы.
  2. После обеда: отдых, подготовка катамаранов к сплаву.
  3. Ужин: костровое питание. Есть возможность пообедать в кафе турбазы.
  4. Ночь: в палатках.
  5. Длина автомобильного маршрута: 237 км.

В верховьях реки расположены отложения индского яруса (ранний триасовый период), в которых обнаружены окаменелости аммонитов рода Otoceras. Нужно внимательно смотреть на камни: у нас были случаи поимки аммонитов. Также можно обнаружить камни с вкраплениями пиритов. С виду они похожи на самородки золота.

Продолжение маршрута. Прибытие к начальной точке сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Наледи реки Сатарын и рубеж Оймяконья

07:00 Подъём, завтрак.

Сегодняшнее путешествие приведет нас к завораживающим наледям реки Сатарын и к границам Оймякона.

Сатарын – это речка, которая виляет по скалистому ущелью. Река богата красивыми наледями. Дорога проходит высоко над рекой.

Остановки для фотографирования осуществляются в безопасных для остановок местах (655, 656 км).

Во время остановок с разрешения гида можно спуститься к реке. Здесь, на перевале между бассейнами рек Лена и Индигирка, дорога поднимается до 1311 метров над уровнем моря.

Оймякон – легендарный «Полюс холода» нашей планеты. Зимой здесь столбик термометра нередко опускается до отметки -65°C. Исторически граница Оймякона проходила по водоразделу, но позднее была смещена к востоку.

От кафе «Одо» всего 68 километров.

На границе нас ждет памятная фотосессия у стелы.

Обратный путь на базу пройдет по знакомой дороге.

Вечером отдых, подготовка к сплаву.

  1. Завтрак: костровое питание. Есть возможность пообедать в кафе турбазы.
  2. Обед: перекус.
  3. Ужин: костровое питание.
  4. Ночь: в палатках.
  5. Длина автомобильного маршрута: 136 км.
Наледи реки Сатарын и рубеж ОймяконьяНаледи реки Сатарын и рубеж ОймяконьяНаледи реки Сатарын и рубеж ОймяконьяНаледи реки Сатарын и рубеж Оймяконья
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Начало сплава

07:00 Подъём, завтрак.

Переезд 4 км выше по течению реки к 611-му километру, где есть удобный съезд к реке.

Распределение по командам. Сбор катамаранов.

Знакомство с техникой гребли и инструктаж.

Начало сплава.

Этот день будет посвящён обучению технике сплава и командной работе. На данном участке встретятся перекаты и прижимы.

  1. Интересные места: по пути встретится наледь, где мы обязательно остановимся.
  2. Стоянка на ночь: на галечном берегу, в 1 км до впадения притока Некюння.
  3. Питание: завтрак, ужин костровое, обед в виде перекуса.
  4. Длина дневного перехода: 22 км.
Начало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Продолжение сплава до реки Водопадная

В этот день нам предстоит пройти опасные участки реки — прижимы. Хотя прижимы обычно не считаются определяющими препятствиями при категорировании рек, прижимы Восточной Хандыги представляют серьёзную опасность.

Здесь крайне важно изначально примкнуть к внутреннему берегу поворота. Если в районе прижима вы окажетесь даже в середине реки, вас обязательно прижмёт к скале.

При низком уровне воды быстрое течение может толкнуть катамаран под скалу. Поэтому в этих местах необходимо заранее сместиться к внутреннему берегу.

Пороги здесь, в зависимости от уровня воды, относятся к 1-2 категории сложности и проходятся с ходу.

  1. Обед: в удобном месте на берегу.
  2. Вечерняя стоянка: в районе впадения реки Водопадная (левый приток), в 2,3 км от участка «Развилка».
  3. Длина сегодняшнего перехода: 24 км.
Продолжение сплава до реки ВодопаднаяПродолжение сплава до реки ВодопаднаяПродолжение сплава до реки ВодопаднаяПродолжение сплава до реки ВодопаднаяПродолжение сплава до реки ВодопаднаяПродолжение сплава до реки Водопадная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Продолжение сплава до реки Тый Сынага. Завершение сплава

Сегодняшний маршрут более спокойный.

В пути остановки для отдыха и фотографирования.

Финиш на устье р. Тый Сынага.

Разбор катамаранов и погрузка в машину.

Ночь на берегу реки.

  1. Интересные места: по пути встретится наледь, где мы обязательно остановимся.
  2. Завершение сплава: финиш на устье р. Тый Сынага. Сбор катамаранов и погрузка их на транспорт.
  3. Ужин.
  4. Ночёвка: в палатках.
  5. Длина сегодняшнего перехода: 39 км.
Продолжение сплава до реки Тый Сынага. Завершение сплаваПродолжение сплава до реки Тый Сынага. Завершение сплаваПродолжение сплава до реки Тый Сынага. Завершение сплаваПродолжение сплава до реки Тый Сынага. Завершение сплаваПродолжение сплава до реки Тый Сынага. Завершение сплаваПродолжение сплава до реки Тый Сынага. Завершение сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Возвращение в Якутск

05:00 Подъём.

Ранний завтрак.

Сегодня наша цель — успеть к первому парому, что позволит нам вернуться в город вечером. Если мы не успеем, переправа состоится только в обед, и возвращение в Якутск произойдёт к ночи.

Вариант переправы: вы можете воспользоваться катерами-такси, курсирующими между Нижним Бестяхом и городом (стоимость этой переправы не входит в стоимость тура).

Проживание

Тур предлагает размещение в палатках различной вместимости: от одноместной до четырёхместной.

Стоимость тура на 1 человека – 87 000 руб.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей

Размещение во время тура в палатках от одноместной до четырёхместной.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы, связанные с организацией и проведением тура
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Питание, указанное в программе (6 завтраков, 6 обедов, 6 ужинов)
  • Услуги инструктора-проводника
  • Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны для сплавов по горным рекам, палатки, спальные мешки, коврики, гермомешки на 100 литров, спасательные жилеты, каски, костровое оборудование, костровая посуда)
  • Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск. Тур проходит регистрацию в службе спасения и отслеживается ею по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер из гостиницы в аэропорт
  • Питание в придорожных кафе
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется дежурными из числа туристов под руководством инструктора-проводника)
  • Всё, что не входит в стоимость тура
  • Аренда снаряжения (по желанию):болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период походадополнительное место в палатке - 5 000 руб. дополнительный гермомешок на 100 л. - 1 000 руб. дополнительный коврик (пенка) - 500 руб. набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 7 000 руб
  • Болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период похода
  • Дополнительное место в палатке - 5 000 руб
  • Дополнительный гермомешок на 100 л. - 1 000 руб
  • Дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
  • Набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 7 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка непромокаемые;
  • сидушка хоба;
  • солнцезащитные очки;
  • болотные сапоги/сапоги выше колен/вейдерсы;
  • кроссовки (с хорошей подошвой)/треккинговые ботинки;
  • сандалии туристические;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • ветровка/штормовка;
  • куртка на вечер;
  • флиска/теплая кофта;
  • термобелье;
  • рубашка с длинным рукавом (защита от солнца);
  • купальник/плавки;
  • перчатки для гребли (по желанию);
  • кружка, ложка, миска;
  • термос (по желанию);
  • комаринка рефтамид/гардекс;
  • средство от укусов комаров;
  • солнцезащитный крем (50-100);
  • индивидуальная аптечка;
  • личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
  • Powerbank/солнечная панель;
  • налобный фонарик;
  • вода на дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
  • перекус на дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли дополнительное описание маршрута?

Автопутешествие по легендарной трассе «Колыма» — это глубокое погружение в сердце суровой и одновременно прекрасной земли. Дорога, выкованная руками узников ГУЛАГа, — живая летопись нашей Родины. Вдали от людских глаз, среди гор северо-востока России, она хранит память о силе духа, стойкости и мужества.

Наледи речки Сатарын и рубеж Оймяконья. Среди скалистых ущелий петляет река Сатарын, чьи воды закованы в причудливые, невероятно красивые наледи. Высоко над этим ледяным потоком вьется дорога, поднимаясь на перевале между бассейнами Лены и Индигирки до отметки 1311 метров. Отсюда до границы Оймякона, легендарного «Полюса холода», недалеко. Здесь зимой столбик термометра нередко замирает на отметке -65°C, а максимально низкая отметка, которая была зафиксирована в Оймяконе, составляет -71.2С. Маршрут достигает границ Оймякона.

Восточная Хандыга – настоящая жемчужина Якутии. Её изумрудная чистота, заключённая в объятия величественных гор, завораживает и покоряет. Здесь, среди первозданной красоты, невольно вырывается восклицание: «Лучше гор могут быть только горы!»

Идеальный сплав по этой горной реке – это недолгое, но достаточное приключение, чтобы по-настоящему ощутить её мощь и красоту. Всего несколько дней позволят вам погрузиться в её величие и в полной мере насладиться первозданной природой.

Истоки Восточной Хандыги теряются на западных склонах хребта Сунтар-Хаята, откуда она стремительно прорезает Скалистый хребет. Река течёт преимущественно на запад, почти по всей своей длине следуя вдоль трассы М56 «Колыма». Местами она проносится в узких каньонах, где нависающие скалы создают ощущение уединения. Русло реки – это царство валунов и гальки, усеянное крупными камнями и постоянно разветвляющееся на рукава. Один за другим следуют стремительные перекаты, часто с крутыми сливами и опасными прижимами.

На этой реке мы с 2011-го года. Прошло 15 лет после нашего сплава по этой величественной реке. Здесь, в горах, проложены наши пешие маршруты, т. е. эта река и окружающие ее горы нам хорошо знакомы.

Сопровождают группы опытные сертифицированные инструкторы-проводники, которые обеспечат надежность и безопасность во время сплавов. Все необходимое снаряжение для этого похода предоставляется.

Для сплава привлекаются специальные катамараны для горных рек.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура не входит страхование от несчастного случая.

В стоимость тура входит страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.

Вам нужно быть готовым к отсутствию сотовой связи по маршруту.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Якутска

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