Программа тура по дням
Сбор и ранний выезд из Якутска. Путь до Алдана
06:00 Сбор и выезд от остановки «Академический русский драматический театр» (проспект Ленина, 21).
Ранний выезд необходим, так как в этот день нас ждут две паромные переправы через реки Лена и Алдан. Переправа через Алдан может быть более проблематичной из-за отсутствия чёткого расписания.
Маршрут пролегает по легендарной автодороге «Колыма», построенной в сталинскую эпоху узниками ГУЛАГа.
До Алдана дорога проходит по равнинной местности, изобилующей аласами — уникальными ландшафтными образованиями вечной мерзлоты, характерными для центральной Якутии.
- Утренний перекус: в кафе посёлка Тенгюлю.
- Обед: в придорожном кафе у реки Алдан.
- После переправы через реку Алдан мы разобьём лагерь на берегу протоки. Здесь отличные условия для рыбалки на спиннинг и поплавочную удочку.
- Ужин: костровое питание.
- Ночёвка: в палатках.
- Длина автомобильного маршрута: 370 км.
Продолжение маршрута. Прибытие к начальной точке сплава
07:00 Подъём, завтрак.
Продолжение пути.
От посёлка Хандыга начинается дорога, построенная узниками ГУЛАГа в 40-е годы XX века. Вдоль неё каждые 20-30 км располагались лагеря, ликвидированные после смерти Сталина.
Маршрут проходит через живописные хребты Сэттэ Дабан и Сунтар Хаята. По пути будут остановки в самых красивых местах для фотосъёмки.
Прибытие к турбазе «Одо» — начальной точке сплава.
Разбивка лагеря.
Желающие могут разместиться в домах (за дополнительную плату).
- Обед: костровое питание. Есть возможность пообедать в кафе турбазы.
- После обеда: отдых, подготовка катамаранов к сплаву.
- Ужин: костровое питание. Есть возможность пообедать в кафе турбазы.
- Ночь: в палатках.
- Длина автомобильного маршрута: 237 км.
В верховьях реки расположены отложения индского яруса (ранний триасовый период), в которых обнаружены окаменелости аммонитов рода Otoceras. Нужно внимательно смотреть на камни: у нас были случаи поимки аммонитов. Также можно обнаружить камни с вкраплениями пиритов. С виду они похожи на самородки золота.
Наледи реки Сатарын и рубеж Оймяконья
07:00 Подъём, завтрак.
Сегодняшнее путешествие приведет нас к завораживающим наледям реки Сатарын и к границам Оймякона.
Сатарын – это речка, которая виляет по скалистому ущелью. Река богата красивыми наледями. Дорога проходит высоко над рекой.
Остановки для фотографирования осуществляются в безопасных для остановок местах (655, 656 км).
Во время остановок с разрешения гида можно спуститься к реке. Здесь, на перевале между бассейнами рек Лена и Индигирка, дорога поднимается до 1311 метров над уровнем моря.
Оймякон – легендарный «Полюс холода» нашей планеты. Зимой здесь столбик термометра нередко опускается до отметки -65°C. Исторически граница Оймякона проходила по водоразделу, но позднее была смещена к востоку.
От кафе «Одо» всего 68 километров.
На границе нас ждет памятная фотосессия у стелы.
Обратный путь на базу пройдет по знакомой дороге.
Вечером отдых, подготовка к сплаву.
- Завтрак: костровое питание. Есть возможность пообедать в кафе турбазы.
- Обед: перекус.
- Ужин: костровое питание.
- Ночь: в палатках.
- Длина автомобильного маршрута: 136 км.
Начало сплава
07:00 Подъём, завтрак.
Переезд 4 км выше по течению реки к 611-му километру, где есть удобный съезд к реке.
Распределение по командам. Сбор катамаранов.
Знакомство с техникой гребли и инструктаж.
Начало сплава.
Этот день будет посвящён обучению технике сплава и командной работе. На данном участке встретятся перекаты и прижимы.
- Интересные места: по пути встретится наледь, где мы обязательно остановимся.
- Стоянка на ночь: на галечном берегу, в 1 км до впадения притока Некюння.
- Питание: завтрак, ужин костровое, обед в виде перекуса.
- Длина дневного перехода: 22 км.
Продолжение сплава до реки Водопадная
В этот день нам предстоит пройти опасные участки реки — прижимы. Хотя прижимы обычно не считаются определяющими препятствиями при категорировании рек, прижимы Восточной Хандыги представляют серьёзную опасность.
Здесь крайне важно изначально примкнуть к внутреннему берегу поворота. Если в районе прижима вы окажетесь даже в середине реки, вас обязательно прижмёт к скале.
При низком уровне воды быстрое течение может толкнуть катамаран под скалу. Поэтому в этих местах необходимо заранее сместиться к внутреннему берегу.
Пороги здесь, в зависимости от уровня воды, относятся к 1-2 категории сложности и проходятся с ходу.
- Обед: в удобном месте на берегу.
- Вечерняя стоянка: в районе впадения реки Водопадная (левый приток), в 2,3 км от участка «Развилка».
- Длина сегодняшнего перехода: 24 км.
Продолжение сплава до реки Тый Сынага. Завершение сплава
Сегодняшний маршрут более спокойный.
В пути остановки для отдыха и фотографирования.
Финиш на устье р. Тый Сынага.
Разбор катамаранов и погрузка в машину.
Ночь на берегу реки.
- Интересные места: по пути встретится наледь, где мы обязательно остановимся.
- Завершение сплава: финиш на устье р. Тый Сынага. Сбор катамаранов и погрузка их на транспорт.
- Ужин.
- Ночёвка: в палатках.
- Длина сегодняшнего перехода: 39 км.
Возвращение в Якутск
05:00 Подъём.
Ранний завтрак.
Сегодня наша цель — успеть к первому парому, что позволит нам вернуться в город вечером. Если мы не успеем, переправа состоится только в обед, и возвращение в Якутск произойдёт к ночи.
Вариант переправы: вы можете воспользоваться катерами-такси, курсирующими между Нижним Бестяхом и городом (стоимость этой переправы не входит в стоимость тура).
Проживание
Тур предлагает размещение в палатках различной вместимости: от одноместной до четырёхместной.
Стоимость тура на 1 человека – 87 000 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение во время тура в палатках от одноместной до четырёхместной.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы, связанные с организацией и проведением тура
- Стоимость продуктов походного питания
- Питание, указанное в программе (6 завтраков, 6 обедов, 6 ужинов)
- Услуги инструктора-проводника
- Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны для сплавов по горным рекам, палатки, спальные мешки, коврики, гермомешки на 100 литров, спасательные жилеты, каски, костровое оборудование, костровая посуда)
- Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск. Тур проходит регистрацию в службе спасения и отслеживается ею по всему маршруту
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер из гостиницы в аэропорт
- Питание в придорожных кафе
- Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется дежурными из числа туристов под руководством инструктора-проводника)
- Всё, что не входит в стоимость тура
- Аренда снаряжения (по желанию):болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период походадополнительное место в палатке - 5 000 руб. дополнительный гермомешок на 100 л. - 1 000 руб. дополнительный коврик (пенка) - 500 руб. набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 7 000 руб
- Болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период похода
- Дополнительное место в палатке - 5 000 руб
- Дополнительный гермомешок на 100 л. - 1 000 руб
- Дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
- Набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 7 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка непромокаемые;
- сидушка хоба;
- солнцезащитные очки;
- болотные сапоги/сапоги выше колен/вейдерсы;
- кроссовки (с хорошей подошвой)/треккинговые ботинки;
- сандалии туристические;
- головной убор;
- дождевик;
- ветровка/штормовка;
- куртка на вечер;
- флиска/теплая кофта;
- термобелье;
- рубашка с длинным рукавом (защита от солнца);
- купальник/плавки;
- перчатки для гребли (по желанию);
- кружка, ложка, миска;
- термос (по желанию);
- комаринка рефтамид/гардекс;
- средство от укусов комаров;
- солнцезащитный крем (50-100);
- индивидуальная аптечка;
- личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
- Powerbank/солнечная панель;
- налобный фонарик;
- вода на дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
- перекус на дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли дополнительное описание маршрута?
Автопутешествие по легендарной трассе «Колыма» — это глубокое погружение в сердце суровой и одновременно прекрасной земли. Дорога, выкованная руками узников ГУЛАГа, — живая летопись нашей Родины. Вдали от людских глаз, среди гор северо-востока России, она хранит память о силе духа, стойкости и мужества.
Наледи речки Сатарын и рубеж Оймяконья. Среди скалистых ущелий петляет река Сатарын, чьи воды закованы в причудливые, невероятно красивые наледи. Высоко над этим ледяным потоком вьется дорога, поднимаясь на перевале между бассейнами Лены и Индигирки до отметки 1311 метров. Отсюда до границы Оймякона, легендарного «Полюса холода», недалеко. Здесь зимой столбик термометра нередко замирает на отметке -65°C, а максимально низкая отметка, которая была зафиксирована в Оймяконе, составляет -71.2С. Маршрут достигает границ Оймякона.
Восточная Хандыга – настоящая жемчужина Якутии. Её изумрудная чистота, заключённая в объятия величественных гор, завораживает и покоряет. Здесь, среди первозданной красоты, невольно вырывается восклицание: «Лучше гор могут быть только горы!»
Идеальный сплав по этой горной реке – это недолгое, но достаточное приключение, чтобы по-настоящему ощутить её мощь и красоту. Всего несколько дней позволят вам погрузиться в её величие и в полной мере насладиться первозданной природой.
Истоки Восточной Хандыги теряются на западных склонах хребта Сунтар-Хаята, откуда она стремительно прорезает Скалистый хребет. Река течёт преимущественно на запад, почти по всей своей длине следуя вдоль трассы М56 «Колыма». Местами она проносится в узких каньонах, где нависающие скалы создают ощущение уединения. Русло реки – это царство валунов и гальки, усеянное крупными камнями и постоянно разветвляющееся на рукава. Один за другим следуют стремительные перекаты, часто с крутыми сливами и опасными прижимами.
На этой реке мы с 2011-го года. Прошло 15 лет после нашего сплава по этой величественной реке. Здесь, в горах, проложены наши пешие маршруты, т. е. эта река и окружающие ее горы нам хорошо знакомы.
Сопровождают группы опытные сертифицированные инструкторы-проводники, которые обеспечат надежность и безопасность во время сплавов. Все необходимое снаряжение для этого похода предоставляется.
Для сплава привлекаются специальные катамараны для горных рек.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура не входит страхование от несчастного случая.
В стоимость тура входит страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.
Вам нужно быть готовым к отсутствию сотовой связи по маршруту.