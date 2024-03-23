Туры на 11 дней из Якутска

Найдено 3 тура в категории «11-дневные туры» в Якутске, цены от 64 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав и рыбалка на реке Амга
3 отзыва
11 дней
Сплав и рыбалка на реке Амга
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
3 июля в 10:00
64 000 за человека
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
3 отзыва
11 дней
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 июля в 10:00
от 91 000 за человека
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Пешая
На автобусе
3 отзыва
11 дней
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
16 июля в 10:00
110 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
    Надежно, качественно, безопасно!
    Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
    Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
  • Т
    Ткаченко
    25 июня 2023
    Песчаные пустыни на Вечной Мерзлоте. Тукулан Махатта
    Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
    Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
    Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
  • А
    Александр
    28 февраля 2023
    Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам
    Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года. Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я
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    увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул. По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела. Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам. Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину). Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус. Размещение с комфортом. И конечно же баня!) Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)

    Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года
  • Т
    Тэш
    12 января 2023
    Песчаные пустыни на Вечной Мерзлоте. Тукулан Махатта
    Всё понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «11-дневные туры»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сплав и рыбалка на реке Амга
  2. Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
  3. «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Сколько стоит тур в Якутске в июле 2024
Сейчас в Якутске в категории "11-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 64 000 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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