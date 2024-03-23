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11 дней
Сплав и рыбалка на реке Амга
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
3 июля в 10:00
64 000₽ за человека
11 дней
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 июля в 10:00
от 91 000₽ за человека
11 дней
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
16 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья27 февраля 2024Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ЕЕвгений26 февраля 2024Надежно, качественно, безопасно!
- ООксана23 сентября 2023Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбамТатьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- NNikita13 августа 2023Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
- ТТкаченко25 июня 2023Песчаные пустыни на Вечной Мерзлоте. Тукулан МахаттаОчень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
- ССветлана31 марта 2023Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбамТатьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
- ААлександр28 февраля 2023Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбамЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года. Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я
- ТТэш12 января 2023Песчаные пустыни на Вечной Мерзлоте. Тукулан МахаттаВсё понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «11-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Якутске в июле 2024
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