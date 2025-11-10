Экскурсия в Байдарскую долину погрузит Вас в круговорот событий этой местности, от установления Скельских менгиров первобытными людьми или строительства римскими легионерами дороги Via militaries до прибытия Екатерины II и современного развития виноделия на терруаре Байдарской долины.
Главной фишкой экскурсии станет экскурсия и дегустация на винодельне в античном стиле Вилла Уркуста.
Главной фишкой экскурсии станет экскурсия и дегустация на винодельне в античном стиле Вилла Уркуста.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Харакс — бывший римский военный лагерь на мысе Ай-Тодор. По заказу внука Николая I, Георгия Михайловича Романова, в 1908 году на месте, где когда-то базировались римские легионеры, была построена Вилла Харакс;
- Старая Севастопольская дорога – самая красивая дорога в Крыму. С одной стороны нависающие скалы, с другой стороны обрыв и море;
- Храм Воскресения Христова в Форосе – церковь на 400-метровой скале с интересной историей;
- Винодельня Вилла Уркуста – новая винодельня в античном стиле;
- Пушкинский фонтан в селе Орлиное;
- Скельские менгиры – древнейший рукотворный памятник Юго-Восточной Европы;
- Каньон Узунджа;
- Скельская пещера, по желанию;
- Чернореченское водохранилище – самое большое водохранилище в Крыму;
- Байдарские ворота;
- Посещение магазина Орлиновской пивоварни, по желанию. Здесь варят светлое нефильтрованное непастеризованное пиво.
С понедельника по пятницу в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вилла Харакс
- Старая Севастопольская дорога
- Храм Воскресения Христова в Форосе
- Винодельня Вилла Уркуста
- Пушкинский фонтан в селе Орлиное
- Скельские менгиры
- Каньон Узунджа
- Скельская пещера (по желанию)
- Чернореченское водохранилище
- Байдарские ворота
- Магазин Орлиновской пивоварни, по желанию
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Экскурсия и дегустация шести уникальных вин для двух человек на винодельне Вилла Уркуста.
Что не входит в цену
- Доплата за каждого последующего человека на винодельне Вилла Уркуста (1500 руб. /чел.)
- Скельская пещера (по желанию, доплата 500 руб. //чел.)
- Обед.
Место начала и завершения?
Ваш отель/апартаменты в Ялте
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 50 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ялты
Похожие экскурсии из Ялты
Групповая
до 29 чел.
Всё о Массандре: Дворец и вина
Посетите дворец Александра III и старейший винзавод Крыма. Откройте для себя девять образцов марочных вин в уютной атмосфере
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
11 ноя в 14:30
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Долину привидений
Индивидуальная экскурсия в горы Ялты: короткая прогулка с захватывающими видами и легендарными местами. Присоединяйтесь к удивительному приключению
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
12 700 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
21 600 ₽
24 000 ₽ за всё до 7 чел.