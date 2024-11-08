5 часов
Групповая
до 29 чел.
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая
«Вы пройдете с экскурсией по музею виноделия, познакомитесь с технологией производства массандровских вин, заглянете в подвалы царской коллекции, а также продегустируете 9 марок вин»
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
13 фев в 14:30
3200₽ за человека
3 часа
Групповая
Дегустация вин в Массандре - путешествие по винным традициям Ялты
Погрузитесь в атмосферу виноделия на экскурсии в Массандре. Дегустация 9 марок вина обещает стать незабываемым опытом
Начало: Ялта, остановка Ул. Садовая, в сторону Автовокзала
«Вас ждёт экскурсия на старейших винзавод Крыма, которая закончится тёплой атмосферой дегустации 9-ти образцов марочных вин»
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
2700₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Байдарская Долина. Экскурсия и дегустация на винодельне «Вилла Уркуста»
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
13 фев в 10:00
14 фев в 10:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья8 ноября 2024Отличная экскурсия, прекрасные виды, экскурсовод очень приятный, дегустация и экскурсия на винзаводе проведена прекрасно
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Винные туры»
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