Путешествие по Императорским имениям южного берега Крыма! Познакомьтесь с величественной архитектурой и историей Ливадийского и Массандровского дворца Александра III.
Прогуляйтесь по дорожкам близ уникальных памятников архитектуры, парковых территорий, фонтанов и скульптур.
Прогуляйтесь по дорожкам близ уникальных памятников архитектуры, парковых территорий, фонтанов и скульптур.
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииПутешествие по Императорским имениям южного берега Крыма! Присоединяйтесь и познакомьтесь с историей Ливадии и верхней Массандры. Вы сможете оценить архитектуру, интерьеры Ливадийского дворца и Массандровского дворца Александра III. Прогулявшись по дорожкам близ уникальных памятников архитектуры, увидите яркие уголки парковых территорий, фонтаны, парковую скульптуру. Приятным дополнением станет знакомство с ароматическим садом Массандровского имения. В завершении можно будет познакомиться с историей и производством Массандровского головного винзавода, который был основан по инициативе Александра III в 1894 г. По желанию можно дополнить путешествие дегустацией марочных вин марки «Массандра», неразрывно связанных с Императорской семьей. Вас ожидает:
- Переезд к п. г. т. Ливадия, знакомство с территорией имения. Посещение самого Ливадийского дворца по желанию за доп. плату.
- Переезд к п. Массандра, знакомство с территорией имения. Посещение Массандровского дворца по желанию за доп. плату.
- Знакомство с Массандровским головным винзаводом. Экскурсия/дегустация за доп. плату.
- Возвращение. Общая продолжительность программы до 7 часов.
Понедельник- воскресенье 9.00 - 13.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ливадийский дворец и окрестности имения Ливадия - Крестовоздвиженский храм, обустроенные уголки Ливадийского парка
- Массандровский дворец Александра III и окрестности верхней Массандры
- Массандровский головной винзавод
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное сопровождение на маршруте
Что не входит в цену
- Стоимость посещения Ливадийского дворца, Массандровского дворца, Массандровского головного винзавода (экскурсия/ дегустация).
Место начала и завершения?
По согласованию с клиентом
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник- воскресенье 9.00 - 13.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Благодарю, что выбрали данный маршрут
- Напоминаю, стоимость маршрута из Ялты и ее ближайших окрестностей для группы от 1-2 человек - 5000 руб., от 3-5 человек - 6000 руб., от 6-8 человек - 8000 руб
- ВАЖНО! стоимость входных билетов в музеи и винзавод не входит в стоимость тура
- Для согласования точки начала экскурсии, пожалуйста, свяжитесь со мной
- Дмитрий +79785807032, WhatsApp (позвонить или оставить сообщение)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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