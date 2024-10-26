Дачный отдых Императорской семьи

Путешествие по Императорским имениям южного берега Крыма! Познакомьтесь с величественной архитектурой и историей Ливадийского и Массандровского дворца Александра III.

Прогуляйтесь по дорожкам близ уникальных памятников архитектуры, парковых территорий, фонтанов и скульптур.
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественная архитектура
  • 🌳 Прогулки по паркам
  • 🍷 Дегустация вин
  • 📜 Исторические факты
  • 🎨 Парковая скульптура
    • Дачный отдых Императорской семьи
    Дачный отдых Императорской семьи
    Дачный отдых Императорской семьи
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

    Что можно увидеть

  • Ливадийский дворец
  • Массандровский дворец
  • Массандровский головной винзавод

    • Описание экскурсии

    Путешествие по Императорским имениям южного берега Крыма! Присоединяйтесь и познакомьтесь с историей Ливадии и верхней Массандры. Вы сможете оценить архитектуру, интерьеры Ливадийского дворца и Массандровского дворца Александра III. Прогулявшись по дорожкам близ уникальных памятников архитектуры, увидите яркие уголки парковых территорий, фонтаны, парковую скульптуру. Приятным дополнением станет знакомство с ароматическим садом Массандровского имения. В завершении можно будет познакомиться с историей и производством Массандровского головного винзавода, который был основан по инициативе Александра III в 1894 г. По желанию можно дополнить путешествие дегустацией марочных вин марки «Массандра», неразрывно связанных с Императорской семьей. Вас ожидает:
    • Переезд к п. г. т. Ливадия, знакомство с территорией имения. Посещение самого Ливадийского дворца по желанию за доп. плату.
    • Переезд к п. Массандра, знакомство с территорией имения. Посещение Массандровского дворца по желанию за доп. плату.
    • Знакомство с Массандровским головным винзаводом. Экскурсия/дегустация за доп. плату.
    • Возвращение. Общая продолжительность программы до 7 часов.

    Понедельник- воскресенье 9.00 - 13.00

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Ливадийский дворец и окрестности имения Ливадия - Крестовоздвиженский храм, обустроенные уголки Ливадийского парка
    • Массандровский дворец Александра III и окрестности верхней Массандры
    • Массандровский головной винзавод
    Что включено
    • Трансфер
    • Экскурсионное сопровождение на маршруте
    Что не входит в цену
    • Стоимость посещения Ливадийского дворца, Массандровского дворца, Массандровского головного винзавода (экскурсия/ дегустация).
    Место начала и завершения?
    По согласованию с клиентом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Понедельник- воскресенье 9.00 - 13.00
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Благодарю, что выбрали данный маршрут
    • Напоминаю, стоимость маршрута из Ялты и ее ближайших окрестностей для группы от 1-2 человек - 5000 руб., от 3-5 человек - 6000 руб., от 6-8 человек - 8000 руб
    • ВАЖНО! стоимость входных билетов в музеи и винзавод не входит в стоимость тура
    • Для согласования точки начала экскурсии, пожалуйста, свяжитесь со мной
    • Дмитрий +79785807032, WhatsApp (позвонить или оставить сообщение)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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