1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» (в сторону Автовокзала...
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 950₽ за человека
Групповая
3 часа
Дегустация вин в Массандре - путешествие по винным традициям Ялты
Погрузитесь в атмосферу виноделия на экскурсии в Массандре. Дегустация 9 марок вина обещает стать незабываемым опытом
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» в сторону Автовокзала
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatasha023 февраля 2024Отличная организация экскурсии. комфортабельный транспорт и замечательная экскурсовод. Очень рекомендую
- ффомина9 октября 2021Отлличнл
- ГГуров9 сентября 2021Все просто отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Винзавод «Массандра»»
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