Винзавод «Массандра» – экскурсии в Ялте

Найдено 4 экскурсии в категории «Винзавод «Массандра»» в Ялте, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
40 отзывов
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» (в сторону Автовокзала...
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 950 за человека
Дегустация вин в Массандре - всё включено
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Дегустация вин в Массандре - путешествие по винным традициям Ялты
Погрузитесь в атмосферу виноделия на экскурсии в Массандре. Дегустация 9 марок вина обещает стать незабываемым опытом
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» в сторону Автовокзала
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 500 за человека
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300 за всё до 4 чел.
Скалы Таракташ и Бирюзовое (Голубое) озеро
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Винзавод «Массандра»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
  2. Дегустация вин в Массандре - всё включено
  3. Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
  4. Скалы Таракташ и Бирюзовое (Голубое) озеро
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Винзавод «Массандра»" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 11 300. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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