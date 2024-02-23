Массандровский дворец – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Массандровский дворец» в Ялте, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
40 отзывов
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» (в сторону Автовокзала...
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 950 за человека
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300 за всё до 4 чел.
Скалы Таракташ и Бирюзовое (Голубое) озеро
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatasha0
    23 февраля 2024
    Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
    Отличная организация экскурсии. комфортабельный транспорт и замечательная экскурсовод. Очень рекомендую
  • Е
    Елесина
    14 августа 2022
    На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы
    Очень понравилась экскурсия в таком формате. Мария порекомендовала наилучшее время, чтобы избежать жаркие часы, провела нам не только прогулку по дворцам, но и рассказала много полезной информации
  • Е
    Елена
    25 сентября 2021
    На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы
    Сегодня побывали на экскурсии по Ялте на Авто с экскурсоводом Марией. Какая молодец Мария насколько эрудированная, впечатление будто жила в
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    семье царя прекрасно знает его семью и приближенных. С каким интересом она рассказывала об усадьбе Воронцова и дворце Николая 3! Молодец, Мария удачи тебе и счастья. Валентина.

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Массандровский дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
  2. Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
  3. Скалы Таракташ и Бирюзовое (Голубое) озеро
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Массандровский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 2 950 до 11 300. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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