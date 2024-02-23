1 чел.
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Групповая
5 часов
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» (в сторону Автовокзала...
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 950₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatasha023 февраля 2024Отличная организация экскурсии. комфортабельный транспорт и замечательная экскурсовод. Очень рекомендую
- ЕЕлесина14 августа 2022На авто в Массандровский и Воронцовский дворцыОчень понравилась экскурсия в таком формате. Мария порекомендовала наилучшее время, чтобы избежать жаркие часы, провела нам не только прогулку по дворцам, но и рассказала много полезной информации
- ЕЕлена25 сентября 2021На авто в Массандровский и Воронцовский дворцыСегодня побывали на экскурсии по Ялте на Авто с экскурсоводом Марией. Какая молодец Мария насколько эрудированная, впечатление будто жила в
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Массандровский дворец»
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