Сейчас в Ялте в категории "Экскурсии по дворцам Крыма" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 100 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 271 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5