Отдых в Ялте закончился, а впечатлений не хватило? Если Вы планируете отъезд из Крыма на поезде (отправление из города Севастополь), у Вас есть уникальная возможность ярко попрощаться с Крымом!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииМы начинаем наше путешествие из Вашего отеля в Ялте, прокатимся по самой красивой дороге в Крыму, заедем в Балаклаву, увидим Генуэзскую крепость, насладимся живописными видами мыса Фиолент и познакомимся с главными достопримечательностями Севастополя.
Время начала и конца экскурсии обговаривается индивидуально
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Севастополя
- Генуэзская крепость
- Старая севастопольская дорога
- Смотровая на Балаклаву
- Ласпи смотровая
- Фиолент
- Гора Кошка
- Санторини
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Завершение: ЖД вокзал Севастополь
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала и конца экскурсии обговаривается индивидуально
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ялты
Похожие экскурсии из Ялты
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Ялте
Начало: Ялта, ул. Пушкинская 34
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Из Ялты до Фороса и Симеиза
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:00
11 ноя в 14:00
1600 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
750 ₽ за человека