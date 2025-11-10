Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отдых в Ялте закончился, а впечатлений не хватило? Если Вы планируете отъезд из Крыма на поезде (отправление из города Севастополь), у Вас есть уникальная возможность ярко попрощаться с Крымом!

Елена Ваш гид в Ялте
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 6 часов
Размер группы 1-4 человека
Когда Время начала и конца экскурсии обговаривается индивидуально
18 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Мы начинаем наше путешествие из Вашего отеля в Ялте, прокатимся по самой красивой дороге в Крыму, заедем в Балаклаву, увидим Генуэзскую крепость, насладимся живописными видами мыса Фиолент и познакомимся с главными достопримечательностями Севастополя.

