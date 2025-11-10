Мои заказы

Экскурсия по пути из Ялты к Ж/Д вокзалу Севастополя

Отдых в Ялте закончился, а впечатлений не хватило? Если Вы планируете отъезд из Крыма на поезде (отправление из города Севастополь), у Вас есть уникальная возможность ярко попрощаться с Крымом!
Экскурсия по пути из Ялты к Ж/Д вокзалу Севастополя
Экскурсия по пути из Ялты к Ж/Д вокзалу Севастополя
Экскурсия по пути из Ялты к Ж/Д вокзалу Севастополя
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя17
ноя26
ноя27
ноя28
ноя29
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Мы начинаем наше путешествие из Вашего отеля в Ялте, прокатимся по самой красивой дороге в Крыму, заедем в Балаклаву, увидим Генуэзскую крепость, насладимся живописными видами мыса Фиолент и познакомимся с главными достопримечательностями Севастополя.

Время начала и конца экскурсии обговаривается индивидуально

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная Севастополя
  • Генуэзская крепость
  • Старая севастопольская дорога
  • Смотровая на Балаклаву
  • Ласпи смотровая
  • Фиолент
  • Гора Кошка
  • Санторини
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Завершение: ЖД вокзал Севастополь
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала и конца экскурсии обговаривается индивидуально
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ялты

Похожие экскурсии из Ялты

Пешком по Ялте
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Ялте
Начало: Ялта, ул. Пушкинская 34
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Из Ялты до Фороса и Симеиза
На автобусе
4 часа
42 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Из Ялты до Фороса и Симеиза
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:00
11 ноя в 14:00
1600 ₽ за человека
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Пешая
2 часа
158 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
750 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ялте