Индивидуальная
до 4 чел.
Севастополь (из Ялты)
На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 авг в 11:00
16 авг в 09:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
14 авг в 11:00
16 авг в 09:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Севастополь, Балаклава, Фиолент: индивидуальная экскурсия
Узнайте богатую историю Севастополя, посетите подземный музей в Балаклаве и насладитесь видами мыса Фиолент. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
25 июл в 11:00
26 июл в 09:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННатали1 августа 2024Елена, лучший гид!!!! Спасибо ей огромное за экскурсию, очень интересно, доступно, даже ребенку понравилось.
- ИИрина11 мая 2024Леночка, огромное спасибо за поездку! Все было замечательно! Столько впечатлений, интересных фактов, эмоций! Несмотря на то, что с утра мы
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Мыс Фиолент»
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