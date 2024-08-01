Мои заказы

Экскурсии на мыс Фиолент из Ялты

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Фиолент» в Ялте, цены от 22 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Севастополь (из Ялты)
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Севастополь (из Ялты)
На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 авг в 11:00
16 авг в 09:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
14 авг в 11:00
16 авг в 09:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Севастополь, Балаклава, Фиолент
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Севастополь, Балаклава, Фиолент: индивидуальная экскурсия
Узнайте богатую историю Севастополя, посетите подземный музей в Балаклаве и насладитесь видами мыса Фиолент. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
25 июл в 11:00
26 июл в 09:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Натали
    1 августа 2024
    Севастополь (из Ялты)
    Елена, лучший гид!!!! Спасибо ей огромное за экскурсию, очень интересно, доступно, даже ребенку понравилось.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Севастополь (из Ялты)
    Леночка, огромное спасибо за поездку! Все было замечательно! Столько впечатлений, интересных фактов, эмоций! Несмотря на то, что с утра мы
    читать дальше

    было немного уставшие, поездка очень понравилась и остались только положительные воспоминания! Глубокое знание истории, прекрасный рассказчик, профессиональный водитель и просто красавица! Еще раз огромное спасибо! Всем рекомендуем! Надеемся, что еще не раз поедем по красивейшим уголкам Крыма вместе!

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Мыс Фиолент»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Севастополь (из Ялты)
  2. Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
  3. Севастополь, Балаклава, Фиолент
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ай-Петри
  2. Водопад Учан-Су
  3. Ливадийский дворец
  4. Ласточкино гнездо
  5. Воронцовский дворец
  6. Тропа Голицына
  7. Никитский ботанический сад
  8. Массандровский дворец
  9. Винзавод «Массандра»
  10. Юсуповский дворец
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июле 2025
Сейчас в Ялте в категории "Мыс Фиолент" можно забронировать 3 экскурсии от 22 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ялте на 2025 год по теме «Мыс Фиолент», 4 ⭐ отзыва, цены от 22000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь