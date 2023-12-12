К вершине Ай-Петри

Индивидуальная экскурсия в Ялте
Уникальная возможность совершить путешествие к красивейшей вершине южного склона главной гряды Крымских гор! Вы увидите неповторимую природу Ялтинского горно-лесного заповедника, окрестности хребта Пендикюль, урочище водопада Учан-Су, места отдыха у противопожарного водоема «Черепашье озеро», Ай-Петринское плато.
К вершине Ай-Петри
К вершине Ай-Петри
К вершине Ай-Петри
К вершине Ай-Петри
К вершине Ай-Петри
К вершине Ай-Петри
К вершине Ай-Петри
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:

  • Природа Ялтинского горно-лесного заповедника
  • Окрестности хребта Пендикюль
  • Урочище водопада Учан-Су
  • Места отдыха у противопожарного водоема «Черепашье озеро»
  • Ай-Петринское плато

Описание

Путешествие к вершинам Крымских гор

Удивительная возможность совершить путешествие к красивейшей вершине южного склона главной гряды Крымских гор! Из любой точки Ялты (большой Ялты), вы отправитесь в путь и познакомитесь с яркими достопримечательностями Ялтинского горно-лесного заповедника, расположенными по трассе Ялта-Бахчисарай. Вас ждет встреча со старейшей сосной крымского леса, проверка объема потока водопада Учан-Су, подсчет обитателей в Черепашьем озере, восхищение видами Ялты в окружении гор с Серебряной беседки и видовых площадок плато Ай-Петри. И, конечно же, финальной точкой путешествия станет знакомство с зубцами Ай-Петри. Важная информация:• Стоимость маршрута из Ялты и ее ближайших окрестностей для группы от 4 человек – 1000 руб.
Минимальная стоимость при количестве 1-4 человека – 4500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Экосбор, который взимается сотрудниками Ялтинского горно-лестного заповедника в размере 200 руб., льготные категории посетителей посещают бесплатно
  • Стоимость обеда
Место начала и завершения?
По согласованию с клиентом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Благодарю, что выбрали данный маршрут.
  • Напоминаю, стоимость маршрута из Ялты и ее ближайших окрестностей от 4 человек 1000 руб., минимальная стоимость 4000 руб. при количестве 1- 4 человека.
  • Для согласования точки начала экскурсии, пожалуйста, свяжитесь со мной.
  • Дмитрий +79785807032, WhatsApp / Viber (позвонить или оставить сообщение)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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