Путешествие к вершинам Крымских гор

Удивительная возможность совершить путешествие к красивейшей вершине южного склона главной гряды Крымских гор! Из любой точки Ялты (большой Ялты), вы отправитесь в путь и познакомитесь с яркими достопримечательностями Ялтинского горно-лесного заповедника, расположенными по трассе Ялта-Бахчисарай. Вас ждет встреча со старейшей сосной крымского леса, проверка объема потока водопада Учан-Су, подсчет обитателей в Черепашьем озере, восхищение видами Ялты в окружении гор с Серебряной беседки и видовых площадок плато Ай-Петри. И, конечно же, финальной точкой путешествия станет знакомство с зубцами Ай-Петри. Важная информация:• Стоимость маршрута из Ялты и ее ближайших окрестностей для группы от 4 человек – 1000 руб.

Минимальная стоимость при количестве 1-4 человека – 4500 руб.