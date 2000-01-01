На склонах Ай-Петри довольно много троп, ведущих к вершине. Какие-то очень красивые 🤩, какие-то весьма сложные, некоторые — опасные. Мы выбираем «золотую середину».

Водопад Учан Су

Начнем свой путь с окраины Ялты, постепенно поднимаясь всё выше, перейдем две горные речки, увидим каскады водопадов и выйдем на скалу, нависающую над пропастью. На этом месте мы устроим завтрак, и восполнив силы продолжим путь прямо над знаменитым 98-метровым водопадом Учан Су. Здесь можно будет окунуться в природные ванны, которые столетиями создавала река.

Таракташская тропа

Первые 400 метров подъема уже пройдены. А после Вы попробуете прикоснуться к облакам и еще больше впечатлитесь видами на Таракташском гребне — место с замысловатыми природными балкончиками, где получаются супер-фото.

Ай-Петринская яйла

Ещё один подъем, и мы на плато - Ай-Петринской яйле. Вам предстоит заслуженный отдых на одной из залитых солнцем полянок, а тем временем проводник приготовит изысканный туристический обед, и меньше чем через час, все приглашаются к столу.

Вершина Ай Петри

Пообедав, дойдем до плато, где вновь столкнемся с цивилизацией. На смену природному умиротворению придут крики зазывал в местных кафе, ненужные услуги и гомон толпы. Мы обойдем их стороной и устремимся к зубцам — главной цели приключения! У вас будет время, чтобы посидеть на камнях и вдоволь насладиться захватывающими дух видами побережья. А смельчаки оценят достойные местные развлечения: пройдут по веревочным мостам над пропастью или на скорости спустятся по тросу над плато.

Спуск с горы

Вдоволь налюбовавшись пейзажами, мы начнём готовиться к спуску. Вернуться в Ялту можно на автобусе 🚌 или в кабинке канатной дороги. Самые стойкие же пойдут со мной по склону вниз по Кореизской тропе. Спуск намного быстрее подъема и не такой сложный, но не меньше покоряет своей красотой и пейзажами горного Крыма.

Важная информация!