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Ай Петри — восхождение на 1234 метра!

4.9
38 отзывов
Олег А.
Олег А. – Гид из Ялты
Гора Ай-Петри — один из символов Крыма и настоящий must-see.

У подножия кажется, что это безжизненная местность и наверху нет ничего интересного.

Но это не так.

Водопады, плато, низкие облака — все это стоит того, чтобы преодолеть путь в жару.

На вершине вас ждет наслаждение — красивый вид.

В конце дня вы сможете сказать — «Я поднялся сам на Ай-Петри!».
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Ай Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай Петри — восхождение на 1234 метра!

Что вы увидите

  • Поляна Сказок
  • Боткинская тропа
  • Скала Ставри Кая
  • Водопад Учан Су
  • Таракташский гребень
  • Ай-Петринская Яйла
  • Вершина Ай-Петри
  • Канатная дорога
На склонах Ай-Петри довольно много троп, ведущих к вершине. Какие-то очень красивые 🤩, какие-то весьма сложные, некоторые — опасные. Мы выбираем «золотую середину».
Водопад Учан Су
Начнем свой путь с окраины Ялты, постепенно поднимаясь всё выше, перейдем две горные речки, увидим каскады водопадов и выйдем на скалу, нависающую над пропастью. На этом месте мы устроим завтрак, и восполнив силы продолжим путь прямо над знаменитым 98-метровым водопадом Учан Су. Здесь можно будет окунуться в природные ванны, которые столетиями создавала река.
Таракташская тропа
Первые 400 метров подъема уже пройдены. А после Вы попробуете прикоснуться к облакам и еще больше впечатлитесь видами на Таракташском гребне — место с замысловатыми природными балкончиками, где получаются супер-фото.
Ай-Петринская яйла
Ещё один подъем, и мы на плато - Ай-Петринской яйле. Вам предстоит заслуженный отдых на одной из залитых солнцем полянок, а тем временем проводник приготовит изысканный туристический обед, и меньше чем через час, все приглашаются к столу.
Вершина Ай Петри
Пообедав, дойдем до плато, где вновь столкнемся с цивилизацией. На смену природному умиротворению придут крики зазывал в местных кафе, ненужные услуги и гомон толпы. Мы обойдем их стороной и устремимся к зубцам — главной цели приключения! У вас будет время, чтобы посидеть на камнях и вдоволь насладиться захватывающими дух видами побережья. А смельчаки оценят достойные местные развлечения: пройдут по веревочным мостам над пропастью или на скорости спустятся по тросу над плато.
Спуск с горы
Вдоволь налюбовавшись пейзажами, мы начнём готовиться к спуску. Вернуться в Ялту можно на автобусе 🚌 или в кабинке канатной дороги. Самые стойкие же пойдут со мной по склону вниз по Кореизской тропе. Спуск намного быстрее подъема и не такой сложный, но не меньше покоряет своей красотой и пейзажами горного Крыма.
Важная информация!
  • Это пеший поход-восхождение, поэтому одевайте удобную обувь и не забудьте головной убор. Возьмите с собой куртку или кофту, на вершине будет прохладно;
  • Обязательно надо взять с собой воду, 1-1, 5 литра на человека!
Что входит
  • Сопровождение гида-проводника на всем протяжении маршрута
  • Сытные туристические завтрак и обед, приготовленные в горах на огне
  • Проезд от точки сбора до начала маршрута.
Что не входит
  • Аттракционы на вершине Ай Петри (канатные мостики - 500 руб, троллей - 1000 руб. )
  • Проезд вниз с Горы на канатной дороге или автобусе - 400 руб.
Начало и место завершения
🚩 г. Ялта, Автовокзал, ул. Московская, 8
Ай Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай Петри — восхождение на 1234 метра!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег А.
Олег А.
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38 отзывов оставили туристы

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