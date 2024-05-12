1 чел.
По популярности
Мини-группа
11 часов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
«Спуск с горы, водопад Учан Су Вдоволь налюбовавшись пейзажами, мы начнём готовиться к спуску»
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
«Во время нашего путешествия вас ждет прогулка по заповеднику, хождение по «Зубцам» Ай-Петри и осмотр самого высокого водопада Крыма»
Расписание: 14.00 Сбор за 15 минут до отправления!
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
«За один день вы увидете: Водопад Учан-Су — одним из самых популярных, незабываемых мест на полуострове считается это чудо природы, окутанное тайной древних легенд и сказаний»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Однодневный тур в Зеленогорье включает посещение Арпатских водопадов и Зеленого озера. Уникальная возможность насладиться природой Крыма без толп туристов
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Урочище Панагия в Зеленогорье, Арпатские водопады и озеро Зеленое — очень красивая природная и историческая достопримечательность, затерянная в горах восточного Крыма, на половине пути от Алушты к Судаку»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты
Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе
Начало: По согласованию с клиентом
«Вас ждет встреча со старейшей сосной крымского леса, проверка объема потока водопада Учан-Су, подсчет обитателей в Черепашьем озере, восхищение видами Ялты в окружении гор с Серебряной беседки и видовых площадок плато Ай-Петри»
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ул. Маршака, 4, Ялта
«Что вас ожидает: Учан-Су — крупнейший и могучий водопад Крымского полуострова высотой 98 метров, окружённый реликтовыми соснами»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина12 мая 2024Чудесная прогулка по ущелью Панагия, интересные комментарии Алексея. Как оказалось, в Крыму еще много чего есть посмотреть.
- ННаталья10 марта 2024Сказать, что мы в восторге, это не сказать ничего😍 Большущее спасибо нашему гиду - Юре, за его профессионализм. Экскурсия состояла из
- ДДарья7 января 2024Зима на Ай-Петри (без канатной дороги)Экскурсия прочто великолепная! Красивые пейзажы, захватывающие виды! Экскурсовод интересно очень рассказывал. Спасибо большое вам за такую возможность, побывать в таких местах!
- ААндрей27 сентября 2023Ошибка, я был на Чатыр-Даг, всё очень понравилось, отдельное спасибо гидам за отличное настроение, а так же Олегу за превосходное приготовленный обед.
- ВВадим24 августа 2023Хорошая экскурсия, особенно Лёша был на высоте, он на своём месте. Вежливый, тактично ко всем подходил.
- ААнгелина23 апреля 2023Демерджи: в Долину ПривиденийВыбрались в поход 22 апреля. Погода в это время изменчива, но нас это не остановило. Несмотря на сильный ветер, моросящий
- ММария21 августа 2021Очень, много интересного нам рассказала Елена Мы просто в восторге)
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Водопады»
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