Экскурсии на водопады из Ялты

Найдено 7 экскурсий в категории «Водопады» в Ялте, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
🚶 Пешая
Мини-группа
11 часов
80 отзывов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
«Спуск с горы, водопад Учан Су Вдоволь налюбовавшись пейзажами, мы начнём готовиться к спуску»
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875 за человека
Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
38 отзывов
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
«Во время нашего путешествия вас ждет прогулка по заповеднику, хождение по «Зубцам» Ай-Петри и осмотр самого высокого водопада Крыма»
Расписание: 14.00 Сбор за 15 минут до отправления!
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
«За один день вы увидете: Водопад Учан-Су — одним из самых популярных, незабываемых мест на полуострове считается это чудо природы, окутанное тайной древних легенд и сказаний»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 700 за всё до 4 чел.
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Однодневный тур в Зеленогорье включает посещение Арпатских водопадов и Зеленого озера. Уникальная возможность насладиться природой Крыма без толп туристов
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Урочище Панагия в Зеленогорье, Арпатские водопады и озеро Зеленое — очень красивая природная и историческая достопримечательность, затерянная в горах восточного Крыма, на половине пути от Алушты к Судаку»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700 за всё до 3 чел.
К вершине Ай-Петри
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты
Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе
Начало: По согласованию с клиентом
«Вас ждет встреча со старейшей сосной крымского леса, проверка объема потока водопада Учан-Су, подсчет обитателей в Черепашьем озере, восхищение видами Ялты в окружении гор с Серебряной беседки и видовых площадок плато Ай-Петри»
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Красоты плато Ай-Петри
Индивидуальная
4 часа
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ул. Маршака, 4, Ялта
«Что вас ожидает: Учан-Су — крупнейший и могучий водопад Крымского полуострова высотой 98 метров, окружённый реликтовыми соснами»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
    Чудесная прогулка по ущелью Панагия, интересные комментарии Алексея. Как оказалось, в Крыму еще много чего есть посмотреть.
  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    К вершине Ай-Петри
    Сказать, что мы в восторге, это не сказать ничего😍 Большущее спасибо нашему гиду - Юре, за его профессионализм. Экскурсия состояла из
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    нескольких этапов, на каждом была остановка, где у нас было время и прослушать интересный материал и на фотографироваться в волю! Несмотря на сложную дорогу, время пролетело не заметно и интересно! Атмосфера сложилась дружеская и доверительная) ещё раз большое спасибо, за возможность погрузиться в сказочно прекрасный Крым🩷

  • Д
    Дарья
    7 января 2024
    Зима на Ай-Петри (без канатной дороги)
    Экскурсия прочто великолепная! Красивые пейзажы, захватывающие виды! Экскурсовод интересно очень рассказывал. Спасибо большое вам за такую возможность, побывать в таких местах!
  • А
    Андрей
    27 сентября 2023
    Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Ошибка, я был на Чатыр-Даг, всё очень понравилось, отдельное спасибо гидам за отличное настроение, а так же Олегу за превосходное приготовленный обед.
  • В
    Вадим
    24 августа 2023
    Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Хорошая экскурсия, особенно Лёша был на высоте, он на своём месте. Вежливый, тактично ко всем подходил.
  • А
    Ангелина
    23 апреля 2023
    Демерджи: в Долину Привидений
    Выбрались в поход 22 апреля. Погода в это время изменчива, но нас это не остановило. Несмотря на сильный ветер, моросящий
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    дождь и туман, нам удалось полюбоваться видами на Аленгу, Долиной привидений и вообще всем!) Михаил на протяжении всего похода наблюдал за погодой и менял темп в зависимости от неё. Заботился о нашем состоянии здоровья (отдыхали, когда это было нужно, никуда не спешили). Всё было прекрасно!) Однако, обувь лучше взять непромокаемую, если планируете выйти в горы в дождь))

  • М
    Мария
    21 августа 2021
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Очень, много интересного нам рассказала Елена Мы просто в восторге)

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
  2. Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге
  3. Главные достопримечательности Ялты за 1 день
  4. Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
  5. Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Водопады" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 13 700. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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