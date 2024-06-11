Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем на групповую экскурсию «Лавандовые поля» в Ялте.



Вас ждёт потрясающая Бельбекская долина, озеро у пещерного города Мангуп и великолепные лавандовые поля, где можно устроить самостоятельную фотосессию.



Программа включает посещение полей шалфея и розы, горы Крокодил и производства крымской косметики с чаепитием. Не забудьте головные уборы и воду. Обед и купание по желанию. Возвращение в Ялту