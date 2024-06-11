Приглашаем на групповую экскурсию «Лавандовые поля» в Ялте.
Вас ждёт потрясающая Бельбекская долина, озеро у пещерного города Мангуп и великолепные лавандовые поля, где можно устроить самостоятельную фотосессию.
Программа включает посещение полей шалфея и розы, горы Крокодил и производства крымской косметики с чаепитием. Не забудьте головные уборы и воду. Обед и купание по желанию. Возвращение в Ялту
Вас ждёт потрясающая Бельбекская долина, озеро у пещерного города Мангуп и великолепные лавандовые поля, где можно устроить самостоятельную фотосессию.
Программа включает посещение полей шалфея и розы, горы Крокодил и производства крымской косметики с чаепитием. Не забудьте головные уборы и воду. Обед и купание по желанию. Возвращение в Ялту
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды
- 📸 Фотосессии на лавандовых полях
- 🏞 Посещение Бельбекской долины
- 🧴 Производство крымской косметики
- 🍵 Бонусное чаепитие
- 🏊 Купание по желанию
Что можно увидеть
- Бельбекская долина
- Озеро у пещерного города Мангуп
- Лавандовое поле
- Поля шалфея и розы
- Гора Крокодил
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Лавандовые поля
- Мангупское озеро
- Гора Крокодил
Описание экскурсии
Вы увидите:прекрасную Бельбекскую долина • Озеро у "исполина" — пещерного города Мангуп • Лавандовое поле с самостоятельной фотосессией (2-3ч) • Поля шалфея и розы • Гору Крокодил • Посетим Производство крымской косметики (бонус чаепитие) время на обед • Купание по желанию • Возвращение в Ялту Важная информация: Головные уборы, вода на первое время.
Вт, Чт, Сб в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лавандовые поля
- Мангупское озеро
- Гора Крокодил
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» ориентир д. 12
Завершение: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая»
Когда и сколько длится?
Когда: Вт, Чт, Сб в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Будем рады видеть вас на наших экскурсиях
- Для гарантированного бронирования мест необходима предоплата на сайте
- Переводом СБП либо в офисе компании в центре города Ялта ул. Московская д. 1/6 напротив «Ялтинского крокодиляриума» - пешеходная зона Графский проезд
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.