Описание экскурсии

Очарование и тайны Ялты Экскурсия по такой разной и многогранной Ялте, где вы окунетесь в многовековую историю этого прекрасного курортного города на Южном берегу Крыма. Погрузитесь в мир старинных соборов, изящной лепнины, башен и звонниц, а также легендарных скверов, монументов и вилл, которые сохранили историю былых времен. Эта экскурсия создана для тех, кто стремится услышать звуки прошлого, разгадать тайны, скрытые за пеленою веков, и увидеть элегантный, чарующий и волнующий архитектурный ансамбль, который делает Ялту таким уникальным местом. Под руководством опытного гида вы пройдете по улицам, пропитанным историей, и узнаете много нового и увлекательного об этом прекрасном уголке Крыма. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь погоде.