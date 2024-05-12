Прогулка по Ялте - это возможность увидеть старинные соборы, изящные лепнины, башни и звонницы, легендарные скверы, монументы и бюсты, виллы и доходные дома.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Многовековая история
- 🎨 Уникальная архитектура
- 🗺 Опытный гид
- 🌳 Легендарные скверы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Старинные соборы
- Изящные лепнины
- Башни и звонницы
- Легендарные скверы
- Монументы и бюсты
- Виллы и доходные дома
Описание экскурсии
Очарование и тайны ЯлтыЭкскурсия по такой разной и многогранной Ялте, где вы окунетесь в многовековую историю этого прекрасного курортного города на Южном берегу Крыма. Погрузитесь в мир старинных соборов, изящной лепнины, башен и звонниц, а также легендарных скверов, монументов и вилл, которые сохранили историю былых времен. Эта экскурсия создана для тех, кто стремится услышать звуки прошлого, разгадать тайны, скрытые за пеленою веков, и увидеть элегантный, чарующий и волнующий архитектурный ансамбль, который делает Ялту таким уникальным местом. Под руководством опытного гида вы пройдете по улицам, пропитанным историей, и узнаете много нового и увлекательного об этом прекрасном уголке Крыма. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь погоде.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шедевры раннехристианского, древнерусского, романского, готического и мавританского архитектурных стилей на всём пути экскурсионного маршрута. Великолепные старинные доходные дома с майоликовыми орнаментами, цветными маскаронами, необычными лепнинами, резными элементами, сохранившимися по сей день. Необычные места Ялты, такие как: Замок со шпилем и часами, здание советской ялтинской «Берёзки», особняк Эфенди Али-Мурзы, дома крымской интеллигенции 1880-х годов, дом именитого врача Южного берега Крыма. Узнаете, где скрыта Душа Ялты
- Во время экскурсии прикоснётесь к тайне «исчезающей лепнины» и истории деревянного резного дома, где жила утончённая, но сильная духом талантливая поэтесса-дворянка. Увидите своими глазами дом, где во время фашистской оккупации немцы прятали награбленные шедевры искусств и пройдётесь по торговым рядам, которые по сей день охраняются никогда не спящим беспокойным духом
- Расшифрую вам мистические послания архитектора Краснова современникам, покажу памятник автору романа «Семнадцать мгновений весны». Увидите лично Ялтинский Монмартр и узнаете историю крымской богемы. По желанию посетите Музей истории и литературы города, где хранятся упоминания о значимых событиях нашего южного города
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение историко-литературного музея (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, ул. Загородная, 1А
Завершение: Ялта, ул. Пушкинская, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Погрузитесь во многовековую историю Ялты
- Раскройте ее вековые тайны и полюбуйтесь изысканной
- Вдохновляющей и завораживающей архитектурой популярного курортного города на Южном берегу Крыма
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
12 мая 2024
Прекрасная прогулка по городу, в котором мы первый раз. Познакомились с улицами города, его сохранившимися достопримечательностями. Послушали истории про известных жителей и потихоньку вышли на красавицу набережную. Спасибо, все было с добротой и любовью к гостям и своему городу🤝💛👏
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