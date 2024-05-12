Душа Ялты: атмосферный маршрут

Окунитесь в историю Ялты, прогуливаясь по её старинным улицам и любуясь архитектурными шедеврами Южного берега Крыма
Прогулка по Ялте - это возможность увидеть старинные соборы, изящные лепнины, башни и звонницы, легендарные скверы, монументы и бюсты, виллы и доходные дома.

Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться
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в многовековую историю Ялты, разгадать её тайны и насладиться архитектурным ансамблем курорта Южного берега Крыма.

Опытный гид проведет вас по улицам, пропитанным историей, и расскажет множество интересных фактов о городе. Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, соответствующую погодным условиям

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏛 Многовековая история
  3. 🎨 Уникальная архитектура
  4. 🗺 Опытный гид
  5. 🌳 Легендарные скверы
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Старинные соборы
  • Изящные лепнины
  • Башни и звонницы
  • Легендарные скверы
  • Монументы и бюсты
  • Виллы и доходные дома

Описание экскурсии

Очарование и тайны Ялты

Экскурсия по такой разной и многогранной Ялте, где вы окунетесь в многовековую историю этого прекрасного курортного города на Южном берегу Крыма. Погрузитесь в мир старинных соборов, изящной лепнины, башен и звонниц, а также легендарных скверов, монументов и вилл, которые сохранили историю былых времен. Эта экскурсия создана для тех, кто стремится услышать звуки прошлого, разгадать тайны, скрытые за пеленою веков, и увидеть элегантный, чарующий и волнующий архитектурный ансамбль, который делает Ялту таким уникальным местом. Под руководством опытного гида вы пройдете по улицам, пропитанным историей, и узнаете много нового и увлекательного об этом прекрасном уголке Крыма. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь погоде.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Шедевры раннехристианского, древнерусского, романского, готического и мавританского архитектурных стилей на всём пути экскурсионного маршрута. Великолепные старинные доходные дома с майоликовыми орнаментами, цветными маскаронами, необычными лепнинами, резными элементами, сохранившимися по сей день. Необычные места Ялты, такие как: Замок со шпилем и часами, здание советской ялтинской «Берёзки», особняк Эфенди Али-Мурзы, дома крымской интеллигенции 1880-х годов, дом именитого врача Южного берега Крыма. Узнаете, где скрыта Душа Ялты
  • Во время экскурсии прикоснётесь к тайне «исчезающей лепнины» и истории деревянного резного дома, где жила утончённая, но сильная духом талантливая поэтесса-дворянка. Увидите своими глазами дом, где во время фашистской оккупации немцы прятали награбленные шедевры искусств и пройдётесь по торговым рядам, которые по сей день охраняются никогда не спящим беспокойным духом
  • Расшифрую вам мистические послания архитектора Краснова современникам, покажу памятник автору романа «Семнадцать мгновений весны». Увидите лично Ялтинский Монмартр и узнаете историю крымской богемы. По желанию посетите Музей истории и литературы города, где хранятся упоминания о значимых событиях нашего южного города
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Посещение историко-литературного музея (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, ул. Загородная, 1А
Завершение: Ялта, ул. Пушкинская, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Погрузитесь во многовековую историю Ялты
  • Раскройте ее вековые тайны и полюбуйтесь изысканной
  • Вдохновляющей и завораживающей архитектурой популярного курортного города на Южном берегу Крыма
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Е
12 мая 2024
Прекрасная прогулка по городу, в котором мы первый раз. Познакомились с улицами города, его сохранившимися достопримечательностями. Послушали истории про известных жителей и потихоньку вышли на красавицу набережную. Спасибо, все было с добротой и любовью к гостям и своему городу🤝💛👏

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