Что вас ожидает:

За один день мы увидим все самое лучшее в Ялте: Горы, дворцы и виды с дворцов на море!

За один день вы увидете:

Водопад Учан-Су — одним из самых популярных, незабываемых мест на полуострове считается это чудо природы, окутанное тайной древних легенд и сказаний.

Черепашье озеро своё название получило благодаря своим обитателям —красноухим черепахам, некоторых особей здесь довольно много.

Серебряная Беседка — удивительная беседка расположена на высоте 865 метров над уровнем моря чуть выше плато Ай-Петри.

Ай-Петри пожалуй, одна из самых известных достопримечательностей Южного берега Крымского полуострова. Она хорошо видна из Ялты и её пригорода

Мост над пропастью к трезубцам — аттракцион для самых смелых.

Ливадийский дворец — крымская резиденция Александра II, Александра III и Николая II. Мы узнаем о жизни императоров в Ливадийском дворце и насладимся роскошной архитектурой дворца

Воронцовский дворец- самый дорогой дворец Крыма

дворец Дюльбер- восточная сказка Крыма и дом, спасший семью Романовых от расстрела

дворец Харакс - усадьба Романовых в шотландском стиле

Ласточкино гнездо со смотровой площадки

Важная информация:

Вход на территорию дворца Дюльбер платная- 300 руб

Входные билеты во дворцы не входят в стоимость экскурсии

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.