Что вас ожидает:
За один день мы увидим все самое лучшее в Ялте: Горы, дворцы и виды с дворцов на море!
За один день вы увидете:
- Водопад Учан-Су — одним из самых популярных, незабываемых мест на полуострове считается это чудо природы, окутанное тайной древних легенд и сказаний.
- Черепашье озеро своё название получило благодаря своим обитателям —красноухим черепахам, некоторых особей здесь довольно много.
- Серебряная Беседка — удивительная беседка расположена на высоте 865 метров над уровнем моря чуть выше плато Ай-Петри.
Ай-Петри пожалуй, одна из самых известных достопримечательностей Южного берега Крымского полуострова. Она хорошо видна из Ялты и её пригорода
Мост над пропастью к трезубцам — аттракцион для самых смелых.
Ливадийский дворец — крымская резиденция Александра II, Александра III и Николая II. Мы узнаем о жизни императоров в Ливадийском дворце и насладимся роскошной архитектурой дворца
Воронцовский дворец- самый дорогой дворец Крыма
дворец Дюльбер- восточная сказка Крыма и дом, спасший семью Романовых от расстрела
дворец Харакс - усадьба Романовых в шотландском стиле
Ласточкино гнездо со смотровой площадки
Важная информация:
Вход на территорию дворца Дюльбер платная- 300 руб
Входные билеты во дворцы не входят в стоимость экскурсии
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.