Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ

Мы отправимся на автомобиле и покажем вам такой разный Крым: восточную прелесть Бахчисарая и морскую, рыбацкую Балаклаву.
Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ

Что вы увидите 🤩

  • Воронцовский дворец
  • Ливадийский дворец
  • Дюльбер
  • Харакс
  • Ласточкино Гнездо
  • Водопад Учан-Су
  • Черепашье озеро
  • Серебряная беседка
  • Ай-Петри
  • Мост над пропастью к трезубцам

Что вас ожидает:

    За один день мы увидим все самое лучшее в Ялте: Горы, дворцы и виды с дворцов на море!

    За один день вы увидете:

    • Водопад Учан-Су — одним из самых популярных, незабываемых мест на полуострове считается это чудо природы, окутанное тайной древних легенд и сказаний.
    • Черепашье озеро своё название получило благодаря своим обитателям —красноухим черепахам, некоторых особей здесь довольно много.
    • Серебряная Беседка — удивительная беседка расположена на высоте 865 метров над уровнем моря чуть выше плато Ай-Петри.
    Ай-Петри пожалуй, одна из самых известных достопримечательностей Южного берега Крымского полуострова. Она хорошо видна из Ялты и её пригорода
    Мост над пропастью к трезубцам — аттракцион для самых смелых.
    Ливадийский дворец — крымская резиденция Александра II, Александра III и Николая II. Мы узнаем о жизни императоров в Ливадийском дворце и насладимся роскошной архитектурой дворца
    Воронцовский дворец- самый дорогой дворец Крыма
    дворец Дюльбер- восточная сказка Крыма и дом, спасший семью Романовых от расстрела
    дворец Харакс - усадьба Романовых в шотландском стиле
    Ласточкино гнездо со смотровой площадки

    Важная информация:

      Вход на территорию дворца Дюльбер платная- 300 руб
      Входные билеты во дворцы не входят в стоимость экскурсии
      Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
      🚩 Начало и место завершения: Адрес встречи и окончания- ваш отель/ апартаменты
       Что входит
      • Индивидуальная Экскурсия (3-4 человека)
      • Трансфер по всему маршруту
      • Фотографии на память.
       Что не входит
      • Входные билеты: дворец Дюльбер - 300 руб/чел
      Важная информация
      • Вход на территорию дворца Дюльбер платная- 300 руб
      • Входные билеты во дворцы не входят в стоимость экскурсии
      • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
      Время проведения: Ежедневно
      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать все доступные даты
      Елена М.
      Елена М.
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