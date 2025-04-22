Пещерный город Мангуп-Кале – экскурсии в Ялте

Найдено 5 экскурсий в категории «Пещерный город Мангуп-Кале» в Ялте, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
На автобусе
11 часов
51 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
На автобусе
4 часа
57 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1300 ₽ за человека
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Пешая
2 часа
73 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
5 мая в 10:00
750 ₽ за человека
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Окунитесь в историю Ялты, прогуливаясь по её старинным улицам и любуясь архитектурными шедеврами Южного берега Крыма
Начало: Ялта, ул. Загородная, 3
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Легендарная Боткинская тропа
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарная Боткинская тропа: индивидуальная экскурсия по Ялте
Прогулка по Боткинской тропе подарит незабываемые впечатления от сосновых лесов, горных речек и видов с вершины Ставри-Кая
Начало: Ялта, улица Кирова, 156
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 18:00
4 мая в 18:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 апреля 2025
    Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
    Очень красивый дворец, средневековая сказка, мощные стены, а с другой стороны фасады в восточном стиле, внутренний дворик с огромным платаном,
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    масса впечатлений, отличный экскурсовод, интересно рассказывала и показала все особенные места в парке, сам парк тоже шикарный, большой, разнообразный, с редкими деревьями из дальних стран, прудики с рыбками и лебедями! Дорога легкая, отличный водитель!

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2025
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Экскурсия великолепна, посмотрели больше чем заявлено, рекомендую от всего сердца, спасибо большое гиду.
  • О
    Ольга
    27 марта 2025
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Экскурсовод Юлия Владимировна - это прекрасный проводник по истории нашей Великой Страны! В частности по истории города боевой славы Севастополя.
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    Очень советую всем, у кого дети подросткового возраста посетить Севастополь и Балаклаву с Юлей Владимировной. Нескучная история, я бы так назвала формат повествования. И детям, и взрослым будет очень познавательно и интересно!

  • М
    Мария
    26 марта 2025
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Экскурсия понравилась! Хоть и довольно сложная, так как насыщенная и долгая. Гид вещал с 9 утра, как сели в автобус,
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    до самых 17 часов вечера, как отправились от Херсонеса домой))) Расстояния приличные по 1:30-2часа в дороге, может укачивать. Но посмотрели прилично: Балаклаву (музей, набережную, даже с катера), Севастополь (малахов курган, набережную), Херсонес (старый). На Херсонес буквально час, толком ничего не увидеть, только глазами пробежаться, но все равно здорово. Для тех, у кого мало времени в Крыму и хочется успеть увидеть побольше.

  • Е
    Екатерина
    9 марта 2025
    Душа Ялты: атмосферный маршрут
    Лучший подарок на 8 марта. Увлекательно, ярко. Экскурсовод любит свою работу, очень приятная девушка. Умничка 5 баллов.
  • Л
    Лидия
    5 февраля 2025
    Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод молодец! Водитель - асс! Огорчило только, что не побывали в Ласточкином гнезде. Мы сами неправильно поняли, оказывается
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    Ласточкино гнездо (со смотровой) это значит смотришь издалека на дворец, а мы думали, что смотровая площадка - это прямо у Ласточкина гнезда.

  • В
    Валентина
    27 января 2025
    Душа Ялты: атмосферный маршрут
    Прекрасно с мужем провели время, получился прекрасный подарок к юбилею мужа за что и благодарим Илону. Прекрасный гид, однозначно всем рекомендуем. Большое спасибо
  • Д
    Диана
    25 января 2025
    Душа Ялты: атмосферный маршрут
    Здравствуйте, хочу оставить отзыв о прекрасной экскурсии которую нам провела Илона. Должны заметить, наша вся большая шумная компания была просто
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    в восторге от увиденных мест. Илона смогла нам очень интересно преподнести историю города, было невероятно интересно! Ялта - превосходный город с её архитектурой, историей и кульутрой! Благодарны Илоне, мы в восторге!

  • V
    Vladimir
    4 января 2025
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    Отличная экскурсия! Замечательная, эрудированная экскурсовод, которая любит и знает свой город. Очень всё понравилось!
  • А
    Александр
    6 августа 2024
    Легендарная Боткинская тропа
    Отличные пейзажи, великолепная гид, интересные истории. Относительно несложный подъем/спуск. Всё очень понравилось! И сам С. Боткин судя по историям был мололец)

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Пещерный город Мангуп-Кале»

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  1. Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
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  3. Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
  4. Душа Ялты: атмосферный маршрут
  5. Легендарная Боткинская тропа
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Ласточкино гнездо
  4. Воронцовский дворец
  5. Тропа Голицына
  6. Массандровский дворец
  7. Винзавод «Массандра»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2025
Сейчас в Ялте в категории "Пещерный город Мангуп-Кале" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 750 до 5000. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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