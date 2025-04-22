Мини-группа
до 1 чел.
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
5 мая в 10:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Окунитесь в историю Ялты, прогуливаясь по её старинным улицам и любуясь архитектурными шедеврами Южного берега Крыма
Начало: Ялта, ул. Загородная, 3
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарная Боткинская тропа: индивидуальная экскурсия по Ялте
Прогулка по Боткинской тропе подарит незабываемые впечатления от сосновых лесов, горных речек и видов с вершины Ставри-Кая
Начало: Ялта, улица Кирова, 156
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 18:00
4 мая в 18:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 апреля 2025Очень красивый дворец, средневековая сказка, мощные стены, а с другой стороны фасады в восточном стиле, внутренний дворик с огромным платаном,
- ЕЕкатерина2 апреля 2025Экскурсия великолепна, посмотрели больше чем заявлено, рекомендую от всего сердца, спасибо большое гиду.
- ООльга27 марта 2025Экскурсовод Юлия Владимировна - это прекрасный проводник по истории нашей Великой Страны! В частности по истории города боевой славы Севастополя.
- ММария26 марта 2025Экскурсия понравилась! Хоть и довольно сложная, так как насыщенная и долгая. Гид вещал с 9 утра, как сели в автобус,
- ЕЕкатерина9 марта 2025Лучший подарок на 8 марта. Увлекательно, ярко. Экскурсовод любит свою работу, очень приятная девушка. Умничка 5 баллов.
- ЛЛидия5 февраля 2025Экскурсия понравилась. Экскурсовод молодец! Водитель - асс! Огорчило только, что не побывали в Ласточкином гнезде. Мы сами неправильно поняли, оказывается
- ВВалентина27 января 2025Прекрасно с мужем провели время, получился прекрасный подарок к юбилею мужа за что и благодарим Илону. Прекрасный гид, однозначно всем рекомендуем. Большое спасибо
- ДДиана25 января 2025Здравствуйте, хочу оставить отзыв о прекрасной экскурсии которую нам провела Илона. Должны заметить, наша вся большая шумная компания была просто
- VVladimir4 января 2025Отличная экскурсия! Замечательная, эрудированная экскурсовод, которая любит и знает свой город. Очень всё понравилось!
- ААлександр6 августа 2024Отличные пейзажи, великолепная гид, интересные истории. Относительно несложный подъем/спуск. Всё очень понравилось! И сам С. Боткин судя по историям был мололец)
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Пещерный город Мангуп-Кале»
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