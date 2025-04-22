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до самых 17 часов вечера, как отправились от Херсонеса домой))) Расстояния приличные по 1:30-2часа в дороге, может укачивать. Но посмотрели прилично: Балаклаву (музей, набережную, даже с катера), Севастополь (малахов курган, набережную), Херсонес (старый). На Херсонес буквально час, толком ничего не увидеть, только глазами пробежаться, но все равно здорово. Для тех, у кого мало времени в Крыму и хочется успеть увидеть побольше.