2 отзыва оставили туристы

Двухчасовая прогулка по центральным улицам города в компании журналиста. Внимание к деталям, необычные истории и проверенные факты.
Описание экскурсииЯлтинские особняки: владельцы, цены и тайны Вы познакомитесь с владельцами дач на Пушкинском бульваре, Приютской, Ново-Виноградной и Виноградной улицах. Заглянете на Екатерининскую, приценитесь к стоимости проживания в доходных домах и гостиницах, узнаете, сколько стоила недвижимость у моря в золотых рублях. А поднявшись по мраморным ступеням особняка графа Капниста, представите, как шелестят карты по зеленому сукну — господа решают партию в вист, или решают судьбу Босфора за неторопливой партией на бильярде и шар катится точно в лузу. Люди и судьбы На прогулке посплетничаем о личной жизни барона Александра Жомини. Я расскажу, с каким подарком приходилось мириться Чехову и где снимал комнаты его друг Бунин. Кроме того, нанесем визит князю Трубецкому и зубному врачу Их Императорских Величеств, доктору Кострицкому.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костел
- Беседка с кариатидами
- Замок Капнистов
- Отель Метрополь
- Казначейство
- Дом барона Жомини
- Дом композитора Спендиарова
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкинская, 31
Завершение: Набережная Ленина, 33б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
В Ялте были первый раз.
Елена смогла показать нам город с разных ракурсов: прошлись как по знаковым местам, так и по совершенно неприметным дворикам, которые, как оказалось, играют большую роль в
Елена смогла показать нам город с разных ракурсов: прошлись как по знаковым местам, так и по совершенно неприметным дворикам, которые, как оказалось, играют большую роль в
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