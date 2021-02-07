2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Ялта ушедшей эпохи

Вы познакомитесь с владельцами дач на Пушкинском бульваре, Приютской, Ново-Виноградной и Виноградной улицах. Заглянете на Екатерининскую, приценитесь к стоимости проживания в доходных домах и гостиницах, узнаете, сколько стоила недвижимость у моря 🌊 в золотых рублях. А поднявшись по мраморным ступеням особняка графа Капниста, представите, как шелестят карты по зеленому сукну — господа решают партию в вист, — а шарик катится по колесу 🌲 рулетки.

Люди и судьбы

На прогулке 👣 посплетничаем о личной жизни барона Александра Жомини. Я расскажу, с каким подарком приходилось мириться Чехову и где снимал комнаты его друг Бунин. Кроме того, нанесем визит князю Трубецкому и зубному врачу Их Императорских Величеств, доктору Кострицкому.

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