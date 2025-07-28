2 отзыва оставили туристы

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Двухчасовая прогулка по центральным улицам города в компании журналиста. Внимание к деталям, необычные истории и проверенные факты. 5 2 отзыва

Елена Ваш гид в Ялте Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 2 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Ялтинские особняки: владельцы, цены и тайны Вы познакомитесь с владельцами дач на Пушкинском бульваре, Приютской, Ново-Виноградной и Виноградной улицах. Заглянете на Екатерининскую, приценитесь к стоимости проживания в доходных домах и гостиницах, узнаете, сколько стоила недвижимость у моря в золотых рублях. А поднявшись по мраморным ступеням особняка графа Капниста, представите, как шелестят карты по зеленому сукну — господа решают партию в вист, или решают судьбу Босфора за неторопливой партией на бильярде и шар катится точно в лузу. Люди и судьбы На прогулке посплетничаем о личной жизни барона Александра Жомини. Я расскажу, с каким подарком приходилось мириться Чехову и где снимал комнаты его друг Бунин. Кроме того, нанесем визит князю Трубецкому и зубному врачу Их Императорских Величеств, доктору Кострицкому.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Костел

Беседка с кариатидами

Замок Капнистов

Отель Метрополь

Казначейство

Дом барона Жомини

Дом композитора Спендиарова Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Пушкинская, 31 Завершение: Набережная Ленина, 33б Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 2 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 2 4 – 3 – 2 – 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой Л Лариса

Елена смогла показать нам город с разных ракурсов: прошлись как по знаковым местам, так и по совершенно неприметным дворикам, которые, как оказалось, играют большую роль в читать дальше уменьшить истории Ялты.

Ценность экскурсию смогли осознать, когда через день снова посетили город. Смогли погулять по нему не только по набережной, а уже достаточно уверенно ориентируясь в его проулках.

Спасибо Елене за интересную и познавательную экскурсию! В Ялте были первый раз.Елена смогла показать нам город с разных ракурсов: прошлись как по знаковым местам, так и по совершенно неприметным дворикам, которые, как оказалось, играют большую роль в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Алексей Вам был полезен этот отзыв? Да Нет