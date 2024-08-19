На экскурсии можно посетить основные дворцы Крыма: Ливадийский, Воронцовский, Массандровский и Юсуповский. Тур включает посещение Алупки, Ливадии, Ореанды, Мисхора, Гаспры, Кореиза и Фороса.
Участники узнают о заселении Южного берега дворянскими и императорскими фамилиями, увидят знаменитый замок «Ласточкино гнездо» и Храм Святого Архистратига Михаила. Экскурсия проводится индивидуально, без очередей и в комфортных условиях
Участники узнают о заселении Южного берега дворянскими и императорскими фамилиями, увидят знаменитый замок «Ласточкино гнездо» и Храм Святого Архистратига Михаила. Экскурсия проводится индивидуально, без очередей и в комфортных условиях
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные дворцы
- 🌿 Живописные парки
- 🗺 Индивидуальный маршрут
- 🕰 Исторические факты
- 🌅 Захватывающие виды
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Ливадийский дворец
- Воронцовский дворец
- Массандровский дворец
- Юсуповский дворец
- Ласточкино гнездо
- Храм Святого Архистратига Михаила
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник С экскурсионным рассказом вы отправитесь в Алупку и посетите Воронцовский дворец. По вашему желанию и предварительной договоренности, вы сможете заехать и полюбоваться водопадом Учан-Су. В Алупке вас ждёт прогулка по парку имения Новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова с экскурсионным рассказом. После посещения парка вы отправитесь в Алупкинский дворец. Гид проведёт для вас индивидуальную экскурсию по парку и Воронцовскому дворцу, вам не нужно будет стоять в очереди для покупки билетов и присоединяться к общей экскурсионной группе. Романтичный и завораживающий замок «Ласточкино гнездо» Настало время посетить смотровую площадку на знаменитый замок «Ласточкино гнездо» (остановка на площадке). Можно спуститься по лестнице (но это 1200 ступенек в одну сторону) к самому замку Ласточкино гнездо, но это займет около часа времени. И в жару это удовольствие на самое приятно. После мы переезжаем на обзорную площадку к Храму Святого Архистратига Михаилаа в Ореанде. Здесь вы услышите захватывающий рассказ об имении Государя Николая I и его сына Константина в Ореанде. Далее переезд в Нижнюю Ореанду и посещение Храма Покрова Богородицы в имении Романовых. Это очень атмосферный и уютный храм. Здесь вы увидите скамейку Антона Павловича Чехова с видом на Ялту и Ливадию. Летняя резиденция императоров Переезд в Ливадию и здесь обычно уже настает время обеда. После вы отправитесь на экскурсию в Ливадийский дворец — летнюю резиденцию императоров Александра II, Александра III и Николая II. Знакомство с историей проведения Ялтинской конференции в Ливадийском дворце в феврале 1945 года. Экскурсию по Ливадийскому дворцу гид проведёт лично и индивидуально, так как имеет официальную аккредитацию для проведения экскурсий во дворец. Уникальным климат памятника ландшафтного искусства Если после прогулок по Воронцовскому и Ливадийскому дворцам у вас ещё останутся силы и время, то вы сможете отправиться в Массандру. Здесь будет отлично просто прогуляться по Массандровскому парку, не посещая Массандровский дворец Александра III внутри. Здесь очень красивые виды дворца именно снаружи. Или же, как вариант вы можете пойти на экскурсию в составе организованной группы, которую ведет экскурсовод дворца-музея. Возможно закончить день экскурсией и дегустацией на знаменитый винзавод «Массандра». Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы.
- Чтобы полностью посмотреть все дворцы и парковые имения Большой Ялты, продегустировать вина, посетить литературные места и природные памятники Ялты в идеале понадобиться 3 полных дня. Например на экскурсии Три дня в Крыму с индивидуальным гидом. Поэтому, если вы хотите за 1 день увидеть основные ялтинские достопримечательности, решите заранее, что вам наиболее интересно.
- В сезон на Южном берегу Крыма транспортные пробки и я смогу рассчитать удобную логистику в осмотре достопримечательностей исходя из местонахождения отеля, в котором вы живете.
- Очередность посещения дворцов зависит от места вашего проживания.
По предварительному согласованию с туристом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцы и парки, с которыми я могу вас познакомить:
- Ливадийский дворец
- Воронцовский дворец и парк
- Массандровский дворец
- Юсуповский дворец (дача Сталина)
- Дворец княгини Гагариной «Утес»
- Дворец «Дюльбер»
- Парк «Парадиз» в Партените
- Никитский ботанический сад
Что включено
- Индивидуальная экскурсия
- Индивидуальная экскурсия по парку и Воронцовскому дворцу
- Индивидуальная экскурсия по Ливадийскому дворцу
Что не входит в цену
- Автомобиль для экскурсии. Ориентировочно 10 - 12 000 руб за авто в зависимости от маршрута
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительному согласованию с туристом
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы
- Чтобы полностью посмотреть все дворцы и парковые имения Большой Ялты, продегустировать вина, посетить литературные места и природные памятники Ялты в идеале понадобиться 2 полных дня. Поэтому, если вы хотите за 1 день увидеть основные ялтинские достопримечательности, решите заранее, что вам наиболее интересно
- В сезон на Южном берегу Крыма транспортные пробки и я смогу рассчитать удобную логистику в осмотре достопримечательностей исходя из местонахождения отеля, в котором вы живете
- Очередность посещения дворцов зависит от места вашего проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Попонкин
19 авг 2024
М
Максим
3 июн 2023
Замечательная экскурсия с очень хорошим специалистом, настоящим энтузиастом и знатоком своего дела.
После такой экскурсии невозможно не полюбить Крым, его чудесную природу и богатейшую историю.
После такой экскурсии невозможно не полюбить Крым, его чудесную природу и богатейшую историю.
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