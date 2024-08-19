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На экскурсии можно посетить основные дворцы Крыма: Ливадийский, Воронцовский, Массандровский и Юсуповский. Тур включает посещение Алупки, Ливадии, Ореанды, Мисхора, Гаспры, Кореиза и Фороса.



Участники узнают о заселении Южного берега дворянскими и императорскими фамилиями, увидят знаменитый замок «Ласточкино гнездо» и Храм Святого Архистратига Михаила. Экскурсия проводится индивидуально, без очередей и в комфортных условиях

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