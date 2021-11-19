Вас ждет увлекательная экскурсия по крепостям и оборонительным сооружениям Кёнигсберга. Штурм Кёнигсберга стал одним из символов побед Красной армии заключительного периода войны. «Страна-каземат! Город — железобетонный кулак, покрытый туманом и мглой. Пропитанный ядом, начиненный порохом и железом город-крепость Кенигсберг — очаг прусского милитаризма» — так описывал столицу Восточной Пруссии один из советских офицеров-артиллеристов, участвовавших в его взятии.

Подробнее об экскурсии и местах, которые вы увидите

Сначала мы посетим блиндаж командующего кенигсбергским военным гарнизоном генерала от инфантерии Отто фон Ляша, где увидим интерьер бункера 1945 года, карты наступлений, макеты, воссоздающие события капитуляции гарнизона, окунемся в события тех лет и узнаем их подробности.

Затем мы осмотрим Калининградский областной историко-художественный музей — ровесника области с 1946 года, коллекция которого является крупнейшим музейным собранием региона, где хранятся естественнонаучные, археологические, исторические и художественные собрания края, более 130 тысяч предметов. Музей расположен в восстановленном здании Штадтхалле, памятнике архитектуры начала ХХ века. Его экспозиция даст нам представление об истории и природных богатствах края, расскажет о ходе военных действий на этой территории в период Великой Отечественной войны и становлении молодой Калининградской области.

Проехав через город на окраину, мы с вами посетим Форт №11 — фортификационное сооружение города-цитадели Кёнигсберга, один из пятнадцати основных фортов, построенных в 1877–1881 годах, фортов фортового пояса «Ночная перина Кёнигсберга», в который входили 12 основных сооружений и 3 малых, который является единственным из пятнадцати фортов Калининграда, сохранившимся практически полностью в своём первоначальном виде.

После осмотра внутреннего кольца оборонительных сооружений и ворот Кенигсберга, мы посетим музей-форт №5, который в начале апреля 1945 года был взят советскими войсками, немецкий гарнизон капитулировал, а сам форт — сильно разрушен. С 1979 года имеет статус музея истории Великой Отечественной войны.