Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат

Вас ждет увлекательная экскурсия по крепостям и оборонительным сооружениям Кёнигсберга

Вас ждет увлекательная экскурсия по крепостям и оборонительным сооружениям Кёнигсберга.

Штурм Кёнигсберга стал одним из символов побед Красной армии заключительного периода войны.

«Страна-каземат! Город — железобетонный кулак, покрытый туманом и мглой.

Пропитанный ядом, начиненный порохом и железом город-крепость Кенигсберг — очаг прусского милитаризма» — так описывал столицу Восточной Пруссии один из советских офицеров-артиллеристов, участвовавших в его взятии.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат

Что вы увидите 🤩

  • Калининград
  • Блиндаж Ляша
  • Областной историко-художественный музей
  • Форты №5 и № 11
  • Литовский вал
  • Площадь Василевского
  • Королевские, Закхаймские, Бранденбургские ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вас ждет увлекательная экскурсия по крепостям и оборонительным сооружениям Кёнигсберга. Штурм Кёнигсберга стал одним из символов побед Красной армии заключительного периода войны. «Страна-каземат! Город — железобетонный кулак, покрытый туманом и мглой. Пропитанный ядом, начиненный порохом и железом город-крепость Кенигсберг — очаг прусского милитаризма» — так описывал столицу Восточной Пруссии один из советских офицеров-артиллеристов, участвовавших в его взятии.
Подробнее об экскурсии и местах, которые вы увидите
Сначала мы посетим блиндаж командующего кенигсбергским военным гарнизоном генерала от инфантерии Отто фон Ляша, где увидим интерьер бункера 1945 года, карты наступлений, макеты, воссоздающие события капитуляции гарнизона, окунемся в события тех лет и узнаем их подробности.
Затем мы осмотрим Калининградский областной историко-художественный музей — ровесника области с 1946 года, коллекция которого является крупнейшим музейным собранием региона, где хранятся естественнонаучные, археологические, исторические и художественные собрания края, более 130 тысяч предметов. Музей расположен в восстановленном здании Штадтхалле, памятнике архитектуры начала ХХ века. Его экспозиция даст нам представление об истории и природных богатствах края, расскажет о ходе военных действий на этой территории в период Великой Отечественной войны и становлении молодой Калининградской области.
Проехав через город на окраину, мы с вами посетим Форт №11 — фортификационное сооружение города-цитадели Кёнигсберга, один из пятнадцати основных фортов, построенных в 1877–1881 годах, фортов фортового пояса «Ночная перина Кёнигсберга», в который входили 12 основных сооружений и 3 малых, который является единственным из пятнадцати фортов Калининграда, сохранившимся практически полностью в своём первоначальном виде.
После осмотра внутреннего кольца оборонительных сооружений и ворот Кенигсберга, мы посетим музей-форт №5, который в начале апреля 1945 года был взят советскими войсками, немецкий гарнизон капитулировал, а сам форт — сильно разрушен. С 1979 года имеет статус музея истории Великой Отечественной войны.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Приятное общение.
Что не входит?
  • Билеты в музеи и экскурсионное обслуживание (в блиндаж – 200 руб. /чел., в областной музей – 200 руб/чел., форт №5 – 200 руб. /чел., форт №11 – 300 руб. /чел., обзорные экскурсии по территории форта проводятся бесплатно)
  • Обед
  • Сувениры.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с утра
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с утра

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