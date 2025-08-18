Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
Путешествие из Янтарного в Балтийск предлагает уникальную возможность погрузиться в историю региона. Гости смогут увидеть немецкую архитектуру, узнать о фортах и насладиться видами Балтийского моря. Экскурсия включает посещение Северного и Южного молов, Балтийской косы и поиск янтаря на берегу.
Этот тур станет отличным выбором для любителей истории и природы, предлагая незабываемые впечатления и новые открытия
Его история — о вере, мужестве и столкновении культур. Я расскажу, как он связан с трагической смертью чешского миссионера Войцеха Адальберта, погибшего здесь во время христианизации прусских земель.
Архитектура немецкого Пиллау
Перед вами — здания, сохранившие немецкий облик: цитадель «Пиллау», здание Народной школы, Дом пастора, Пехотные казармы, Водонапорная башня, Дом стрелка. Если будет время и желание, можем посетить Кафедральный Свято-Георгиевский морской собор и Музей Балтийского флота.
Северный и Южный молы
Эти инженерные сооружения удерживают пролив от размыва и заноса песком. На Северном моле — монумент Елизавете Петровне, символ присутствия России в Пруссии во времена Семилетней войны. Рядом — мемориал в память о погибших в годы войны: немецких солдатах, мирных жителях и военнопленных стран антигитлеровской коалиции.
Балтийская коса (Фрише Нерунг)
Паром переправит нас на Балтийскую косу — песчаную гряду, где находится заброшенный немецкий аэродром «Нойтиф». Вы узнаете, как и зачем он был построен, и до каких времён действовал. Здесь же посетите форт «Западный» — часть фортификационной системы Пиллау и важную веху в истории обороны региона.
И в завершение — поиски янтаря!
На берегу моря я помогу вам найти настоящий балтийский янтарь. Этот камень не только красив, но и, по преданиям, обладает целительной силой.
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле (до 4 пассажирских мест)
По согласованию возможен трансфер из любого города области (размер доплаты обсудим в личных сообщениях)
Дополнительные расходы: — переправа на пароме — от 800 ₽ (за авто и водителя) и 210 ₽ за каждого пассажира — обед по пути — от 500–700 ₽ с чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 1309 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я дипломированный экскурсовод, с 1989 года живу в этом прекрасном городе с богатой историей. С 2020 года провожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской читать дальше
области. Работаю в команде со своей супругой Региной — также дипломированным экскурсоводом. Будем рады познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Ждём в гости!
С
Светлана
18 авг 2025
Спасибо, все было очень интересно.
Н
Наталья
16 авг 2025
Экскурсия прошла превосходно: интересные факты, выверенный маршрут, прекрасная организация! Игорь, спасибо огромное! До новых встреч!
Ирина
8 июл 2025
Отличная экскурсия! Подходит для активных турисов, для тех, кто любит историю, интересуется необычными локациями и открыт разнообразным впечатлениям. Экскурсовод Игорь покорил эрудицией и внимательным отношением к туристам. Рекомендуем всем это путешествие в город моряков с древней историей!