Мои заказы

Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск

Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
Путешествие из Янтарного в Балтийск предлагает уникальную возможность погрузиться в историю региона. Гости смогут увидеть немецкую архитектуру, узнать о фортах и насладиться видами Балтийского моря. Экскурсия включает посещение Северного и Южного молов, Балтийской косы и поиск янтаря на берегу.

Этот тур станет отличным выбором для любителей истории и природы, предлагая незабываемые впечатления и новые открытия
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная немецкая архитектура
  • 🌊 Виды на Балтийское море
  • 🛡️ История фортов и обороны
  • 🚢 Балтийская коса и аэродром
  • 💎 Поиск настоящего янтаря
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск© Игорь
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск© Игорь
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск© Игорь
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Крест Святого Адальберта
  • Цитадель Пиллау
  • Северный мол
  • Южный мол
  • Балтийская коса
  • Форт Западный

Описание экскурсии

Крест Святого Адальберта

Его история — о вере, мужестве и столкновении культур. Я расскажу, как он связан с трагической смертью чешского миссионера Войцеха Адальберта, погибшего здесь во время христианизации прусских земель.

Архитектура немецкого Пиллау

Перед вами — здания, сохранившие немецкий облик: цитадель «Пиллау», здание Народной школы, Дом пастора, Пехотные казармы, Водонапорная башня, Дом стрелка. Если будет время и желание, можем посетить Кафедральный Свято-Георгиевский морской собор и Музей Балтийского флота.

Северный и Южный молы

Эти инженерные сооружения удерживают пролив от размыва и заноса песком. На Северном моле — монумент Елизавете Петровне, символ присутствия России в Пруссии во времена Семилетней войны. Рядом — мемориал в память о погибших в годы войны: немецких солдатах, мирных жителях и военнопленных стран антигитлеровской коалиции.

Балтийская коса (Фрише Нерунг)

Паром переправит нас на Балтийскую косу — песчаную гряду, где находится заброшенный немецкий аэродром «Нойтиф». Вы узнаете, как и зачем он был построен, и до каких времён действовал. Здесь же посетите форт «Западный» — часть фортификационной системы Пиллау и важную веху в истории обороны региона.

И в завершение — поиски янтаря!

На берегу моря я помогу вам найти настоящий балтийский янтарь. Этот камень не только красив, но и, по преданиям, обладает целительной силой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле (до 4 пассажирских мест)
  • По согласованию возможен трансфер из любого города области (размер доплаты обсудим в личных сообщениях)
  • Дополнительные расходы:
    — переправа на пароме — от 800 ₽ (за авто и водителя) и 210 ₽ за каждого пассажира
    — обед по пути — от 500–700 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 1309 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я дипломированный экскурсовод, с 1989 года живу в этом прекрасном городе с богатой историей. С 2020 года провожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской
читать дальше

области. Работаю в команде со своей супругой Региной — также дипломированным экскурсоводом. Будем рады познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Ждём в гости!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Светлана
18 авг 2025
Спасибо, все было очень интересно.
Н
Наталья
16 авг 2025
Экскурсия прошла превосходно: интересные факты, выверенный маршрут, прекрасная организация! Игорь, спасибо огромное! До новых встреч!
Ирина
Ирина
8 июл 2025
Отличная экскурсия! Подходит для активных турисов, для тех, кто любит историю, интересуется необычными локациями и открыт разнообразным впечатлениям. Экскурсовод Игорь покорил эрудицией и внимательным отношением к туристам. Рекомендуем всем это путешествие в город моряков с древней историей!

Входит в следующие категории Янтарного

Похожие экскурсии из Янтарного

Жемчужины Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Балтийского побережья
Откройте для себя уникальные уголки Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск ждут вас с их неповторимой атмосферой и историей
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Прогулка по Янтарному с фотокамерой: живописные улицы, морские виды и эмоции в кадре. Получите более 100 профессиональных фото
Начало: В районе улицы Советская
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 600 ₽ за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного)
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса
Познакомьтесь с историей Балтийска и исследуйте фортификации Балтийской косы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь природой
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Янтарном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Янтарном