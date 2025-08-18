Путешествие из Янтарного в Балтийск предлагает уникальную возможность погрузиться в историю региона. Гости смогут увидеть немецкую архитектуру, узнать о фортах и насладиться видами Балтийского моря. Экскурсия включает посещение Северного и Южного молов, Балтийской косы и поиск янтаря на берегу. Этот тур станет отличным выбором для любителей истории и природы, предлагая незабываемые впечатления и новые открытия

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Крест Святого Адальберта

Его история — о вере, мужестве и столкновении культур. Я расскажу, как он связан с трагической смертью чешского миссионера Войцеха Адальберта, погибшего здесь во время христианизации прусских земель.

Архитектура немецкого Пиллау

Перед вами — здания, сохранившие немецкий облик: цитадель «Пиллау», здание Народной школы, Дом пастора, Пехотные казармы, Водонапорная башня, Дом стрелка. Если будет время и желание, можем посетить Кафедральный Свято-Георгиевский морской собор и Музей Балтийского флота.

Северный и Южный молы

Эти инженерные сооружения удерживают пролив от размыва и заноса песком. На Северном моле — монумент Елизавете Петровне, символ присутствия России в Пруссии во времена Семилетней войны. Рядом — мемориал в память о погибших в годы войны: немецких солдатах, мирных жителях и военнопленных стран антигитлеровской коалиции.

Балтийская коса (Фрише Нерунг)

Паром переправит нас на Балтийскую косу — песчаную гряду, где находится заброшенный немецкий аэродром «Нойтиф». Вы узнаете, как и зачем он был построен, и до каких времён действовал. Здесь же посетите форт «Западный» — часть фортификационной системы Пиллау и важную веху в истории обороны региона.

И в завершение — поиски янтаря!

На берегу моря я помогу вам найти настоящий балтийский янтарь. Этот камень не только красив, но и, по преданиям, обладает целительной силой.

Организационные детали