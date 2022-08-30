Экскурсия предлагает путешествие в уникальные уголки Калининградской области. Светлогорск, с его старинной архитектурой и историей, не оставит равнодушным. Янтарный, известный своими запасами янтаря, порадует чистейшими пляжами и старинным парком.



Путешествие подарит возможность сравнить прошлое и настоящее, насладиться природой и культурой региона. Услуги гида и трансфер включены, что делает поездку комфортной и увлекательной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода теплая и комфортная для прогулок и отдыха на пляже. В мае и сентябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой и весной посещение возможно, но стоит учесть погодные условия и ограниченный доступ к некоторым объектам.

Сейчас август — это идеальное время.