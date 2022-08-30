Экскурсия предлагает путешествие в уникальные уголки Калининградской области. Светлогорск, с его старинной архитектурой и историей, не оставит равнодушным. Янтарный, известный своими запасами янтаря, порадует чистейшими пляжами и старинным парком.
Путешествие подарит возможность сравнить прошлое и настоящее, насладиться природой и культурой региона. Услуги гида и трансфер включены, что делает поездку комфортной и увлекательной
Путешествие подарит возможность сравнить прошлое и настоящее, насладиться природой и культурой региона. Услуги гида и трансфер включены, что делает поездку комфортной и увлекательной
6 причин купить эту экскурсию
- 🏖️ Лучший пляж с Голубым флагом
- 🏰 Старинная архитектура
- 🌳 Прогулка по парку
- 🕰️ История курорта
- 🚌 Комфортный трансфер
- 🗺️ Услуги опытного гида
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода теплая и комфортная для прогулок и отдыха на пляже. В мае и сентябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой и весной посещение возможно, но стоит учесть погодные условия и ограниченный доступ к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старинные виллы
- Янтарный пляж
- Старинный парк
Описание экскурсии
Что вас ждет Светлогорск Мы отправимся с вами в старинный курортный городок, совершенно не тронутый войной. Вы сможете увидеть старую архитектуру королевского курорта, насладиться виллами начала прошлого века и сравнить их с современными виллами нынешних «королей». Вы познакомитесь с историей курорта в немецкое и советское время. Увидите, как живет город в условиях современности, узнаете обо всех важных людях и событиях города. Янтарный Затем мы отправимся к янтарной сокровищнице нашего региона, в городок, где добывается 90% мировых запасов янтаря. Вы посетите лучший пляж нашей страны, отмеченный международной наградой «Голубой флаг», прогуляетесь по старинному парку. При желании вы можем посетить янтарное производство и приобрести современные дизайнерские изделия из янтаря по самым выгодным на планете ценам. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
сувениры, янтарные украшения (по желанию).
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Светлогорске:
- Улицы красивых вилл
- Вокзал
- Площадь
- Старый центр города
- Лиственничный парк
- Органный зал
- Современный центр города
- Променад
- Курхаус
- В Янтарном:
- Кирха
- Город мастеров
- Парк Морица Беккера
- Пляж
- Шлосс-отель
- Янтарная легенда
- Янтарное производство (по желанию)
Что включено
- Трансфер,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Сувениры, янтарные украшения (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Завершение: Я доставлю вас по любому адресу
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Было очень познавательно, Галина хороший рассказчик. Мы в Светлогорске были первый раз и город очень понравился своей теплотой и размеренностью жизни. Пляж, променад, парк, кафе и рестораны, органный зал, озеро. Много исторических и новых построенных в традициях времён домов. А также современные сооружения: лифт на обзорную площадку с пляжа, КЗ Янтарь холл. Думаю приехать ещё раз обязательно
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Р
Было очень познавательно, Галина хороший рассказчик. Мы в Светлогорске были первый раз и город очень понравился своей теплотой и размеренностью жизни. Пляж, променад, парк, кафе и рестораны, органный зал, озеро. Много исторических и новых построенных в традициях времён домов. А также современные сооружения: лифт на обзорную площадку с пляжа, КЗ Янтарь холл. Думаю приехать ещё раз обязательно
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М
Добрый день! Инна очень пунктуальность и аккуратный водитель. Во время экскурсии узнали много интересного про Янтарный, Светлогорск. Много ходили, но усталость ощутили только уже дома. Прекрасно, когда у гида горят глаза и он не как заезженная пластинка посмотрите направо, посмотрите налево.
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В
Очень хорошая экскурсия. Инна молодец много знает, увлечена своим делом, образована,грамотная речь. На вопросы отвечала расширенно, очень интересная подача материала, экскурсия прошла быстро очень довольны и благодарны Инне за прекрасный день!!
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Е
Очень понравилась экскурсия!
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Е
Очень понравилась экскурсия!
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