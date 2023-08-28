1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Светлогорск и Янтарный: королевский курорт и янтарный берег
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
Начало: Янтарный
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса во всей красе
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 08:00 по предварительной договорённости
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 августа 2023Экскурсия нам очень понравилась, гид очень интересно подает информацию. Экскурсия по Куршской косе оставила замечательные воспоминания.
- ЕЕкатерина12 августа 2023Замечательная экскурсия. Огромное спасибо Михаилу и Ирине за незабываемые впечатления и искреннюю любовь к родному краю
- ООльга19 июля 2023Поездка с Максимом оставила самые приятные впечатления!
- ННаталья7 июля 2023Алексей, спасибо большое за: - Профессиональный подход к своему делу. - Интересное повествование о месте, об исторических событиях. - Внимательное отношение и чёткую организацию поездки.
- РРустам30 августа 2022Было очень познавательно, Галина хороший рассказчик. Мы в Светлогорске были первый раз и город очень понравился своей теплотой и размеренностью
- ЕЕлена25 июля 2022Очень понравилась экскурсия!
- LLYUDMILA10 января 2022Куршская КосаОчень красивая природа
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Популярные места»
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