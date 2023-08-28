Главные экскурсионные места в Янтарном

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Янтарном, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Светлогорск и Янтарный: королевский курорт и янтарный берег
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Светлогорск и Янтарный: королевский курорт и янтарный берег
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
Начало: Янтарный
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
Куршская коса во всей красе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Куршская коса во всей красе
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
12 999 за всё до 4 чел.
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 08:00 по предварительной договорённости
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 августа 2023
    Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
    Экскурсия нам очень понравилась, гид очень интересно подает информацию. Экскурсия по Куршской косе оставила замечательные воспоминания.
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2023
    Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
    Замечательная экскурсия. Огромное спасибо Михаилу и Ирине за незабываемые впечатления и искреннюю любовь к родному краю
  • О
    Ольга
    19 июля 2023
    Куршская коса во всей красе
    Поездка с Максимом оставила самые приятные впечатления!
  • Н
    Наталья
    7 июля 2023
    Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
    Алексей, спасибо большое за: - Профессиональный подход к своему делу. - Интересное повествование о месте, об исторических событиях. - Внимательное отношение и чёткую организацию поездки.
  • Р
    Рустам
    30 августа 2022
    Светлогорск и Янтарный: королевский курорт и янтарный берег
    Было очень познавательно, Галина хороший рассказчик. Мы в Светлогорске были первый раз и город очень понравился своей теплотой и размеренностью
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    жизни. Пляж, променад, парк, кафе и рестораны, органный зал, озеро. Много исторических и новых построенных в традициях времён домов. А также современные сооружения: лифт на обзорную площадку с пляжа, КЗ Янтарь холл. Думаю приехать ещё раз обязательно

  • Е
    Елена
    25 июля 2022
    Светлогорск и Янтарный: королевский курорт и янтарный берег
    Очень понравилась экскурсия!
  • L
    LYUDMILA
    10 января 2022
    Куршская Коса
    Очень красивая природа

Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Популярные места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Светлогорск и Янтарный: королевский курорт и янтарный берег
  2. Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
  3. Куршская коса во всей красе
  4. Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в июне 2024
Сейчас в Янтарном в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 11 900 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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