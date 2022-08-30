читать дальше жизни. Пляж, променад, парк, кафе и рестораны, органный зал, озеро. Много исторических и новых построенных в традициях времён домов. А также современные сооружения: лифт на обзорную площадку с пляжа, КЗ Янтарь холл. Думаю приехать ещё раз обязательно

Было очень познавательно, Галина хороший рассказчик. Мы в Светлогорске были первый раз и город очень понравился своей теплотой и размеренностью