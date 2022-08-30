1 чел.
По популярности
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск и Янтарный: королевский курорт и янтарный берег
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Путешествие по четырем курортным городам Балтийского моря. Увидите лучшие места, сделаете красивые фотографии и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, Калининград по договору
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска и Янтарного
Погрузитесь в историю и красоту Балтийского побережья, посетив Светлогорск и Янтарный. Увидите уникальные музеи, форты и памятники архитектуры
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРустам30 августа 2022Было очень познавательно, Галина хороший рассказчик. Мы в Светлогорске были первый раз и город очень понравился своей теплотой и размеренностью
- ЕЕлена25 июля 2022Очень понравилась экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»
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