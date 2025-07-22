Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Прогулка по Янтарному с фотокамерой: живописные улицы, морские виды и эмоции в кадре. Получите более 100 профессиональных фото
Начало: В районе улицы Советская
«И возможно, даже найдём тот самый янтарь на берегу»
29 авг в 09:00
1 сен в 09:00
11 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск и Янтарный: королевский курорт
Путешествие в Светлогорск и Янтарный - это возможность увидеть старинные виллы и знаменитый янтарный пляж. Откройте для себя историю и красоту региона
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
17 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
К старым курортам Балтики
Посетите два удивительных курорта Балтики - Светлогорск и Зеленоградск. Прогулки по набережным, исторические места и уникальная архитектура ждут вас
«Пройдём по набережной и главной курортной улице, где великолепно сохранилась старая архитектура отелей и пансионатов»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав22 июля 2025Очень хорошая экскурсия. Инна молодец много знает, увлечена своим делом, образована,грамотная речь. На вопросы отвечала расширенно, очень интересная подача материала, экскурсия прошла быстро очень довольны и благодарны Инне за прекрасный день!!
- ЯЯна30 мая 2025Прогулка и фотосессия прошла отлично. Все было весело, Мария подсказывала что и как сделать, куда посмотреть. Атмосфера была очень душевна даже не смотря на погоду. Спасибо огромное. Я очень довольна
- ММария25 марта 2025Добрый день! Инна очень пунктуальность и аккуратный водитель. Во время экскурсии узнали много интересного про Янтарный, Светлогорск. Много ходили, но
- РРустам30 августа 2022Было очень познавательно, Галина хороший рассказчик. Мы в Светлогорске были первый раз и город очень понравился своей теплотой и размеренностью
- ЕЕлена25 июля 2022Очень понравилась экскурсия!
