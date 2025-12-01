Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Ярославля с осмотром памятников зодчества, промышленных объектов и дегустацией местных продуктов. Знакомство с тремя гранями города: духовной, купеческой и промышленной.
Описание экскурсии
Три века Ярославля:
- от зодчества до промышленности.
- Авто-пешеходная экскурсия знакомит с разными аспектами ярославской истории через посещение ключевых объектов, связанных с духовной жизнью, промышленным развитием и культурными традициями региона. Мы проследим связь духовности и каменного зодчества, фабричное наследие петровского времени и купеческое достояние Ярославля.
- Ярославское узорочье и храмовая архитектура.
- Экскурсия начинается с осмотра ансамбля церкви Иоанна Златоуста в Коровниках — выдающегося памятника ярославского зодчества, демонстрирующего особенности местной храмовой архитектуры и техники изразца. Здесь вы сможете подняться на колокольню и полюбоваться панорамой города.
- Промышленное наследие и петровское барокко.
- Далее маршрут ведет к месту основания Ярославской Большой мануфактуры, где вы увидите уникальный храм Петра и Павла в стиле петровского барокко, расположенный в парке на каскаде прудов, и узнаете историю ярославских фабрикантов.
- Исторический центр и гастрономические традиции.
- Экскурсия состоится на вашем или моем авто, по предварительной договоренности.
- По пути мы проедем по Волжской набережной, где может быть ветрено — возьмите с собой теплые вещи.
- Дегустация проводится по желанию за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль церкви Иоанна Златоуста в Коровниках
- Храм Петра и Павла в стиле петровского барокко
- Место основания Ярославской Большой мануфактуры
- Центральная часть города, включенная в список наследия ЮНЕСКО
- Спасо-Преображенский монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Радиогид
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Экскурсионное обслуживание внутри объектов
- Дегустация локальной кухни: сыров, пива, наливок
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
