Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Каменные сказы Ярославля

Оценить шедевры древнерусского зодчества на автомобильной обзорной экскурсии

Ярославль — город с тысячелетней историей.

Вы увидите старинные храмы, посетите бывший Спасо-Преображенский монастырь и узнаете о знаменитых местных купцах.

Раскроете, какая достопримечательность изображена на 1000-рублевой купюре, побываете в Коровницкой слободе и полюбуетесь волжскими пейзажами.
Каменные сказы Ярославля
Каменные сказы Ярославля
Каменные сказы Ярославля
Каменные сказы Ярославля
Каменные сказы Ярославля
Каменные сказы Ярославля
Каменные сказы Ярославля
Каменные сказы Ярославля
Каменные сказы Ярославля
Каменные сказы Ярославля

Что вас ожидает

Ярославские святыни

Вы увидите первый каменный посадский храм города — церковь Николы Надеина XVII века. Рассмотрите похожий на сказочный терем храм Богоявления и посетите территорию бывшего Спасо-Преображенского монастыря. А еще я покажу изразцовые наличники храма Иоанна Златоуста, ансамбль в старинной слободе Коровники и колокольню церкви Рождества Христова, не имеющую аналогов в русской архитектуре.

Путешествие сквозь столетия

Гуляя по старинному Ярославлю, вы познакомитесь с особенностями местной архитектурной школы и услышите о щедрых купцах-меценатах, на чьи средства были построены многие храмы. И всё это через отражение истории города: я раскрою, какие интересные события происходили здесь с древнейших времен, какую эпоху принято называть «золотым веком» и почему.

Организационные детали

Для небольшой компании от 1 до 4 человек экскурсия может проходить на автомобиле. Автомобиль и входные билеты в Спасо-Преображенский монастырь оплачиваются отдельно.

Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: у часовни иконы Казанской Богоматери
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, я коренная ярославна. Более 20 лет работаю гидом, это моя основная профессия. Возглавляю методический отдел Ярославского государственного музея-заповедника. С радостью покажу вам любимый город!
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