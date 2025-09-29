Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

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Каменные сказы Ярославля

Погрузитесь в историю Ярославля, где вас ждут старинные храмы, купеческие истории и живописные виды на Волгу. Уникальная возможность узнать город изнутри
Ярославль - город с богатой историей, который привлекает туристов своими древними храмами и монастырями.

На экскурсии вы увидите церковь Николы Надеина и храм Богоявления, а также узнаете о местных купцах, которые внесли значительный вклад в развитие города.

Особое внимание уделяется Спасо-Преображенскому монастырю, который изображен на 1000-рублевой купюре. В завершение экскурсии вас ждут живописные виды на Волгу
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть древние храмы
  • 📜 Узнать историю купцов
  • 🏞️ Полюбоваться волжскими пейзажами
  • 🔍 Раскрыть тайны монастырей
  • 🎨 Оценить архитектурные шедевры

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Ярославля - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, город приобретает особую атмосферу, но некоторые достопримечательности могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Каменные сказы Ярославля
Каменные сказы Ярославля
Каменные сказы Ярославля

Что можно увидеть

  • Церковь Николы Надеина
  • Храм Богоявления
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Колокольня церкви Рождества Христова

Описание экскурсии

Ярославские святыни

Вы увидите первый каменный посадский храм города — церковь Николы Надеина XVII века. Рассмотрите похожий на сказочный терем храм Богоявления и Спасо-Преображенский монастырь. А еще я покажу колокольню церкви Рождества Христова, не имеющую аналогов в русской архитектуре.

Путешествие сквозь столетия

Гуляя по старинному Ярославлю, вы познакомитесь с особенностями местной архитектурной школы и услышите о щедрых купцах-меценатах, на чьи средства были построены многие храмы. И всё это через отражение истории города: я раскрою, какие интересные события происходили здесь с древнейших времен, какую эпоху принято называть «золотым веком» и почему.

Организационные детали

Для небольшой компании от 1 до 4 человек экскурсия может проходить на автомобиле. Автомобиль и входные билеты в Спасо-Преображенский монастырь оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У часовни иконы Казанской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Юлия, я коренная ярославна. Более 20 лет работаю гидом, это моя основная профессия. Возглавляю методический отдел Ярославского государственного музея-заповедника. С радостью покажу вам любимый город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Юлия, огромное спасибо за экскурсию. Мы были в первый раз в вашем городе, было холодно и дождливо. Но, несмотря на эти неудобства, экскурсия прошла великолепно, время пролетело незаметно. Храмы, купеческие дома, музеи, набережная, закончили на "Арбате". Рассказ был не монотонно-заунывным, состоящим только из дат, а живой лёгкий.
Спасибо большое. Было очень приятно.
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Г
Юлия скрасила нашу поездку в славный город Ярославль. День был ветренный, временами моросящий дождь. Но прогулка прошла очень хорошо. Гид с терпением отнесся к капризному ребенку, рассказывал интересно, отвечал на все вопросы. Дал время попить чай и погреться. Показал, где купить сувениры и посоветовал чудесный ресторан для ужина.
Спасибо, Юлия. желаем успехов.
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Наталья
Большое спасибо экскурсоводу Юлии за интересный, увлекательный рассказ о Ярославле. Были в городе первый раз, очень понравилось!
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Наталья
Экскурсовод Юлия. Отлично поставлена речь,глубокие знания,внимание и заинтересованность донести информацию
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