Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Что вас ожидает

Ярославские святыни

Вы увидите первый каменный посадский храм города — церковь Николы Надеина XVII века. Рассмотрите похожий на сказочный терем храм Богоявления и посетите территорию бывшего Спасо-Преображенского монастыря. А еще я покажу изразцовые наличники храма Иоанна Златоуста, ансамбль в старинной слободе Коровники и колокольню церкви Рождества Христова, не имеющую аналогов в русской архитектуре.

Путешествие сквозь столетия

Гуляя по старинному Ярославлю, вы познакомитесь с особенностями местной архитектурной школы и услышите о щедрых купцах-меценатах, на чьи средства были построены многие храмы. И всё это через отражение истории города: я раскрою, какие интересные события происходили здесь с древнейших времен, какую эпоху принято называть «золотым веком» и почему.

Организационные детали

Для небольшой компании от 1 до 4 человек экскурсия может проходить на автомобиле. Автомобиль и входные билеты в Спасо-Преображенский монастырь оплачиваются отдельно.