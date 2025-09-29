Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Ярославль - город с богатой историей, который привлекает туристов своими древними храмами и монастырями.



На экскурсии вы увидите церковь Николы Надеина и храм Богоявления, а также узнаете о местных купцах, которые внесли значительный вклад в развитие города.



Особое внимание уделяется Спасо-Преображенскому монастырю, который изображен на 1000-рублевой купюре. В завершение экскурсии вас ждут живописные виды на Волгу

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ярославля - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, город приобретает особую атмосферу, но некоторые достопримечательности могут быть менее доступны.

Сейчас август — это идеальное время.