🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю Начало: В Ярославле «А также вы узнаете, что происходило за могучими стенами монастыря в советское время, как в средневековом храме сделали действующую модель гидроузла и кто спасает старинные фрески в наши дни» 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 1059 отзывов Ярославль вдоль и поперек Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города Начало: В районе площади Волкова «На площади Волкова мы поговорим о незаурядном основателе первого русского театра, на Советской площади полюбуемся храмом Ильи Пророка с великолепными изразцами» Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 46 отзывов Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города Начало: Ярославский музей-заповедник «Погуляем по Демидовскому скверу, который приведёт на главную площадь города — там нас встретит жемчужина архитектурного зодчества 17 века — церковь Ильи Пророка» Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 129 отзывов Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери «Далее пройдете по «дороге из храмов», где увидите ярких представителей ярославской школы зодчества XVII века: церкви Михаила Архангела, Спаса на Городу и Ильи Пророка» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 454 отзыва Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города «На центральной площади вы услышите о временах Екатерины Великой и увидите храм Пророка Илии» 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 118 отзывов Ярославль - любовь с первого взгляда: исторические сокровища и живая история Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля Начало: В любой гостинице города «Вы увидите главные достопримечательности города: церковь Рождества Христова, Кирилло-Афанасьевский монастырь, храм Николы Надеина и церковь Иоанна Предтечи, изображенную на тысячерублевой купюре» 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 79 отзывов Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии Начало: На площади Волкова «храм Иоанна Предтечи (внешний осмотр) — уникальный 15-главый храм, построенный в 17 веке и изображённый на тысячной купюре» 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Волкова «По желанию в ходе экскурсии можно посетить Ярославский художественный музей, церковь Ильи Пророка, Успенский собор и музей-заповедник «Спасо-Преображенский монастырь» за дополнительную плату» 3 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 136 отзывов Вечерний Ярославль Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря «А по пути я расскажу о трагических судьбах храмоздателей – государевых гостях, олигархах своего времени, «маленьких Медичи Ярославля XVII века, старавшихся превзойти друг друга изяществом, роскошью и величиной воздвигаемых ими храмов»» 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 37 отзывов Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции Начало: В Ярославле «Все они станут поводом обсудить как духовные традиции города, так и архитектурные тенденции в создании его ключевых религиозных объектов» 10 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 228 отзывов Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида Начало: У входа в музей-заповедник «Вы услышите историю главных храмов города: Спасо-Преображенского монастыря, где сформировалось ополчение Минина и Пожарского, Успенского собора, церкви Ильи Пророка и часовни Казанской Богоматери» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2.5 часа 82 отзыва По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города Начало: У стадиона «Спартаковец» «Прокатим вокруг кафедрального Успенского собора к знаменитой Стрелке» 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 272 отзыва Популярное предложение Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Богоявления или по договорённости «Кроме того, увидите храм Ильи Пророка, восстановленный Успенский кафедральный собор и Митрополичьи палаты, один из старейших памятников гражданской архитектуры» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Ярославль - история и современность Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города Начало: На Красной площади «Советская (Ильинская) площадь — вы увидите архитектурный ансамбль, сложившийся за 4 столетия, и великолепный Ильинский храм» 3 650 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 2.5 часа 20 отзывов Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого... Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности «Церковь Николы Надеина — я расскажу, почему исторически это самый значимый храм города и кому он посвящен» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 215 отзывов Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря «Вы увидите «визитные карточки» Ярославля: памятник основателю города Ярославу Мудрому, часовню иконы Казанской Божьей Матери и древнейший в России Спасо-Преображенский монастырь со Святыми воротами» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: На площади Богоявления 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов «Выясните, какая местная колокольня не имеет аналогов и как выглядит первый каменный посадский храм, построенный после Смуты» 4 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 126 отзывов Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды Начало: В любом удобном месте по договоренности «А особое внимание уделим центральной алтарной апсиде церкви Иоанна Златоуста, обрамленной единственным в своем роде изразцовым цветным наличником, ведь именно благодаря этому храм попал во все каталоги русского каменного зодчества 17 века» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 40 отзывов Неизведанный Ярославль Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра Начало: На улице Первомайская «Никиты с интересной колокольней, в древней Толчковской слободе рассмотрите церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи — единственный в мире храм с 15 куполами» 9990 9 491 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 235 отзывов Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас Начало: Богоявленская площадь «Вы увидите Медведицкий овраг — арену легендарного поединка князя Ярослава Мудрого — и Спасо-Преображенский монастырь, свидетеля вклада Ярославля в преодоление русской смуты» от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом «С мая по сентябрь возможно посещение храмов Ильи Пророка и Николы Надеина с экскурсией» 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 175 отзывов Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров Начало: в районе Богоявленской площади «Многие из них — религиозные памятники, потому что каждый храм в Ярославле — настоящий шедевр зодчества, на который не жалели средств» 5 250 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Ярославль: лица, истории и байки Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город «Спасо-Преображенский монастырь — вы поймете, почему его стены иногда именуют ярославским кремлем» 4 620 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом «Это пешеходная экскурсия, но при наличии у вас автомобиля ее можно расширить (осмотреть церкви Федоровского прихода и храм Иоанна Предтечи в Толчково — достопримечательность с 1000-ной купюры)» 7 150 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий «На главной площади города вы полюбуетесь храмом Ильи Пророка XVII века, узнаете о присутственных местах XVIII века и о чёткой планировке Ярославля» 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи Начало: У театра Волкова «Независимость, финансовое благополучие, расцвет ремёсел способствовали появлению нового ярославского стиля в церковном искусстве, с которым вы познакомитесь на примере храмов Богоявления, Ильи Пророка, Михаила Архангела и др» 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы Начало: На Богоявленской площади «осмотрим снаружи Спасо-Преображенский монастырь-богатырь, когда-то сыгравший роль Московского Кремля и спасший Россию в 1612 г» 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 110 отзывов Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов Начало: На Богоявленской площади «Не спеша пройдете по Которосльной набережной, осмотрите храм Михаила Архангела и церковь Николы Рубленого и отыщете место основания Ярославля» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Ярославль впервые Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места Начало: На площади Богоявления «Пройдете по Которосльной набережной и рассмотрите три храма XVII века: Архангела Михаила, Спаса на Городу и Николы Рубленого» 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии «Мы заглянем на самую красивую площадь города, где вы увидите храм Мельпомены — первый русский театр» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Чудесные храмы и святыни Ярославля: путешествие в сердце России Приглашаем вас на уникальное путешествие по святыням Ярославля, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: По договоренности «Каждый храм богато украшен изразцами» 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Ярославль: история на каждом шагу Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н... «Какую роль Фёдор Волков сыграл в создании иконостаса храма Николы Надеина» 3 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 14 отзывов Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей Начало: У Знаменской башни «Нам откроется вид на главную архитектурную доминанту — церковь Ильи Пророка» Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники «Вы увидите настоящие шедевры древнерусской архитектуры и искусства, отметите уникальные черты храмов Николы Надеина и Ильи Пророка, церквей Рождества Христова и Богоявления» 4 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 8 отзывов Интерактивное путешествие «Жила-была слобода» Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами «Вы побываете в роли горожан и сможете внести свой вклад в возведение старинного храма» 1 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Богоявления «А также оцените лучшую гостиницу 19 века по мнению Дюма, увидите единственный в России храм с начертанными именами строителей и узнаете, почему Спасо-Преображенский монастырь часто путают с кремлем» 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 7 отзывов Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Увлекательное знакомство с городом в игровом формате Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 194 отзыва Ярославль, до чего же ты хорош Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые Начало: На площади Волкова «Следом прогуляемся по Арбату и очутимся у Советской площади и храма Ильи Пророка» Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г... «Также осмотрим два знаменитых храма Ярославля: я объясню, чем ценен храм Иоанна Предтечи и почему он взят под охрану ЮНЕСКО» 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 148 отзывов Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем Начало: В районе Волковского театра «На прогулке вдоль Которосльной набережной познакомитесь со старейшими сооружениями Ярославля — музеем-заповедником Спасо-Преображенский монастырь (без посещения музея) и церковью Михаила Архангела» 3 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю Начало: На Богоявленской площади «церковь Богоявления, храм Ильи Пророка, Знаменскую башню» 3 200 ₽ за всё до 5 чел.